Tri presenetljiva dejstva o energetski učinkovitosti

Se vam ob misli na stroške elektrike in ogrevanja v letu 2023 že šibijo kolena ali se uvrščate med tiste, ki jim gredo pogovori o varčevanju in energetski krizi že pošteno na živce? Brez skrbi, tokrat vas ne bomo obremenjevali z analizami in črnogledimi izračuni, vam bomo pa predstavili nekaj izjemno zanimivih dejstev o varčevanju z energijo, ki se jih boste razveselili ne glede na to, v katerega od zgornjih taborov spadate.

V vašem domu živijo … vampirji

Ne tisti iz filmov in serij, pač pa takšni, ki jih priključite v električno omrežje. Vaši električni aparati namreč električno energijo porabljajo tudi takrat, ko so sicer izklopljeni, a še vedno priključeni v vtičnico.

Moderne naprave namreč po izklopu pogosto preidejo v način pripravljenosti (ang. stand-by mode), da lahko ob ponovnem vklopu prej začnejo delovati. V tem načinu še naprej počasi, a vztrajno "srkajo" elektriko, zato se je zanje uveljavilo poimenovanje električni vampirji.

In kateri med njimi so najstrašnejši (za vašo denarnico, seveda)? Predvsem tisti z LCD-zaslonom ali lučkami ter pametne napravice, ki so tudi v mirovanju povezane s širnim spletom. Televizor, računalnik, tiskalnik, mikrovalovna pečica in preostali gospodinjski aparati lahko na primer v stanju pripravljenosti porabijo kar četrtino vse električne energije, ki jo porabi vaše gospodinjstvo.

Na srečo je rešitev zelo preprosta: ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz vtičnice. Poleg televizorja in računalnika to velja tudi za polnilce pametnih telefonov ali ur (95 odstotkov električne energije porabijo, ko ne polnijo našega telefona, ampak samo čakajo, priključeni v vtičnico), kavne aparate, opekače ali celo fitnes naprave, kot so tekaške steze. Če ste dlje zdoma, velja to storiti tudi z brezžičnim usmerjevalnikom.

Pa se res izplača ali je prihranek zanemarljiv? Po podatkih britanske raziskave lahko povprečno gospodinjstvo na ta način prihrani kar okrog sto evrov letno. Ni slabo, kajne?

Vhodna vrata so lahko večja težava, kot si mislite

Ste vedeli, da lahko skozi dotrajana, slabo izolirana okna in vhodna vrata iz vašega doma uide več toplotne energije kot skozi neizolirano fasado? Pa še enega asa skrivamo v rokavu: zgolj s kakovostnimi, torej dobro izoliranimi vhodnimi vrati lahko stroške ogrevanja znižate tudi za 10 odstotkov. Hudič je torej ponovno v podrobnostih.

A kaj sploh pomeni dobro izoliran vhod? Odgovor dobro poznajo strokovnjaki iz ribniškega podjetja Inotherm, ki velja za največjega proizvajalca aluminijastih vhodnih vrat na evropskih tleh. Njihova vhodna vrata se namreč po energetski učinkovitosti uvrščajo v sam vrh segmenta.

Kot povedo, je ključni kriterij pri nakupu varčnih vrat njihov dejavnik toplotne prepustnosti. Z njegovo pomočjo namreč ugotovimo, koliko energije preide skozi kvadratni meter določenega materiala, če se temperatura zniža za eno stopinjo Celzija. Cilj je, da je ta parameter kar najnižji, priporočljive vrednosti pa se gibljejo do 1,3 W/m²K (vat na meter kelvina).

In kako se pri tovrstnih meritvah odrežejo Inothermova vrata? Najboljši modeli dolenjskega proizvajalca dosegajo rezultat 0,61 W/m²K, za ta zavidljiv rezultat pa je najzaslužnejša čvrsta konstrukcija vratnega krila, ki ga prekrivata nadpovprečno debeli aluminijasti plošči, v njegovi sredici pa se skriva inovativno polnilo.

Je vaš pralni stroj čez noč postal neučinkovit?!

Energijska nalepka je naša "zvezda repatica" pri nakupu električnih aparatov. Do lanskega leta so lestvico energetske učinkovitosti na njej tvorili razredi s črkami in simboli, z nedavno prenovo pa se je sistem poenostavil, tako da so energijski razredi zdaj označeni le s črkami od A do G.

Staro označevanje je namreč potrošnike pogosto zmedlo, saj so proizvajalci večinoma proizvajali naprave najvarčnejših razredov A++ ali A+++, manj učinkovitih naprav s slabšo oceno pa skoraj ni bilo več na trgu. Nova energetska nalepka zato proizvajalcem pušča prostor za nadaljnje izboljšave na področju varčnosti, saj poleg poenostavitve prinaša strožje kriterije energetske učinkovitosti.

V razred A na primer trenutno spada le peščica najvarčnejših naprav na trgu, medtem ko večina izdelkov, ki so pred lanskim letom imeli najvišje ocene, na novi lestvici zaseda mesta med B in D. V praksi to pomeni, da bi vaš nekaj let star pralni stroj z oceno A++ danes najbrž prejel oceno C ali D. To pa nikakor ne pomeni, da ga je treba takoj zamenjati, saj ni postal nič manj varčen.

A dejstvo je, da bo z naraščanjem kriterijev rasla tudi učinkovitost naprav na trgu, obstoječi modeli pa bodo v primerjavi z njimi drseli na rdeče obarvano dno energetske lestvice. Danes sicer naprave, ki po novi razporeditvi spadajo v razrede B, C ali D, še vedno spadajo med najboljše, a velja spremljati, koliko učinkovitejši bodo v prihodnjih letih postali njihovi nasledniki.

Že danes pa vemo, da naprave z nižjimi ocenami, sploh z najnižjo (G), niso modra odločitev. Čeprav so nekoliko ugodnejše, lahko na leto porabijo tudi za nekaj deset evrov več elektrike kot njihove varčnejše alternative. Če samo pomislimo, da v vsakem gospodinjstvu uporabljamo več električnih naprav, je lahko razlika zelo očitna.

