Če te slišijo, te lovijo. Tišina pomeni preživetje.

NAPOVEDUJEMO: TIHO MESTO (A Quiet Place)

Oglasno sporočilo

Srhljivka bo pred in za kamero prvič združila igralca in zakonca v resničnem življenju Emily Blunt (Dekle na vlaku, Lovec: zimska vojna, Hudičevka v Pradi) in Johna Krasinskega (The Hollars, 13 ur: Tajni vojaki Bengazija, televizijska serija Pisarna), ki sta navdih za vlogi zakoncev, ki morata v tišini obvarovati svojo družino, črpala iz osebnih izkušenj. Krasinski je za srhljivko napisal scenarij, ki je nastal po zgodbi Bryana Woodsa in Scotta Becka, sedel na režiserski stolček ter zaigral glavno vlogo očeta.

Krasinski je skušal ustvariti bitko med zvokom in tišino, bitko med strahom in ljubeznijo, ki bo za gledalca napeta in čustvena izkušnja. "Gre za grozljivko, ker gre za resnično družino. Občutil sem, da moram prispevati svojo osebno izkušnjo," pravi in si želi, da se gledalec ves čas sprašuje, kaj bi naredil v tej situaciji, kako bi ostal tiho ter kaj bi naredil, da bi zagotovil svojo družini preživetje.

Srhljivka TIHO MESTO v slovenske kinematografe prihaja 12. APRILA 2018.

O ZGODBI:

V filmu spremljamo štiričlansko družino, ki je preživela katastrofo in je sedaj prisiljena sobivati v popolni tišini. Da jih ne bi napadle skrivnostne sile, ki jih najdejo lahko le, če jih slišijo, je njihov vsakdan do popolnosti prilagojen temu, da vse počnejo brez vsakršnega šuma. Njihovo gibanje je omejeno, sporazumevajo se v znakovnem jeziku, otroka sta prisiljena v igro, ki se odvija v čisti tišini, medtem ko je njuna mati postavljena pred nemogoči izziv – v tišini mora roditi svojega naslednjega otroka. Nevarnost jim predstavljajo bitja, o katerih vemo le to, da so prisotna povsod, družino ves čas obkrožajo, prikažejo pa se lahko v trenutku in kjerkoli. A čeprav so družinski člani dobro organizirani pri vsakdanjih opravilih in so se življenju v tišini povsem privadili, ena od nenadnih odločitev privede do zapleta ...

Abbottovi imajo le drug drugega, na kogar se lahko zanesejo. Nikamor ne morejo iti, nikamor pobegniti, ostati morajo na družinski kmetiji in se naučiti, kako skupaj preživeti. V tem pogledu gre za poudarjanje ljubezni enega do drugega, za njihovo medsebojno razumevanje, ki postane njihova največja moč in kako bi našli možnost, da preživijo še en dan.

Pri srhljivkah se gledalec najprej odzove na zvok kot pa sliko, Tiho mesto pa tako na inovativen in poseben način predstavlja skrbno izbrane zvoke in glasbo z namenom, da ustvari posebno vzdušje, poveča zmedo in stopnjuje do skoraj neznosne negotovosti.

Med pisanjem scenarija in pripravami na snemanje je Krasinski vsak dan preučeval zvoke in jih ločeval med »varne« in »nevarne«. Preučeval je vsake vrste zvok, ki bi ga družina na odmaknjeni kmetiji lahko povzročila in nato iskal načine, kako se teh zvokov znebiti. Bil je izjemno zabaven in domiseln proces, je povedal.

ZANIMIVOSTI:

Ko je John Krasinski prebral prvi osnutek scenarija, je njegova žena Emily Blunt ravnokar rodila drugega otroka. Ker je bil navajen v bližini otrok šepetati in se je obenem ubadal s strahovi, kako biti dober oče in obvarovati otroka, si je prav v tem vzdušju zamislil, kakšno bi moralo biti vsakdanje življenje družine, ki jo smrtno ogroža že najmanjši jok ali malo močnejši korak.

Ker je bil navajen v bližini otrok šepetati in se je obenem ubadal s strahovi, kako biti dober oče in obvarovati otroka, si je prav Ko je scenarij brala Emily Blunt, je v vlogi matere videla svojo prijateljico. Vendar jo je zgodba tako pritegnila, da si je sama želela te vloge. Ker zakonca še nikoli nista sodelovala pri skupnem projektu, je bila to zanju zelo napeta izkušnja, a na koncu pravo razodetje. Krasinski je snemanje s svojo ženo opisal kot "verjetno najboljši čas v moji karieri".

Ker zakonca še nikoli nista sodelovala pri skupnem projektu, je bila to zanju zelo napeta izkušnja, a na koncu pravo razodetje. Krasinski je snemanje s svojo ženo opisal kot "verjetno najboljši čas v moji karieri". Zgodba je prispodoba o tem, kako je biti starš. Krasinski si je moral zamisliti način življenja staršev, ki skušata svoje otroke obvarovati z nečim nemogočim - živeti brez najmanjšega zvoka. "V normalnem življenju se trudiš, da so otroci srečni, zdravi, nahranjeni, izobraženi in varni, kar zahteva precej skrbi. V tej nočni mori pa je stres biti starš še deset tisočkrat večji. Z enim napačnim korakom lahko izgubiš svojega najdražjega, česar se vsi zelo dobro zavedajo," je povedal. Z ženo Emily sta se pripravljala na vlogo v filmu tako, kot sta trenutno živela svoje življenje - skušala biti čim bolj tiha in če sta kdaj pisnila, si rekla "mrtev/mrtva si".

Krasinski si je moral zamisliti način življenja staršev, ki skušata svoje otroke obvarovati z nečim nemogočim - živeti brez najmanjšega zvoka. "V normalnem življenju se trudiš, da so otroci srečni, zdravi, nahranjeni, izobraženi in varni, kar zahteva precej skrbi. V tej nočni mori pa je stres biti starš še deset tisočkrat večji. Z enim napačnim korakom lahko izgubiš svojega najdražjega, česar se vsi zelo dobro zavedajo," je povedal. Scenarij, ki je bil izbran med deset najbolj obetajočih scenarijev leta, je sprva vseboval le eno vrstico govorjenega dialoga. V filmu se bodo vseeno pogovarjali več, bo pa večinoma šlo zgolj za šepetanje.