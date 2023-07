Blokada Hollywooda: kaj takega se ni zgodilo že več kot 60 let

Obeta se stavka hollywoodskih igralk in igralcev, kar bi ob stavki scenaristov lahko ustavilo skoraj vso ameriško filmsko in televizijsko produkcijo.

Opolnoči po lokalnem času se je v Los Angelesu iztekel rok za pogajanja med sindikatom SAG-AFTRA, ki zastopa okoli 160 tisoč hollywoodskih igralcev, ter studii in ponudniki pretočnih vsebin.

Igralci zahtevajo višje plače in jamstva za preživetje v prihodnosti, srž težav so predvsem nadomestila ob predvajanju filmov in oddaj na pretočnih platformah. Ponudniki pretočnih vsebin, kot sta Netflix in Disney+, namreč ne razkrivajo podatkov o gledanosti svojih oddaj in za vse na svojih platformah ponujajo enako nizek pavšalni znesek, ne glede na njihovo priljubljenost.

Foto: Guliverimage

Potem ko se je rok pogajanj, ki so ga enkrat že podaljšali, znova iztekel brez rešitve, vse kaže, da bodo člani sindikata SAG-AFTRA, torej skorajda vsi hollywoodski igralci, začeli stavkati. "Pogajali smo se z dobrimi namerami in želeli smo si doseči dogovor, ki bi zadostil potrebam igralcev, toda odziv druge strani je bil žaljiv in nespoštljiv," je sporočila predsednica sindikata, igralka Fran Drescher, "dokler tudi sami k pogajanjem ne pristopijo z dobrimi nameni, ne bo prišlo do dogovora."

"Njihovo zavračanje predlogov nas je pripeljalo do te točke," je dodal glavni sindikalni pogajalec Duncan Crabtree-Ireland, "studii in ponudniki pretočnih vsebin podcenjujejo odločenost naših članov, kar bodo kmalu občutili."

Foto: Guliverimage

Člani igralskega sindikata so že pred koncem pogajanj z 98 odstotki glasov podprli začetek stavke, če pogajanja ne bi bila uspešna. Dokončno odločitev o stavki bo sindikat sporočil opoldne po losangeleškem času.

Hollywoodski igralci niso stavkali že vse od leta 1980, stavka pa bi dobesedno blokirala hollywoodsko produkcijo, ki je že zdaj okrnjena zaradi stavke scenaristov, ki se je začela v začetku maja. Če bi se igralci pridružili scenaristom, ki stavkajo že od začetka maja, bi to pomenilo dvojno stavko, kakršne ni bilo že več kot 60 let in zaradi katere bi se ustavila skoraj vsa ameriška filmska in televizijska produkcija.

Foto: Guliverimage

Ob stavki igralcev bi se nekateri resničnostni šovi, animirane serije in pogovorne oddaje sicer lahko nadaljevali, a bi bili ogroženi tudi odmevni dogodki, kot je denimo podelitev televizijskih nagrad Emmy, ki je napovedana za 18. september. Zamaknile bi se priljubljene serije, ki naj bi se na televizijske zaslone vrnile že jeseni. Prav tako bi lahko bile preložene nekatere napovedane filmske uspešnice.

