Pričarajte si popoln praznični prigrizek z namazi Rio Mare Paté

Vam v teh dneh pogosto zmanjka idej za okusne in hitre prigrizke? Potem poskusite odlične kremne namaze Rio Mare Paté

Odlični so na rezini najljubšega kruha, kot dodatek, ki obogati sendvič, ali za piko na i vaših receptov.

Za slasten začetek slavnostnega obroka pripravite hrustljave praznične trakce z namazom Rio Mare Paté z lososom, brusnicami in pistacijami.

Sestavine:

4 rezine toasta

2‒3 žlice namaza Rio Mare Paté z lososom (100 g)

3‒4 žlice posušenih brusnic

3‒4 žlice nesoljenih pistacij

2‒3 žlice brusničnega džema

Rezine toasta položimo v segreto pečico pod žar in jih zlato zapečemo na obeh straneh. Vzamemo jih iz pečice, odrežemo skorjo in jih razpolovimo po celotni dolžini, da dobimo dva tanka toasta. Ta nato razrežemo na pravokotne trakove, jih položimo z nepečeno stranjo navzgor in damo nazaj v pečico, da se zapečejo še na drugi strani. Med peko moramo biti pozorni, saj se tanki trakci hitro zapečejo. Ko so pripravljeni, jih ohladimo, nato pa na spodnjo tretjino nežno namažemo džem, nanj lepo oblikujemo Rio Mare Paté z lososom ter vse skupaj potresemo z grobo narezanimi pistacijami in brusnicami. Dober tek!

Navdušile vas bodo tudi polentine rezine z namazom Rio Mare Paté z limoninim sokom, rukolo in poširanim jajcem.

Sestavine za polento:

400 ml mleka

100 gramov polente

½ čajne žličke soli

3 žlice sveže naribanega parmezana

Preostale sestavine:

6 jajc

1-krat namaz Rio Mare Paté z limoninim sokom (100 g)

dve pesti sveže mlade rukole

2 žlici kisa

1 žlica olivnega olja

črni poper, sol

Mleko solimo in ga segrejemo do točke, ko skoraj zavre, nato pa vanj vmešamo polento in kuhamo, dokler se ta ne zgosti. Primešamo parmezan in mešanico prelijemo v štirikoten pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Ko je polenta ohlajena in učvrščena, jo razrežemo na kocke ali kroge. Rukolo zmešamo s soljo, kisom in oljem. Na rezine polente namažemo Rio Mare Paté z limoninim sokom ter nanj položimo malce začinjene rukole, nato pa na vrh položimo poširano jajce. Vse skupaj popramo z grobo mletim črnim poprom in takoj postrežemo. Buon appetito!

