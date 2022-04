Trajnostni smo lahko tudi pri kuhanju

Oglasno sporočilo

Tudi s trajnostnim nakupovanjem in izbiro sestavin lahko pozitivno vplivamo na okolje. Z izvirno porabo ostankov hrane in nakupom živil, ki so v izobilju ter imajo majhen ogljični odtis, poskrbimo za boljši jutri. Vse se začne pri vsakem posamezniku – s tem se strinja tudi chef leta 2022, Marko Pavčnik, ki je za vas pripravil nekaj trajnostnih nasvetov in vrhunski recept za domačo majonezo iz dagenj! Otvorite sezono piknikov s kulinarično specialiteto, ki bo vaše prijatelje pustila odprtih ust!

Kako lahko poskrbimo za čim manj zavržene hrane?

Kot chef Marko Pavčnik se tudi mi v trgovino odpravimo z lastno embalažo, saj se tako izognemo odvečni embalaži in kupimo ravno toliko, kot potrebujemo. Z lastno embalažo lahko nakupujete v vseh postrežnih oddelkih trgovine SPAR – od mesa, delikatese do rib. Da hrana ne pristane v smeteh, pazimo tudi na rok trajanja in pravilno shranjevanje. V primeru, da imate kakšne sestavine v shrambi preveč in ne veste, kako jih porabiti, obiščite Sparovo spletno stran, kjer vas čakajo izvirni recepti Marka Pavčnika! Če imate ostanke različnih testenin, lahko pripravite slastno pasto misto, star kruh je odličen v kruhovem narastku, iz suhe skorje sira pa skuhajte sirovo osnovo, ki je prava kulinarična specialiteta.

Vrhunska majoneza iz dagen

Za lepši svet lahko poskrbimo tudi z izbiro pravih sestavin. Ene izmed takih sestavin so dagnje. Školjke niso samo trajnostne, ampak so tudi superživilo, vsebujejo veliko hranilnih sestavin in dobro vplivajo na okolje. V morju povečajo biotsko raznovrstnost, hkrati pa ga s svojo zmožnostjo filtriranja vode tudi čistijo. Njihovo gojenje skoraj nima negativnih vplivov na okolje, saj imajo školjke nizek ogljični odtis. Ker je pred vrati sezona žara, se je Marko priprave teh čudovitih školjk lotil malce drugače – iz njih je pripravil vrhunsko majonezo! Poglejte spodnji video in prijatelje na prvem spomladanskem pikniku presenetite z edinstveno jedjo!

Sparova skrb za okolje

Skrb za okolje je Sparova prioritetna naloga. Uresničuje jo z uvajanjem najsodobnejših tehnologij in okolju prijaznih materialov v vseh svojih trgovinah, obenem pa želi odgovornost do narave približati tudi svojim zaposlenim in kupcem. Trajnosti smo lahko z izbiro prave embalaže, izvirno porabo ostankov hrane ali z izbiro sestavin in živil, ki so v izobilju in imajo nizek ogljični odtis; z njimi lahko pripravimo okusne obroke.

V sodelovanju z Markom Pavčnikom SPAR redno objavlja uporabne nasvete in izvirne recepte za čim boljši izkoristek hrane – ideje lahko najdete na Sparovi spletni strani in k zmanjšanju odpadne hrane pripomorete tudi vi!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA D.O.O.