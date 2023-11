December bo v znamenju filma za vse generacije Wonka

Oglasno sporočilo

Si predstavljate, kaj dobimo, če zmešamo zvezdniško igro Timotheéja Chalameta, ganljivo genialnost scenarista in režiserja Medvedka Paddingtona, čarobnost sveta producenta Harryja Potterja in zgodbo knjižne legende Roalda Dahla?

Odgovor na to je film Wonka, zemljevid do popolne domišljije, ki razkriva, kako je Willy postal najslavnejši mojster čokolade na svetu.

Film, poln upanja, sanj, čarovnije, domišljije in ljubezni, je uspešnica za vse generacije in v distribuciji Blitz Filma v kina prihaja predpremierno že 6. decembra. Prepričani smo, da bo veseli december ravno zaradi njega še bolj sladek in čaroben.

O ZGODBI:

Ko Willy Wonka, poln upanja in široko odprtih oči, prispe v središče sveta proizvodnje čokolade, ima pri sebi le nekaj kovancev in klobuk, poln želja. Ena izmed njih, tista najmočnejša, je, da bi odprl svojo prodajalno in tovarno čokolade, enakovredno trenutno največji na svetu. Vendar pa Willyju v tem velikem in neprizanesljivem mestu zelo hitro zmanjka denarja, zaradi česar je proti svoji volji zaposlen v lokalni pralnici perila. Čeprav se zdi, da so njegove sanje vsak dan bolj in bolj nedosegljive, njegovo upanje ne umre. Posel izdelave čokolade je veliko težji, kot je mislil, saj ga poleg nesrečnih dogodkov otežuje tudi Čokoladni kartel, ki nikakor noče izgubiti svojega posla in svojih strank.

Toda zahvaljujoč svoji edinstveni, briljantni, čarobni in pogosto nenavadni iznajdljivosti ter pomoči nekaterih dobrih prijateljev, zlasti bistrega mladega dekleta po imenu Nuška, Willy pri uresničevanju svojih sanj postane bolj odločen kot kadarkoli prej. V tej očarljivi, čarobni in včasih nevarni pustolovščini se Willy nauči, da večina ljudi vedno izbere pohlep, hkrati pa tudi, da za dežjem vedno posije sonce. Vse, kar resnično potrebujemo, je to, da sledimo svojim sanjam in vedno verjamemo vase.

Timotheé Chalamet je povedal: "To je film, poln veselja. Menim, da svetu prinaša žarek svetlobe in topline, ki jo obupno potrebuje. To je glavno poslanstvo filma Wonka – svetu prinesti veselje. Spodbuja sanjanje in velike želje ter brezkompromisno sprejemanje tistega, kar smo v srcu. Spodbuja deljenje prijaznosti in omogočanja poti, ne samo samim sebi, ampak tudi ljudem, ki so nam blizu. Izredno sem ponosen, da sem lahko del tega izjemnega filma."

Zvezdniška zasedba zagotavlja pravi počitniški spektakel, saj poleg neustavljivega in čarobnega Chalameta v filmu nastopajo še Rowan Atkinson, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Peterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Jim Carter in Tom Davis. Verjamemo, da bodo vsi predvsem navdušeni nad novo vlogo Hugha Granta, ki je v filmu prevzel vlogo Jodlarja (Oompa-Loompa). Izvršni producenti filma so Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison in Tim Wellspring.

Zgodbe Roalda Dahla sežejo onkraj generacij in so ene izmed tistih, ki jih s seboj v srcu nosimo vse življenje. Ko njegove zgodbe preslikamo na velika platna v tako čudoviti zasedbi filmskih ustvarjalcev, dobimo film, ki ga bodo z veseljem pogledali, doživeli in obujali tako otroci kot mladostniki in odrasli. Ne samo enkrat. Večkrat!

Wonka v kina po Sloveniji prihaja predpremierno že 6. decembra, vstopnice pa so že v prodaji na spletnih straneh in blagajnah kinematografov.



