Hladilnik, ki vam bo polepšal poletje: Ne zamudite COOL ponudbe!

Iščete način, kako poleti ohraniti hrano svežo in dom urejen? Samsung RB6000D hladilnik z zamrzovalnikom spodaj je popolna rešitev za vas! Ta hladilnik vam ponuja več prostora in boljšo energetsko učinkovitost, zaradi česar je idealen za sodobne družine. S tehnologijo SpaceMax™ so stene hladilnika tanjše, s čimer je povečan notranji prostor brez povečanja zunanjih dimenzij. Shrani lahko vse vaše najljubše jedi in pijače, ne da bi pri tem žrtvovali prostor v kuhinji.

Inteligentno varčevanje z energijo

Z načinom AI Energy in aplikacijo SmartThings lahko prihranite do 15 odstotkov energije! Hladilnik analizira vaše navade in prilagaja temperaturo ter cikel odmrzovanja za optimalno delovanje in manjšo porabo energije. Inverterski kompresor z umetno inteligenco zmanjša porabo energije, hkrati pa ohranja hrano svežo dlje časa.

Foto: Samsung

Več prostora za vaše zabave

Hladilnik je kot nalašč za piknike in zabave, saj ponuja obilico prostora za shranjevanje velikih količin hrane in pijače. S pametno zasnovo omogoča enostaven dostop do vseh shranjenih izdelkov, kar je ključno pri pripravi na piknike in druženja. Z izjemno nizko ravnjo hrupa deluje skoraj neslišno, zato je primeren za vsak dom.

Ekstra cool ponudba, ki je ne smete zamuditi Kupite hladilnik z izjemnim popustom! Do 28. julija 2024 ali do razprodaje zalog kupite enega od Samsung hladilnikov po odlični ceni pri določenih partnerjih in za darilo prejmite še Tefal posode, ki bodo dopolnile in polepšale njegovo notranjost. Več o tej posebni promociji izveste na spletni strani Samsung.





Idealna rešitev za velike družine

Za tiste, ki potrebujejo učinkovit sistem za shranjevanje velikih količin hrane, je tukaj hladilnik RF9000 s francoskimi vrati v obliki črke T in centrom za pijače. Model izstopa zaradi svojega centra za pijačo (Beverage Center™), ki omogoča pripravo osvežilnih napitkov ali vode z okusom, kar je popolno za poletne zabave. Ne glede na to, ali gre za osvežujočo limonado ali hladno vodo z okusom, boste vedno pripravljeni postreči svoje goste.

Skrivnost vsake dobre zabave je, da je vedno dovolj ledu za hladne napitke. Z dvojnim samodejnim ledomatom boste vedno pripravljeni z dvema vrstama ledu, saj izdeluje tako ledene kocke kot tudi ledene delce Ice Bites™, ki zelo hitro ohladijo pijačo. Naredi lahko 2,3 kilograma ledu na dan in shrani do 4,1 kilograma ledu.

Foto: Samsung

Funkcija trojnega hlajenja dovaja hladen zrak v tri ločene razdelke, kar ohranja optimalno temperaturo in vlažnost v vsakem predelu. To pomeni, da hrana ne privlači drugih vonjav in ostane sveža dlje časa. SmartThings Energy pa poskrbi za dodatno energetsko učinkovitost, kar pomeni nižje stroške za elektriko in bolj trajnosten način življenja.

Elegantna rešitev za vsak dom

Poleg funkcionalnosti so ti hladilniki tudi estetsko dovršeni. Elegantne linije, sodobni materiali in minimalističen dizajn zagotavljajo, da se hladilnik prilega vsakemu kuhinjskemu slogu. Od nerjavnega jekla do mat črnih površin, hladilniki postajajo pravi oblikovalski kosi, ki kuhinji dodajo pridih prefinjenosti.

Ne glede na to, ali ste kuharski navdušenec, ki išče optimalne pogoje za shranjevanje svežih sestavin, ali družina, ki potrebuje veliko prostora za svoje najljubše jedi, ti hladilniki nudijo vse, kar potrebujete. So popolna kombinacija tehnologije, prostora in elegance, ki bo zadovoljila še tako zahtevne uporabnike.

Ne spreglejte najbolj COOL ponudbe! Vroči dnevi so tu, z njimi pa je prišla tudi izjemna Samsung ponudba. Naredite to poletje posebno in kupite nov hladilnik z odličnim popustom ter mu polepšajte notranjost s posodami Tefal, ki jih dobite kot darilo!

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.