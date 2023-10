Oglasno sporočilo

Ta dolgo pričakovana filmska mojstrovina obljublja, da bo postala nepozabna klasika sodobne kinematografije, saj v sebi nosi kombinacijo fantastične režije in izjemne igralske zasedbe. Pozitivne kritike so že preplavile splet, številni pa film in igro Caleba Landryja Jonesa primerjajo s filmom Joker iz leta 2019. Ob interpretaciji tega mladega in karizmatičnega igralca se boste zaljubili v zgodbo in globoko začutili vsako čustvo, ki vam ga bo v tem trilerju predstavil.

"Bog vsakemu nesrečniku pošlje psa," je stavek, s katerim nam Besson predstavi zgodbo o človeku, čigar usodo so zaznamovale velike travme iz otroštva, in izjemnem pogumu, ki ga je pokazal pri spopadu s svojimi lastnimi demoni, ter koliko te volje in poguma so mu dali psi. Zgodba govori o Douglasu, moškem, ki je kot otrok doživel brutalno nasilje svojega očeta. Uteho in žarek upanja je vedno našel le med psi, s katerimi je zaprt v kletki preživljal svoje dni, ujet in odmaknjen od oči sveta. Psi, namesto da bi ga napadli, so ga zaščitili in postali njegovo edino upanje za osvoboditev.

Režiserja Luca Bessona je navdihnila zgodba zakonskega para iz Francije, ki je imel svoje otroke zaprte v kletki. Vedno se je spraševal, v kaj se spremeni človek po takšni izkušnji. Poudaril je tudi, da je bil zanj največji izziv in hkrati nagrada delati s tako velikim tropom psov. "Nisem pričakoval, da bo na set prišlo 25 trenerjev, vsak pa bo imel po dva psa. Ker so psi izšolani, da se odzivajo na lastnikov/trenerjev glas, je bilo ob vzkliku 'akcija' hkrati slišati 25 različnih ljudi, ki so dajali povelja svojim štirinožnim zvezdam."

Film Dogman nas popelje na čustveno popotovanje skozi Douglasovo življenje, ki se je odločil najti svojo pot do okrevanja. Njegova navezanost na pse postane ključ njegovega preživetja in osvoboditve temnih senc preteklosti. V svetu, kjer družbena pravila pogosto dušijo individualnost, pa se Douglas spopade z izzivi in ovirami, vendar vedno sledi svojemu srcu in veliki ljubezni do svojih psov.

Ne zamudite filma, ki je osvojil srca občinstva na beneškem filmskem festivalu. V kina po Sloveniji, v distribuciji Blitz Filma, prihaja že v četrtek, 12. oktobra.



