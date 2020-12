Pet namigov za popolno darilo

Začne se, ko noči postajajo vedno daljše in se mnogi že poigravamo z zamislimi za okrasitev doma in seveda z idejami za obdarovanja. Prvi predlogi, kako bi lahko razveselili svoje najdražje, so že pred nami. Ponujamo pet namigov, da boste svoje najdražje razveselili z darilom, ki bo kot ustvarjeno zanje.

#1 Darilo kot sporočilo

Obdarovanje je način komunikacije, ni samo izmenjava fizičnih predmetov. Ko stojimo v trgovini in se sprašujemo, kaj si nekdo želi in kaj potrebuje, lahko minejo cele ure, pa imamo še vedno prazne roke.

Raje pomislimo na darilo z drugega zornega kota. Darilo kot sporočilo. Kaj želimo nekomu sporočiti? Če je oseba dovolj dojemljiva za takšna simbolična darila, bo z odprtim srcem sprejela sporočilo in darilo bo doseglo svoj največji namen – dotakniti se srca naše ljube osebe.

Nekatera darila so bolj vljudnostne narave, nekatera pa imajo neposredna, celo intimna sporočila. Z njimi lahko obdarovancu namignemo, da mu želimo, da bi našel več časa zase, da bi se povezal s svojim bistvom in naravo. Prav to je tisto, kar v prazničnem času najbolj pogrešamo – stik z naravo in več časa zase. Nekaterim pa čas zase pomeni tudi to, da si vzame čas za čiščenje stanovanja, drobna popravila v domu,

Svojim najbližjim v božičnem času želimo sporočiti, da jim privoščimo predvsem obilo dobrega počutja ter da bi znali poskrbeti zase v pravem smislu besede. Tudi z dobrim čajem ali kavo.

#2 Darila, ki smo jih že prejeli

Stara resnica, da podarjamo tisto, kar bi sami radi dobili, je zelo praktična. Pomislite, kaj so vam do zdaj določene osebe podarile. Tu se skriva tretji namig, saj smo lahko prepričani, da bomo obdarovanca iskreno razveselili. Pri tem načinu iskanja daril bomo še uspešnejši, če bomo upoštevali njegov slog. Nekateri so bolj romantični, drugi obožujejo načičkane stvari, tretji pa prisegajo na minimalizem.

#3 Vsakdo ima kakšno razvado

Že veste, kaj bi lahko podarili? Zdi se vam, da se morate letos res močno potruditi, saj se končuje zelo nenavadno leto. Verjetno odgovora na vprašanje, kaj kupiti, ne boste našli nikjer drugje kot pri sebi, saj svoje najdražje sami najbolj poznate. Najboljše ideje boste dobili, če si boste postavili nekaj preprostih vprašanj. Kaj ta oseba rada počne v življenju, ima kakšen hobi?

Glavno in najlažje vprašanje, ki je hkrati tudi popoln namig, pa je: ali ima ta oseba kakšne razvade?

Za ljubitelja ustvarjanja je vedno dobrodošel kakšen nov ustvarjalni pripomoček ali orodje, ljubitelj dobre hrane se bo navdušil nad kakšno super sestavino ali pripomočkom za kuhanje. Partnerju oziroma partnerici lahko podarite en dan "svobode", ko namesto njega postorite vse, kar sicer spada bolj pod njegove oziroma njene naloge, on oziroma ona pa lahko ves dan počne nekaj po svoji izbiri.

Skoraj vsak, ki ga poznate, ima kakšno šibko točko. To je lahko določena sladkarija, dobra kava, nekateri obožujejo pisala vseh vrst, drugi lepe zvezke, tretji razna orodja ali pripomočke za dom in osebno nego. Če izhajamo iz tega, nikakor ne moremo zgrešiti.

#4 Ali nečesa res ne marajo?

Ko razmišljamo o obdarovanju, se ves čas vrtimo okrog lepih stvari, ki so všeč našim najdražjim. A prav tako pomembno je, da se spomnimo, česa res ne marajo. Je naša nečakinja ravno prejšnji mesec potarnala, da ne mara čokolade z okusom peperminta? Bodimo previdni, da ne bo prav takšna sladkarija pristala med njenimi darilci.

#5 Darilo naj bo uporabno, zabavno in izvirno

Najbolj čarobni del praznikov je obdarovanje otrok. Kako se jim zaiskrijo oči, ko pod smrečico zagledajo presenečenje. Takrat se tudi odrasli nalezemo te vznemirjenosti. Ko izbiramo darila za otroke, upoštevajmo njihovo starost, uporabnost darila in otrokove želje. Naj bo darilo takšno, da ga bo otrok lahko delil z drugimi. Ne dobesedno, ampak da se bodo lahko skupaj igrali. Pri izbiri naj nas vodi tudi trpežnost darila.

Za otroke so zelo primerna darila, s katerimi lahko razvijajo domišljijo, preigravajo razne vloge - so recimo kuharji, učiteljice, zdravniki, mizarji in gradbeniki. Drugi se bodo razveselili pripomočkov za ustvarjanje ali dobrih knjig.

