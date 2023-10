Štajersko podjetje prepoznano kot eden najboljših ponudnikov toplotnih črpalk

Toplotne črpalke postajajo vse privlačnejša izbira, ko gre za ogrevanje doma. Novograditelji se praviloma odločajo za njih. Raziskava Zveze potrošnikov Slovenije pa razkriva, da Slovenci razmišljajo tudi, da bi zastarele in potratne sisteme zamenjali s toplotno črpalko. Na poti do uresničitve te naložbe pa se srečujejo z različnimi izzivi in pomisleki.

Naraščajoče cene energentov so glavni razlog zamenjave toplotnega sistema

Raziskava je bila izvedena v prvem četrtletju letošnjega leta med potrošniki v Sloveniji, ki so prevzeli vlogo skrivnostnih kupcev. Razkriva pa zanimive ugotovitve. Med drugim izvemo, da sta glavna razloga za razmišljanje o nakupu toplotne črpalke naraščanje cen energentov in potreba po zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema. Devet od desetih skrivnostnih kupcev se ogreva s kurilnim oljem, ena oseba svoj dom ogreva na drva.

Potrošniki se dobro zavedajo, da je energijska učinkovitost toplotne črpalke odvisna od izolacije njihovih domov. Pričakujejo pa, da bo toplotna črpalka zagotavljala prijetne temperature, predvsem pa, da jim ne bo hladno.

Pri izbiri ustreznega ponudnika potrošniki iščejo kakovostno vgradnjo, od inštalaterjev pričakujejo strokovnost in pravilno ter celostno namestitev sistema, vključno z električnimi napeljavami, vrtanjem lukenj v stene in cevnimi napeljavami, če je to potrebno.

Za kakovostno storitev so pripravljeni plačati več

Potrošniki so v začetni fazi raziskovanja pripravljeni plačati manj, vendar sčasoma postajajo bolj osveščeni in so v kakovost pripravljeni vložiti več. Prav tako so jim pomembni servis, brezplačni letni pregledi strokovnjakov in dovolj dolga garancijska doba. Na njihovo odločitev glede izbire ponudnika poleg naštetega vplivajo tudi zanesljivost in strokovnost ponudnika, dostopna servisna služba, možnost ureditve dokumentacije za pridobitev subvencije in to, da vse potrebne informacije dobijo na enem mestu.

Spletni forumi so se izkazali za koristne v fazi pridobivanja informacij

V procesu iskanja informacij o toplotni črpalki je skrivnostne kupce navdušilo predvsem dejstvo, da se bodo stroški ogrevanja, ki danes znašajo vsaj dva tisoč evrov, občutno znižali. Možnost koriščenja subvencij Eko sklada pa zamenjavo starih ogrevalnih sistemov za toplotno črpalko naredi še bolj dostopno. V fazi informiranja potrošniki pogrešajo to, da bi vse ključne informacije pridobili pri pobudniku na enem mestu. Njihove spletne strani so se jim zdele preveč podrobne, med drugim so pogosto manjkale informacije o okvirni ceni.

Izkazalo se je, da informacije o toplotni črpalki ljudje najprej iščejo na spletu, veliko koristnih informacij najdejo na spletnih forumih*. V drugi fazi nasvet iščejo pri prijateljih, sorodnikih in znancih, ki že imajo toplotno črpalko, na koncu pa se zanesejo še na strokovno mnenje – obisk strokovnjaka, ki bi jim moral odgovoriti na vsa morebitna vprašanja in podati vse relevantne informacije.

75 odstotkov obiskov strokovnjakov se je končalo s pozitivno izkušnjo

Čeprav so med obiskom strokovnjaka na domu skrivnostni kupci doživeli različne izkušnje, so se strinjali, da so na podlagi obiska dobili vse potrebne informacije za odločitev o nakupu toplotne črpalke, saj so strokovnjaki znali odgovoriti na vprašanja glede stroškov, prihrankov in izvedljivosti vgradnje.

Do okolja in denarnice prijazno ogrevanje je izbral tudi priljubljeni slovenski glasbenik Blaž Švab. Obisk strokovnjakov ga je prepričal o nakupu toplotne črpalke Orca Mono v kombinaciji z zunanjo enoto Mitsubishi Electric. Foto: Orca Energija

Raziskava razkriva, da bi kar 63 odstotkov skrivnostnih kupcev zagotovo priporočilo ponudnika, ki jih je obiskal. Kot razloge za priporočilo so navedli: hiter odziv in jasno strokovno razlago, profesionalne ter prepričljive nasvete, ki so bili komunicirani na razumljiv način.

Podjetje Orca prepoznano kot zaupanja vreden ponudnik toplotnih črpalk

Raziskava je bila osredotočana na devet večjih ponudnikov toplotnih črpalk, med njimi tudi na štajersko podjetje Orca. Na vprašanje, katere ponudnike oz. znamke toplotnih črpalk poznajo, je bilo prav zadnje v 80 odstotkih spontano omenjeno med skrivnostnimi kupci kot podjetje, ki ga poznajo in mu zaupajo. Ko so nato sodelujoče vprašali, med katerimi ponudniki ali znamkami bi izbirali, jih je šest izbralo toplotno črpalko Mitsubishi in ponudnika Orca Energijo, trije pa drugega znanega ponudnika. Uspeh zadnjega so pripisali učinkovitim marketinškim kampanjam, saj gre za res dobro poznanega ponudnika toplotnih črpalk v Sloveniji.

eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. Podjetje Orca Energija Foto: Orca Energija je. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. V sklopu jesenske akcije so v podjetju Orca pripravili ugodnosti v skupni višini do 1.500 evrov. Preverite vse ugodnosti in se še danes odločite za nakup!

