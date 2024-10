Podjetje IKEA razkriva BRÄNNBOLL: kolekcija, ki spreminja igranje iger v vašem domu

Podjetje IKEA je predstavilo kolekcijo BRÄNNBOLL, ki jo navdihujejo raznolike potrebe gamerjev in tistih, ki živijo z njimi. Kolekcija prinaša vsestranske kose, ki gamerjem pomagajo ustvariti udobno in privlačno postavitev, medtem ko igrajo – in se lepo zlijejo z domom, ko je igra izklopljena.

Foto: IKEA

Kolekcijo BRÄNNBOLL sestavljajo živahne barve in elementi, ki jih navdihujejo ulični športi in prosti čas. Skupaj ustvarjajo edinstven, igriv videz, ki združuje energijo in dinamičnost športa z udobjem in zmogljivostjo, ki sta bistvena za igranje. Kolekcija je zasnovana tako, da se zlahka prilega vsakemu življenjskemu prostoru, zaradi česar je odlična izbira za priložnostne gamerje, ki iščejo ravnovesje med igranjem iger in drugimi domačimi aktivnostmi.

S hitro rastočo svetovno skupnostjo, ki zdaj šteje 3,3 milijarde, je igranje računalniških iger najbolj priljubljen hobi na svetu in pomemben del vsakdanjega življenja mnogo ljudi. "S kolekcijo BRÄNNBOLL sprejemamo idejo, da je igranje iger za vsakogar in da sodi v vsak dom. Ljudem želimo olajšati oblikovanje prostorov, ki so prilagojeni igranju iger, njihovemu življenju in vsemu vmes," pravi Philip Dilé, razvijalec izdelkov pri podjetju IKEA of Sweden, in nadaljuje: "Upamo, da bo ta kolekcija spodbudila prijatelje in družine k sodelovanju ter jim prinašala veselje in povezanost prek skupnih igralnih izkušenj."

Kolekcija ponuja pametne rešitve za priložnostne gamerje, ki cenijo slog in funkcionalnost ter želijo skupaj igrati in se gladko premikati med različnimi platformami in držami.

Foto: IKEA

V kolekciji boste našli postajo za gaming, opremljeno z zložljivo namizno ploščo, polico za računalniški stolp in integrirano shrambo za upravljanje kablov, ki se brez truda spremeni iz postaje za gaming v diskretno enoto za shranjevanje. Zbirko dopolnjujejo še številne rešitve za shranjevanje, kot so stenska omarica, regal na kolescih, pomožna mizica in večnamenska košara, ki deluje tudi kot premična samostoječa miza. Vse to dopolnjujejo dodatki in okrasni elementi, kot sta preproga in ogrinjalo, ki gamerskemu prostoru dodajo osebni pečat.

Tjeerd van Waijenburg, vodja identitete ponudbe iz podjetja IKEA of Sweden, poudarja vsestranskost kolekcije: "Učinek vklopa/izklopa je zelo pomemben. Hitro zbrati pohištvo, ga postaviti na svoje mesto in začeti igranje mora biti izjemno enostavno. Ko končate, ga morate hitro postaviti nazaj, da lahko dnevno sobo uporabite za druge namene."

Hkrati je kolekcija BRÄNNBOLL namenjena tudi ustvarjanju vključujočega, zdravega in prijetnega okolja za vse. "Za nas je pomembno pokazati, da je igranje iger za vse. Ko smo izbirali barve, je bilo bistvenega pomena, da stoodstotno odražajo podjetje IKEA in da so všeč ljudem vseh starosti, spolov in stilov."

Foto: IKEA

Kolekcija BRÄNNBOLL je na voljo v trgovinah IKEA in na spletu.

Naročnik oglasnega sporočila je IKEA SLOVENIJA, D. O. O.