Ideje za obdarovanje: uporabna in priročna darila

Letošnje leto velja za eno najzahtevnejših, kar jih pomnimo. Čeprav bo tudi veseli december malce drugačen, kot smo ga vajeni, nam ostaja najbolj pomembno: čas, ki ga preživimo z našimi najbližjimi. Obstaja veliko razlogov, zakaj se je lepo zahvaliti tistim, ki jih imate radi, za vse, kar so vam dali v minulem letu. Naredite to na pravi način z navdihujočimi, nadvse uporabnimi, tehnološko naprednimi in odličnimi napravami Samsung Galaxy. In ne pozabite, navsezadnje morate nagraditi tudi sebe. Zaslužite si!

Bližajo se novoletni prazniki in praznični dnevi, ki so mnogokrat že od začetka decembra zaznamovani z večnim premlevanjem o tem, kaj podariti svojim najdražjim. V praksi se velikokrat izkaže, da naposled kupujemo tik pred zdajci, še najraje pa bi odločitev preložili kar na koga drugega, malodane kar na obdarovanca samega. Palec dol za neizvirnost! Kaj torej podariti, da bo prejemnika darilo popolnoma pozitivno presenetilo in da bo še izredno uporabno?

Predvsem je pomembno, da ne čakate na zadnje dni z izbiro, izognite se gneči in pravočasno izberite darila za tiste, ki se jim želite zahvaliti za vso ljubezen in pozornost, ki so vam ju namenili v enem najzahtevnejših let, kar se jih spominjamo.

Kaj, ko bi sebe ali najbližje letos obdarili s popolnim dodatkom, ki je blizu vašemu življenjskemu stilu, in z enim boljših pametnih telefonov letošnjega leta? Boljše od tega skoraj ne gre. Samsung Galaxy S20 FE je med letošnjo paleto pametnih telefonov zagotovo najbolj pozitivno presenečenje, a ne zato, ker ne bi bili pri tej liniji telefonov vajeni kakovosti, temveč ker ponuja primerljive funkcije kot so pri premijskih bratih in konkurentih, a po dostopnejši in ugodnejši ceni. Samsung Galaxy S20 FE vam omogoča vse, kar želite. Gre za vrhunski pametni telefon, ki izstopa v tem cenovnem razredu in vključuje številne inovacije, ki so za uporabnike Galaxy pametnih telefonov najpomembnejše.

Galaxy S20 FE je prava izbira za tiste, ki si želijo imeti vse v enem paketu, ne glede na to, ali so ljubitelji fotografij, iger na srečo ali objav, polnih inspiracije, na družbenih omrežjih. Odlikuje ga izboljšan 165-mm (6,5") zaslon Full HD+ Infinity-O s komaj vidnim okvirjem in majhno odprtino za kamero. To pomeni, da so predvajanje, pretakanje in videoklici na tako čudovitem zaslonu še bolj zabavni. Tri kamere na zadnji strani omogočajo enostavno zajemanje vrhunskih fotografij, tudi brez uporabe filtrov. Posneti je moč tudi prizor s širokokotno kamero, pa s še širšo ultra široko kamero, možen pa je tudi približek s telefotokamero s 3-kratnim optičnim zoomom.

Samsung je tako združil priljubljene inovacije Galaxy S20 pametnih telefonov, vključno z gladkim drsenjem po zaslonu, kamero z umetno inteligenco, naprednim čipovjem, izjemno hitro povezljivostjo, zmogljivo baterijo in razširjenim polnilnikom, dodal nove, živahne barve, vrhunske inovacije ter ustvaril Galaxy S20 FE pametni telefon. Dodatna prednost je, da lahko izbirate med široko paleto trendovskih barv z elegantno površino mat, od živahnih in drznih do nežnih in klasičnih.

Lepa in stilsko dovršena ura je nedvomno eno najlepših daril, s katerim lahko obdarite najbližje. Pomislite samo na simboliko, ljubezen se namreč velikokrat meri s posvečenim in podarjenim časom. Po drugi strani gre za trajno darilo, ki se, tako kot pametni telefon, dnevno uporablja in bo obdarjenca spremljala še dolgo časa. Če je poleg lepote ura tudi pametna, toliko bolje. Lepoto in pamet hkrati boste podarili z izjemno pametno uro Galaxy Watch3, uro značilnega videza z veliko izbiro številčnic, ki prinaša najnaprednejše funkcije pametne ure, ki jim Samsung na prepoznaven način dodaja naravnost in brezčasnost analogne ure.

Galaxy Watch3 je lahko idealno darilo za tiste, ki so vedno na poti in želijo dodatno povezljivost. Poleg tega bo ta ura skrbela za vaše najdražje in njihovo zdravje, saj jim omogoča, da si na zelo preprost način uredijo življenje in nadzirajo svoje zdravje. Galaxy Watch3 prinaša enega najbolj inovativnih načinov spremljanja splošnega stanja telesa in skrbi za zdravje. Na večjem zaslonu te ure, ki ga uokvirja diskretni vrtljivi obroč, je veliko lažje videti in se tudi osredotočiti na tisto, kar je resnično pomembno. Aktivni vrtljivi obroč omogoča še lažje premikanje po inovativnih funkcijah.

