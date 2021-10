Grozljive maske ustvarja tudi po devet ur! #video

Maja Gorenc se z mejkapom ukvarja že šest let. Najljubše ji je ličenje s posebnimi učinki, zato si prav za noč čarovnic da še posebej duška.

Ljubezen do noči čarovnic sega v njeno otroštvo. "Čisto sem bila obsedena z grozljivkami. Takrat smo imeli še videoteke in vsakič, ko sem jo obiskala, sem si kakšno izposodila. Moji najljubši sta bili Krik in Vem, kaj ste storili lansko poletje," razlaga. Grozljivke so bile njen prvi navdih za grozljive mejkape in že takrat je iskala načine, kako bi jih najbolje poustvarila.

Maske ustvarja tudi po devet ur!

Leta 2017 se je lotila izziva, v katerem se vsak dan v oktobru preobrazi v eno grozljivo pošast. Največ časa ji je vzela maska, kjer se proti njej iz prsi dviguje mrtva duša. Ustvarjala jo je kar devet ur in pol! "Morala sem narediti čim bolj realistične odtise rok, da je bilo videti, kot da segajo iz mojega telesa. Uporabila sem t. i. 3D-tehniko."

Še težje je odstraniti masko

Sicer pa se pred vsakim ustvarjanjem skrbno pripravi. "Ko dobim idejo, jo najprej skiciram, da vidim, kakšen bo končni videz, nato si prižgem glasbo, da me nihče ne moti, in se zatopim v delo." A še večji projekt od nanašanja maske je njeno odstranjevanje. Da ves mejkap spravi s kože, traja pol ure.

"Ostanki so na moji koži še dva dni po tem. Vsi moji prijatelji so že navajeni in mi sploh nič več ne rečejo, ko vidijo da sem umazana. Takoj jim je jasno, da so to ostanki mejkapa."

Letos bo strašljiva punčka

Njen najljubši praznik bo letos preživela v družbi prijateljev. "Dobimo se pri meni doma in čisto vsi morajo biti našemljeni. Če bo kdo prišel brez maske, ga sploh ne bom spustila v stanovanje," veselo razlaga Maja in nam izda, da se bo sama prelevila v strašljivo punčko.

