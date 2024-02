Kako prihraniti z menjavo oken?

Čeravno okna veljajo za tisti kos stavbnega pohištva, ki ima dolgo življenjsko dobo, nastopi čas tudi za njihovo menjavo. Razlogi so lahko različni, v vsakem primeru pa velja zamenjava oken za dolgoročno naložbo, ki se vam mora večkratno obrestovati, zato vam svetujemo, da se je lotite celovito. Kako se lotiti menjave oken, da bi obenem tudi prihranili, katere so ključne dolgoročne prednosti, ki jih boste dosegli z zamenjavo starih oken z energijsko varčnimi, in zakaj je prav Jelovica prava odločitev za zamenjavo starih oken?

Velja se vprašati: kaj želite oziroma kaj boste dosegli z zamenjavo oziroma energetsko prenovo oken? Predvsem izboljšano tesnjenje oken in s tem nižje stroške ogrevanja, obenem pa bodo nova okna prispevala k boljši bivalni klimi in lepšemu videzu hiše ali stanovanja.

Dejstvo je, da so nizkoenergijska okna poleg zunanjega ovoja in strehe bistveni element za doseganje energijske varčnosti objekta, ki je v zadnjem obdobju med vlagatelji še kako priljubljen cilj ali kar glavna zahteva ob prenovi ali gradnji.

Foto: Shutterstock

Poleg energetske učinkovitosti in estetskega izgleda je pri izbiri novih oken pomembno, da upoštevate tudi druge dejavnike, kot so vzdrževanje, varnost in trajnost, saj si nedvomno želite, da vaša nova okna zdržijo čim dlje.

Kljub različnim ponudnikom na trgu številni Slovenci pri nakupu oken še vedno zaupajo legendarnemu podjetju Jelovica, vodilnemu slovenskemu proizvajalcu energijsko varčnih hiš, vrat in oken. Da je s pogledom skozi okna Jelovica preprosto lepše, vam bodo pritrdili številni Slovenci in tudi tisti zunaj naših meja.

Foto: Arhiv ponudnika

Znaki, ki kažejo na to, da je čas za nova okna

Kako veste, kdaj je treba stara okna zamenjati z novimi? Enoznačnega odgovora na zastavljeno vprašanje ni, vam pa lahko pri odločitvi pomagajo različni dejavniki. Če opažate, da se vaši računi za ogrevanje ali hlajenje povečujejo, to lahko pomeni, da vaša okna puščajo zrak. Dejstvo je, da lahko okna, ki slabo tesnijo, zvišajo stroške ogrevanja tudi do 30 odstotkov.

Če imate težave z odpiranjem in zapiranjem oken, to lahko pomeni, da so mehanizmi okna obrabljeni. Vsekakor je čas, da vaša stara okna zamenjate z novimi energijsko varčnimi okni tudi, če skozi zaprta okna piha in ob oknih čutite prepih, ki lahko drastično spremeni temperaturo v vašem domu, poleg že omenjenih višjih stroškov ogrevanja pa neugodno vpliva tudi na vaše počutje in zdravje.

Na to, da je treba okna zamenjati, lahko kažejo tudi tako ali drugače poškodovana okna (poškodovana tesnila, luščenje barve …), če je v prostorih ob zaprtih oknih pozimi hladno (oz. vroče poleti), če se sliši hrup iz okolice ali če okna tako ali drugače kazijo videz vašega doma.

Foto: Arhiv ponudnika

Ključne prednosti zamenjave starih oken z energijsko varčnimi

Eden od ključnih razlogov za menjavo starih oken je že omenjeno izboljšanje energetske učinkovitosti vašega doma. Stara okna lahko izgubljajo toploto in puščajo zrak, posledica česar so lahko višji računi za energijo in neudobno bivanje. Kaj lahko spremenite z vgradnjo energetsko varčnih oken? Energetska prenova bo zagotovila zmanjšanje toplotnih izgub in posledično prihranek pri ogrevanju in hlajenju. Na primer, izguba energije kot posledica slabih izolativnih lastnosti oken lahko pomeni tudi do 30 odstotkov izgub energije skozi okna in s tem tudi do 30 odstotkov višje stroške ogrevanja. V starejših stavbah z okni z dvojno zasteklitvijo, navadnimi stekli in brez tesnil na pripirah je toplotne izgube skozi okna tudi do 50 odstotkov. Zato je treba pri energetski obnovi starejših stavb najprej zamenjati okna.