Galaxy Watch3 je sicer še tanjši, manjši in lažji od predhodnikov, a v primerjavi s prejšnjimi modeli prinaša večji zaslon za lažjo navigacijo. Poleg vseh teh inovativnih funkcij oblikovalci pri podjetju Samsung niso pozabili na vrhunsko zasnovo in estetiko tega modela. V sebi nosi najdragocenejše, neopazne lastnosti prave analogne ure. Svoj edinstveni slog boste lahko še dodatno poudarili z izbiro elegantnih paščkov.

Tudi letos tablični računalniki sodijo med najbolj zaželena decembrska darila. Poleg najnaprednejših pametnih telefonov in pametnih ur je Samsung poznan tudi po tem, da izdeluje kakovostne tablične računalnike.

Galaxy Tab S7+ je napredni tablični računalnik, ki ga poganjajo zmogljivi čipi, zato je primeren tako za delo kot za ostale aktivnosti. Gre za tablični računalnik, ki spremeni načina dela in zabave z izboljšano izkušnjo večopravilnosti. Vrhunski zaslon s 120 Hz napaja nabor najzmogljivejših procesorjev. Tipkovnica jim omogoča, da delajo kot na resničnem računalniku, vrhunsko pisalo S Pen pa je vedno na dosegu roke. Poleg tega se bodo zaradi štirih zvočnikov AKG in Dolby Atmos počutili kot v kinu. Toda za razliko od kina lahko tukaj posnetke gledate kar 14 ur brez prekinitve, ker je ta tablica opremljena s tehnologijo, ki ohranja zdravje oči z oddajanjem najmanjše možne količine modre svetlobe.

Tablični računalnik Galaxy Tab S7+ bo del raznolikih uporabniških izkušenj, od na primer začetka oblikovalske kariere s pomočjo funkcij intuitivnega urejevalnika, do ustvarjanja objav na družbenih omrežjih. Ob nakupu pa so na voljo tudi številni dodatki, denimo brezplačni štirimesečni dostop do YouTube Premiuma, medtem ko sta Netflix in Spotify na tabličnih računalnikih vnaprej nameščena.

Kaj, ko bi svojim najbližjim ali sebi letos podarili prvovrstno zvočno izkušnjo? Tako pristno, kot če bi bili na najljubšem koncertu. Slušalke Galaxy Buds Live z edinstvenim dizajnom so zasnovane tako, da vsak trenutek naredijo poseben. Prepoznavna ergonomska oblika je združena z zasnovo zvoka, prilagojenega vašemu okolju, ki prihaja iz zvočnikov z izboljšano izkušnjo poslušanja.

Le od uporabnika je namreč odvisno, kaj bo slišal. Slušalke Galaxy Buds Live so idealne v vsakdanjem življenju, saj zmanjšujejo nepotrebne motnje, hkrati pa prepuščajo pomembne stvari, kot so govor in obvestila. Aktivno izločanje hrupa oziroma ANC za slušalke odprte vrste vam omogoča, da se uglasite, ne da bi oglušeli. Slušalke Galaxy Buds Live se po drugi strani lepo prilegajo notranjosti vašega ušesa, kar omogoča še udobnejše nošenje čez cel dan. Ergonomska zasnova slušalk je udobna in nevsiljiva, različne velikosti krilnatih konic pa zagotavljajo še boljše prileganje. Zato brez skrbi pojdite do svoje pisarne, obiščite prijatelje ali opravite vsakodnevne stvari, ne da bi za to morali odstraniti slušalke.

S tremi vgrajenimi mikrofoni in enoto za prepoznavanje glasu (Voice Pickup Unit) si z brezžičnimi slušalkami zagotovite tudi najboljšo kakovost klicev. Voice Pickup Unit zazna premikanje vaše čeljusti, ob vibracijah čeljusti pa se podatki spremenijo v zvočne signale, ki, kot rečeno, izboljšajo kakovost zvoka tudi ob hrupu.

Prihajajočim praznikom dodajte malo iskric in uživajte v eni od čudovitih mističnih barv, v katerih so slušalke na voljo.

Ob tem, ko se v življenju spoprijemamo z novo normalnostjo, ta zahteva tudi povsem novo napravo. Note združuje pisalo s telefonom, v žep pa vam spravi povsem nov svet. Za vse ljubitelje pisala S Pen je torej tukaj Note20, ki je tako lep kot tudi zmogljiv. To ni pametni telefon, kot smo ga vajeni. To je računalnik, ki se prilega vašemu žepu. To je izjemno igranje iger v mobilni napravi. To sta profesionalna kamera 8K in popoln paket za urejanje. Je zmogljiv telefon, ki za vedno spremeni način dela in zabave. Izberite 170-mm (6,7") zaslon na Galaxy Note20 ali 175-mm (6,9") zaslon na Galaxy Note20 Ultra. Oba vam bosta razširila površino za delo in ponudila velikanski zaslon za več zabave.

S preprostim dotikom pisala S Pen se vaš rokopis samodejno popravi, tudi če pišete pod kotom, kar ohranja vaše zapiske čitljive in urejene. Lahko jih celo pretvori v besedilo, ki ga je mogoče kopirati in prilepiti. Svoje zapiske lahko izvozite kot PPT ali Word dokument in si jih nato preprosto izmenjujete.

8K-video vam omogoča zajemanje ostrih, neverjetno podrobnih posnetkov, profesionalne zmožnosti pa sprostijo vaš ustvarjalni potencial, saj lahko posnetke urejate neposredno na napravi. Z Note20 lahko med drugim snemate dinamične prizore s hitrostjo 120 sličic na sekundo ali glasove naredite jasnejše z mikrofonom Bluetooth.

