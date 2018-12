Programa CineStar TV Premiere praznujeta 5. rojstni dan s premiernimi filmskimi uspešnicami!

Oglasno sporočilo

CineStar TV Premiere sta že vsem znana filmska programa, ki že pet let predvajata vrhunske filme. Programa CineStar TV Premiere omogočata svojim zvestim gledalcem spremljanje filmskih vsebin in nadaljevank 24 ur na dan z lokaliziranimi podnapisi, medtem ko so animirane uspešnice za najmlajše sinhronizirane. In vse to brez oglasov. Ne glede na to, ali si želite ogledati čustveno biografsko zgodbo o ameriški drsalki Tonyi Harding, izvedeti, kako se celo desetletje vodijo najekskluzivnejše nezakonite igre, ali odkriti zgodbo iz ozadja velike politične afere, programa CineStar TV Premiere decembra prinašata za oskarja nominirane in nagrajene premierne filmske uspešnice.

Tako se bodo na sporedu programov CineStar TV Premiere med mrzlimi zimskimi meseci premierno znašli filmi, ki so jih navdihnili resnični dogodki, I, TONYA, MOLLY'S GAME, MARK FELT in THE POST, pa tudi kinouspešnice, kot so A BAD MOM'S CHRISTMAS, DEN OF THIEVES, FOREIGNER in GRINGO. Za vrnitev v otroška leta in izpolnitev najlepših otroških sanj bodo predvajali animirane uspešnice, kot so SON OF BIG FOOT, LITTLE VAMPIRE in GNOME ALONE, ter mnoge druge risanke, ki bodo vaše otroke popeljale na vznemirljivo animirano pustolovščino.

Pobegnite v svet domišljije, akcije, pustolovščin in drame s čarobnimi kinouspešnicami na premiernih programih, saj so s sanmi, polnimi presenečenj, letošnji božični prazniki v znaku filmov na programih CineStar TV Premiere, ki že polnih pet let prinašata premierne uspešnice.

https://cinestartvchannels.si/spored/. Spored predvajanja filmov in spored celotne skupine televizijskih programov CineStar TV Channels si lahko ogledate na

Naročnik oglasne vsebine je Blitz.