Sanna Marin po ločitvi na veliko "žurira"

Nekdanja finska premierka Sanna Marin se je le nekaj mesecev po tem, ko je zapustila položaj in tudi svojega moža, odločila opustiti oblačila, značilna za politiko.

Najmlajša svetovna voditeljica v zgodovini in znana žurerka je na Instagramu delila številne fotografije, na katerih uživa v življenju brez politike in, kot ga je poimenovala, svojem prvem "pravem poletnem dopustu" po dolgem času.

Svoje sledilce na družbenih omrežjih je razveselila z več izzivalnimi izdajami v oprijeti črni obleki in usnjenem minikrilu, številni pa so komentirali, da gre 37-letna Sanna v korak s časom in tudi z mlajšo generacijo.

Ločena zakonca ostajata prijatelja

Nekdanja finska premierka je javnost presenetila, ko je pred več kot dvema mesecema oznanila, da se ločuje od moža Markusa Raikkonena, s katerim je bila poročena tri leta, v razmerju pa skupno 19 let.

"Skupaj sva vložila zahtevo za ločitev. Hvaležna sva za 19 let skupnega življenja in svojo ljubljeno hčerko," je Marinova zapisala na družbenem omrežju, o čemer poroča Jutarnji list.

Na Finskem se je spopadla s kritikami zaradi razkritih videoposnetkov njenih razkošnih zasebnih zabav in visoke javne porabe njene vlade. Očitali so ji tudi udeležbo na zabavah, kjer nekateri uživajo mamila. Marinova je bila sicer na testiranju na prepovedane droge negativna.