Foto: Arhiv ponudnika

Vsekakor velja omeniti tudi, da boste z zamenjavo oken dosegli tudi boljšo bivalno klimo. Sodobna toplotno in zvočno izolativna lesena okna imajo zaradi hidroskopičnih lastnosti lesa sposobnost uravnavati vlažnost v prostoru. Les je hipoalergen material, zato blagodejno vpliva na človeška dihala. Kako? Les tako rekoč diha, s tem pa ustvarja tudi optimalno vlažnost v bivalnem prostoru. Kot naraven material ima les tudi odlične elektrostatične lastnosti, kar pomeni, da ustvarja antialergijski bivalni prostor. Gledano v celoti privlači manj mikroorganizmov, prahu in cvetnega prahu ter tako pripomore k oblikovanju antialergijskega bivalnega prostora.

Poleg tega lahko zamenjava starih oken izboljša videz vašega doma. Stara okna vašemu domu dajejo zastarel in neprivlačen videz, lepši videz doma pa lahko pripomore tudi k višji vrednosti vaše nepremičnine. Sodobna okna so na voljo v različnih stilih, barvah in materialih, tako da lahko izberete tiste, ki se najbolj ujemajo z vašim domom.

Dodatno izpostavljamo tudi protihrupno zaščito. Menjava oken lahko zmanjša hrup v notranjosti vašega doma. Okna z dvojno ali trojno zasteklitvijo navadno zagotavljajo dovolj dobro temeljno zvočno zaščito, če ne gre za izrazitejši hrup.

Zvezde vašega doma V Jelovici so oblikovali številne paketne ponudbe lesenih oken in les-alu oken, ki nudijo celostno storitev energetske prenove, od izmere, svetovanja, strokovnega posredovanja pri pridobivanju subvencij Eko sklada za nakup oken, odvoza in ekološkega uničenja starih oken do vgradnje energijsko varčnih oken. Do konca marca imate možnost, da vaš dom z vrhunskimi modeli oken STAR (v izvedbi les in les-aluminij) opremite do 30 odstotkov ugodneje. Kaj pridobite? Kratek rok dobave, energetsko učinkovitost, več lesa in več udobja.

Izberite podjetje za zamenjavo oken, ki mu lahko zaupate

Izjemnega pomena je, da za menjavo oken izberete podjetje, ki mu lahko zaupate. V Jelovici okna ustvarjajo že 119 let in v tem poslu še kako šteje tradicija, ki je med drugim tudi zagotovilo kakovosti. Tudi zaradi tega vsekakor ni vseeno, kateremu ponudniku stavbnega pohištva zaupamo. Dlje kot podjetje deluje na trgu, večja je verjetnost, da mu lahko zaupate, da bo storitev opravilo kakovostno od začetka do konca.

Menjava oken nedvomno poveča tudi vrednost nepremičnine. Foto: Arhiv ponudnika

Njihova velika dodana vrednost je, da lesena in les-alu okna proizvajajo v avtomatiziranem lastnem proizvodnem obratu, ki je tehnološko napreden, računalniško voden, natančen in fleksibilen. Sodobna proizvodna linija omogoča izdelavo najrazličnejših oblik in dimenzij po želji stranke. Vsako okno izdelajo v njihovi avtomatizirani proizvodnji, ki skozi vse faze izdelave zagotavlja preverjanje kakovosti, zato ste lahko prepričani, da bodo vaša nova okna vrhunska – izdelana iz okolju in zdravju prijaznih materialov, energijsko varčna ter trajna. Jelovica, ki se ponaša z bogato tradicijo proizvodnje, prodaje in vgradnje oken, ima tudi razdelan proces zagotavljanja in preverjanja kakovosti. In ko gre za naložbo, kot so okna, so tovrstni dejavniki še kako pomembni.

V Jelovici vam nudijo tudi strokovno pomoč pri oddaji vlog za pridobitev Eko subvencij ob zamenjavi vaših energijsko potratnih oken z varčnimi lesenimi okni. Pri tem jim je zaupalo že tisoče gospodinjstev po vsej Sloveniji.

Zakaj je Jelovica prava odločitev za zamenjavo starih oken?

Ker jim stranke zaupajo že 119 let,

ker so energetsko prenovo uspešno izvedli že v na tisoče slovenskih domovih,

ker se pri oblikah in dimenzijah oken prilagajajo vašim željam,

ker nudijo celostno storitev energetske prenove,

ker vsa dela opravijo njihovi strokovnjaki,

ker vam poleg oken nudijo tudi senčila in ostale dodatke,

ker vam nudijo pomoč pri pridobivanju subvencij Eko sklada,

ker vam nudijo tudi celotno energetsko prenovo vašega doma (fasada, streha, zamenjava oken in okenskih polic).