AVATAR: Pot vode, ki v kina prihaja predpremierno 14. decembra

Od sinoči so na voljo vstopnice za drugi del kultnega kinematografskega spektakla AVATAR , ki je leta 2009 podrl vse rekorde in kot najbolj dobičkonosen film prehitel Titanik. Težko in več kot desetletje pričakovano nadaljevanje AVATAR: POT VODE v večja kina po Sloveniji prihaja predpremierno že 14. decembra , vstopnice pa lahko kupite na blagajnah ali spletnih straneh Cineplexxa , Mariboxa in Koloseja .

O zgodbi: Odkar se je odločil svojo človeško zavest trajno prenesti v telo svojega avatarja in postati voditelj ljudstva Na'vi, Jake Sully živi na Pandori. Z Neytiri sta si ustvarila družino in dobila svoje otroke. Žal pa so se kolonizacijske sile vrnile na Pandoro, da bi dokončale prvotno iskanje redkega minerala, kar je prisililo Jakea in Neytiri, da sta s svojo družino pobegnila iz svojega doma in začela odkrivati do sedaj neznane dele Pandore ter vodni svet klana Metkayina.

Film je režiral James Cameron, producirala pa sta ga skupaj z Jonom Landaujem. Igrajo Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang in Kate Winslet. Za scenarij so zasluženi James Cameron, Rick Jaffa in Amanda Silver. Izvršna producenta filma sta David Valdes in Richard Baneham.

AVATAR: POT VODE (Avatar: The Way of Water) v distribuciji predpremierno 14. decembra, tudi v 3D in 3D Dolby Atmos.



Na rednem sporedu bo od 15. decembra. Vstopnice so v prodaji.



