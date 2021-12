Preizkusite slasten božični trend: narezek v obliki venčka

Če bi radi letos svoje goste zares navdušili, jim pripravite narezek v obliki venčka. Gre za božični trend, ki je preplavil družbena omrežja in je videti kot prava umetnina. Gostitelji med seboj prav tekmujejo, kdo bo naredil lepšega in bogatejšega.

Takšni narezki so prava paša za oči, zato ni dvoma, da boste z njimi navdušili družinske člane, prijatelje in tudi najbolj stroge tašče. So mikavni, slastni in izjemno lepi. Na tak način bo še običajna salama videti elegantno.

Priprava okusnih venčkov je zelo preprosta. Potrebujete le večjo okroglo desko, na katero v krogu nanesite nekaj rožmarinovih vejic, ki jih nato dopolnite z mesnimi in sirnimi dobrotami. Dodajte jim suho sadje, grozdje, nekaj oliv in majhnih paradižnikov. Ne pozabite na krekerje in slastne omake ali marmelade, za okras pa lahko dodate še kakšno vejico timijana.

Nekaj umetniških idej vam ponujamo tukaj:

Vsi sladkosnedi lahko slane stvari nadomestite s sladkimi in ustvarite sladki adventni venček. Zanj uporabite medenjake, sladke prestice, sladkorne palčke in koščke čokolade.

Nekako takole:

Preberite še: