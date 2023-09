Pred začetkom kurilne sezone preverite delovanje ogrevalnega sistema v svojem domu. Foto: Getty Images

Toplotne črpalke učinkovito izkoriščajo energijo iz okolja – zraka, vode ali zemlje – in jo pretvorijo v toploto za ogrevanje doma, zato je ta način ogrevanja bistveno cenejši od drugih sistemov, kot sta električno ogrevanje ali ogrevanje na plin. Čeprav je začetna naložba lahko višja kot pri drugih ogrevalnih sistemih, se dolgoročno izplača zaradi nižjih obratovalnih stroškov in znatnih prihrankov. Številne toplotne črpalke omogočajo tudi hlajenje vašega doma v toplih poletnih mesecih, kar je lahko koristno za ohranjanje udobnih bivalnih razmer.

Primer družine, ki se ogreva s toplotno črpalko Štiričlanska družina živi v veliki trinadstropni hiši, zgrajeni leta 1982, ki so jo pred kratkim celovito prenovili. Zamenjali so tudi ogrevalni sistem, saj so stroški ogrevanju v času najhujših zim znašali tudi do 3.300 evrov na leto. Zavedali so se, da bi potrebovali cenejšo rešitev. Odločili so se za vgradnjo toplotne črpalke KRONOTERM zrak/voda in ocenjujejo, da so se stroški ogrevanja prepolovili. Toplotno črpalko uporabljajo dva meseca. Za ogrevanje z vodo zdaj porabijo 350-400 kilovatov manj elektrike na mesec. Uporabnike najbolj prepriča podatek, da kljub višji začetni investiciji toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja do 75 odstotkov (v primerjavi s kurilnim oljem lahko v 15 letih uporabnik prihrani za nov družinski avto srednjega razreda).

S toplotno črpalko do udobnega bivanja in nižjih stroškov

Preden se odločite za nakup toplotne črpalke, je pomembno, da se posvetujete s strokovnjakom za ogrevanje in energetiko, da ugotovite, ali je to prava rešitev za vaše potrebe in okolje. Poleg tega je treba upoštevati lokalne pogoje, vključno z razpoložljivostjo obnovljivih virov energije in subvencijami. Vsekakor pa je vgradnja toplotne črpalke zagotovilo, da boste v svojem domu bivali udobno in energetsko učinkovito. Uporaba obnovljivih virov energije je eden od ključnih načinov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, tako da s tem načinom ogrevanja poskrbite tudi za okolje.

Začetna naložba vas mogoče lahko odvrne od nakupa, a po podrobnem pregledu stroškov in prihrankov lahko vidite, da bo naložba v nekaj letih povrnjena. Toplotne črpalke imajo zelo nizke stroške vzdrževanja, zelo privlačne pa so tudi zato, ker tako postanete manj občutljivi na nihanja cen energije, saj izkorišča obnovljive vire energije. Vsekakor priporočamo, da se pred začetkom kurilne sezone opravi preventivni vzdrževalni pregled. Toplotno črpalko se takrat očisti in pregleda vse nastavitve, po potrebi se opravijo manjši popravki.

Kdaj se povrne nakup toplotne črpalke?

Estetsko dovršene notranje enote toplotnih črpalk KRONOTERM je mogoče lepo vgraditi v notranjo opremo doma. Začetna investicija v toplotno črpalko KRONOTERM se povrne že s svojo učinkovitostjo, saj lahko pridobi več toplotne energije iz vira (običajno zraka, vode ali zemlje) za vsak porabljen kilovat električne energije, kar pa se obrestuje na dolgi rok, saj se prihranki množijo.

Skoraj neslišno delovanje

Hrup toplotnih črpalk je pogosto moteč za lastnika in sosesko, kar lahko vodi v sosedske spore, nas moti med spanjem in sprostitvijo. Toplotne črpalke KRONOTERM pa vključujejo posebne tehnološke rešitve za zmanjšanje hrupa, kar pomeni, da so nemoteče za vas in okolico, hkrati pa prihranite, saj ni treba namestiti protihrupnega ohišja, katerega cena znaša med dva in štiri tisoč evri.

Brez čakalnih vrst za servis

Toplotne črpalke KRONOTERM imajo vgrajen oddaljen nadzor in možnost oddaljene pomoči, kar navdušuje uporabnike, saj jim to pomaga prihraniti čas, denar in živce. Večino težav in motenj je mogoče odpraviti brez obiska serviserja. V primeru težav ali okvare so rezervni deli na voljo takoj, saj so vsi izdelki proizvedeni lokalno, v KRONOTERMU.

Zaščita pred dežjem in snegom

Kaj pa, če vaš objekt nima nadstreška, ki bi zaščitil toplotno črpalko pred dežjem ali snegom? Toplotne črpalke, ki niso zaščitene pred dežjem in snegom, pogosto zahtevajo dodatno skrb, posege in delo lastnikov, saj morajo redno odstranjevati sneg ali led, ki sicer ovira ali onemogoča delovanje toplotne črpalke. Zato vsi proizvajalci priporočajo postavitev toplotne črpalke pod nadstrešek in v zavetrje za boljše in bolj zanesljivo delovanje.

Toplotne črpalke KRONOTERM pa imajo vremensko zaščito, ki ščiti pred vplivi vremenskih razmer, ohranja optimalno delovanje in zunanji videz naprave.

Estetski dodatek, ne moteč dejavnik

Pomembno je, da se zunanja enota toplotne črpalke lepo poda arhitekturi vaše hiše.

Veliko lastnikov se sprašuje, ali jim bo toplotna črpalka pokvaril videz objekta.

Videz toplotne črpalke je ključni dejavnik, ki lahko vpliva na estetski vtis vašega objekta, zato so toplotne črpalke KRONOTERM oblikovane z mislijo na estetiko, kar pomeni, da se popolnoma vključijo v okolico vašega doma ali objekta.

Z aplikacijo KRONOTERM in pomočjo obogatene resničnosti lahko kar prek telefona postavite toplotno črpalko v svoj dom ter tako preverite, kako bo videti v realnem razmerju in kakšno barvo izbrati, da se bo uskladila s fasado, kar še poenostavi izbiro.

Učinkovitost toplotnih črpalk je razmerje med grelno močjo in seštevkom porabljene elektrike za delovanje kompresorja, energijo za odmrzovanje uparjalnika v črpalkah zrak/voda, ter porabo elektrike za pogon ventilatorjev, obtočnih črpalk in regulacije. Za nemoteno delovanje toplotne črpalke se priporoča, da se toplotna črpalka uporablja vse leto, saj je učinkovitejši vir kot preostali konvencionalni viri goriva. Ob prehodu na poletni čas preklopimo na poletni režim. S tem izklopimo ogrevanje objekta, ohranimo pripravo tople sanitarne vode in vklopimo hlajenje s toplotno črpalko. Toplotna črpalka ADAPT dosega izjemno visoke učinkovitosti. Glede na vir ogrevanja so najbolj učinkovite črpalke voda/voda, sledijo zemlja/voda, potem zrak/voda.

Kam postaviti notranjo enoto?

Toplotna črpalka mora biti tiha in brez svetlobnih elementov.

Glede na trende v gradbeništvu je uporabnikom tudi čedalje bolj pomemben videz toplotne črpalke tako v prostorih kot tudi zunaj. Glede na velikost novogradenj in velikost parcel je pomembno, da notranja enota zavzame malo prostora in se zlije s pohištvom. Postavimo jih v kotlovnice oziroma energetske sobe. Toplotna črpalka mora biti tiha, brez zvočnih in svetlobnih elementov. Enako velja za zunanjo enoto, ki se mora zliti z arhitekturo zgradbe.