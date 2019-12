Delovni prazniki? Popestrite jih z zabavnimi TV-vsebinami.

Začenja se daljše obdobje prazničnega brezdelja. Vendar ne za vse. In tisti, ki do zadnjega dne v letu vztrajajo na svojem delovnem mestu, je prav, da si dneve zapolnijo z zanimivi vsebinami. Pripravili smo seznam, ki vam bo pomagal še lažje prebroditi delovne praznike.

Boste zaposleni z delom v pisarni? Poiščite navdih v odbiti komediji Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party) z Jennifer Aniston, Jasonom Batemanom in Kate McKinnon. V njem se trije sodelavci odločijo organizirati najbolj noro božično zabavo v mestu, s katero skušajo potencialno stranko prepričati v podpis dobičkonosne pogodbe, ki bi omogočila preživetje podjetja. A vajeti uidejo iz rok …

Dobra filmska poslastica malo drugače, torej izven prazničnih okvirjev, bo sicer v naslednjih dneh bolj izjema kot pravilo. Vseeno pa se lahko kratkočasite v povsem drugačnih filmskih žanrih, torej brez kraguljčkov, Božičkov, severnih jelenov in medenjakov. V tem primeru ne zamudite akcijskih poslastic Twister, Umri pokončno, Možje X, Merkurjev srd, Pirati s Karibov: Mrtvečeva skrinja.

Si želite delovnik popestriti s filmi, nagrajenimi z oskarjem? Ne zamudite filmov Mesečina, Vonj po ženski in Ure do večnosti.

Televizija NEO vam omogoča glavne ukaze v slovenščini in vam tako olajša izbiranje vsebin. Brez iskanja kanalov in pomnjenja številk. Vi samo rečete na primer "Božična žurka v pisarni" in NEO vas takoj preusmeri do oddaje, tudi če je bila na sporedu pred nekaj dnevi.

Vsestranske vsebine za lepši zaključek leta

Navdušenci angleškega nogometa boste prišli na svoj račun dan po božiču, ko se bodo odvijale tekme v okviru Premier lige. Kar zadeva smučarskega dogajanja, pa lahko še tik pred božičem navijate za naše alpske smučarke in smučarje, ki se bodo preizkusili v smuku in v veleslalomu. Na domačem prizorišču v Planici pa se bodo pomerili najboljši smučarski tekači.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nikakor pa ne pozabite na dve novi oddaji Milijonar s Slavkom Bobovnikom. Zanimivo bo predvsem 24., ko se bodo za glavno nagrado pomerili duhovniki.

Predlagamo tudi ogled dokumentarne serije Gordon Ramsay: Neraziskano ali pa serijo Brain Games, ki razkriva, kako možgani obdelujejo podatke, povezane s stresom, odvisnostjo, tekmovalnostjo, hrano, zaupanjem in jezikom.

Telekom Slovenije svojim naročnikom do 18. januarja omogoča spremljanje programov in vsebin na zahtevo, vključenih v programsko opcijo HBO. Za en mesec vam podarjajo pet TV-programov: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2 (tudi v HD-ločljivosti), ob tem pa tudi videoteko HBO z vsebinami na zahtevo HBO OD (On Demand) in HBO GO. Še več možnosti za vrhunske TV-vsebine! Odkrijte še več zabave s televizijo NEO.

Še niste naveličani božičnih filmov?

Vsi tisti, ki bi si delovne praznike vendarle radi poživili s kakšnim praznično obarvanim filmov, pa ne zamudite:

Božično dopisovanje – Zgodba govori o sveže samski ustvarjalki aplikacije za zmenke, ki se na očetovo pobudo prijavi na skrivno božično dopisovanje. Vsako pismo, ki ga prejme, jo povsem očara in verjame, da sta si s svojim dopisovalcem usojena. Šele na božični dan pa izve, kdo se skriva za čudovitimi besedami. Božično dopisovanje bo na Planetu predvajano premierno na slovenskih televizijah.

Popolna slika božiča – mlada fotografinja se za praznike vrača domov, da bi skrbela za svojo babico. Med obiskom spozna moškega, ki potrebuje nekoga, da bi skrbel za njegovega nečaka. Tudi romantična drama bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Pepelkin božič – Sodobna priredba klasične pravljice. Glavna junakinja Angie trdo dela in se trudi v stričevem podjetju, vse zasluge pa prevzema njena sestrična Candace. Ko si Angie vzame prost dan, da bi šla na božični ples, ji maska in obleka omogočita, da se sprosti in zabava. Na plesu se ji pogled ustavi na bogatem mladeniču Nicholasu. Preden Angie razkrije, kdo je, zapusti ples, Nicholas pa začne iskati to skrivnostno žensko.