To je eden boljših načinov, kako se znebiti strahu pred višino #video

Obisk adrenalinskega parka predstavlja eden boljših načinov, kako se znebiti strahu pred višino in tesnobo. Andrenalinski parki niso priljubljeni samo pri mlajših obiskovalcih, temveč se tja odpravijo tudi starejši. Najstarejši obiskovalec adrenalinskega parka Geoss je namreč štel 97 let, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Kljub višinskim razlikam v premagovanju ovir andrenalinskega parka je strah pred padcem odveč, pojasni Janez Kimovec iz adrenalinskega parka Geoss.

"Za varnost je popolnoma poskrbljeno,'' doda Kimovec. Vsak dan namreč osebno opravljajo tudi preglede na vseh adrenalinskih postojankah.

"Ljudje, ki se bojijo višine, začnejo pri nizkih vajah in nadaljujejo po svojih možnostih. Velik primerov je, ko pridejo ljudje, ki se bojijo višine in končajo na najvišji točki, tudi pri 26-ih metrih,'' o premagovanju višinskih ovir v andrenalinskem parku pove Kimovec in doda, da je njihov najstarejši obiskovalec, ki je premagal najtežavnejšo stopnjo, štel 97 let.