Orca je uradni ogrevalni partner Mitsubishi Electric

Foto: Orca Energija Lastne notranje enote kombinirajo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric, ki se ponašajo s sposobnostjo zagotavljanja visoke grelne moči tudi pri izjemno nizkih zunanji temperaturah, do –28 stopinj Celzija. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij.

V videu lahko preverite izkušnjo po zamenjavi stare peči na olje za tolpotno črpalko:

Podjetje Orca je poznano po svoji strokovnosti in profesionalnem odnosu. Njihovi strokovnjaki bodo profesionalno pristopili k reševanju specifične situacije in iskanju optimalne rešitve glede postavitve notranje in zunanje enote toplotne črpalke . Obisk njihovih strokovnjakov vam bo podrobno razjasnil porabo energije. Prikazali bodo primerjavo med različnimi sistemi ogrevanja ter vam svetovali pri iskanju optimalne rešitve glede morebitne obstoječe toplotne črpalke za vodo. Odgovoriti vam bodo znali tudi na vsa vprašanja o možnostih subvencij in financiranja. Po vgradnji pa bodo z odzivnostjo poskrbeli za redna vzdrževanja in servise.

Obisk strokovnjaka na domu vpliva na nakupno odločitev

Z raziskavo so preverjali tudi, kako je na izbiro ponudnika vplival obisk strokovnjaka na domu, saj so želeli določiti, kakšen vpliv imajo strokovnjaki na izbiro. Ugotovili so, da je v polovici primerov strokovnjak vplival na skrivnostnega kupca. Eden se je dejansko že odločil za nakup toplotne črpalke, štirje z obiskom niso bili zadovoljni, strokovnjak jih ni prepričal v nakup, zato njihovega podjetja ne bi izbrali. Trije skrivnostni kupci pa so imeli poleg strokovnjaka, ki so jim ga dodelili, tudi druge obiske, ki so jih v nakup in izbiro bolj prepričali.

Glede izbire ponudnika toplotne črpalke gre torej sklepati, da je ta odvisna od ugleda ponudnika, učinkovitosti oglaševalskih kampanj in tudi preteklih izkušenj.

Preden se sami odločite za ponudnika, si vzemite čas za vsaj dva obiska strokovnjakov na domu ter od njih pridobite vse informacije, od morebitnih potrebnih prilagoditev izolacije, postavitve zunanje in notranje enote, okvirne cene, časa povrnitve investicije, predvidenih prihrankov pa vse do možnosti subvencij in financiranja.

Resda je na spletu veliko informacij, a nič se ne more primerjati z dobrim nasvetom strokovnjaka ob obisku na domu. Čeprav ste kot potrošnik morda nepoznavalec področja, boste znali prepoznati razliko med dobrim svetovalcem in le prodajalcem.

Kontaktirajte podjetje Orca na telefonsko številkoali e-naslovali oddajte povpraševanje na njihovi spletni strani in se dogovorite za obisk na domu.

Prilagodljivost toplotnih črpalk Orca

Pri podjetju Orca se prilagodijo tako optimizaciji prostora kot tudi željam glede dizajna. Foto: Orca Energija Ogrevalni sistemi se vedno bolj spreminjajo in zahtevajo visoko prilagodljive rešitve, ki zadovoljijo specifične potrebe strank. Kot proizvajalci lastnih notranjih enot so v podjetju Orca sposobni oblikovati toplotno črpalko v obliki, ki popolnoma ustreza potrebam posameznega projekta. To pomeni, da lahko prilagodijo priključke toplotnih črpalk tako, da so na desni strani, zgoraj ali pa dodajo dodatne komponente, kot so bojlerji in zalogovniki. Celotno inštalacijo lahko skrijejo v drugo ohišje ali prilagodijo priključke za vodo in plin. V času, ko je vsak kvadratni meter dragocen, je prilagodljivost neprecenljiva. Poleg tega lahko poskrbijo za estetski videz enote toplotne črpalke, kar priča, da se prilagajajo ne le optimizaciji prostora, temveč tudi željam glede dizajna.

Če so vam pomembne zanesljivost, strokovnost, garancija in različne možnosti subvencije, kontaktirajte podjetje Orca, ki vam bo z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim znanjem pomagalo najti optimalno rešitev za vaše potrebe.





V Orcinem izračunu lahko hitro in enostavno izračunate toplotne izgube vašega objekta in na osnovi tega prejmete predlog najprimernejše ogrevalne toplotne črpalke.

V podjetju Orca svojim strankam ponujajo celoten komplet oz. izvedbo na ključ. Vse se začne s svetovanjem strokovno usposobljenih sodelavcev. Ob nakupu njihovih produktov vam toplotno črpalko tudi montirajo in priklopijo. Poprodajne storitve v smislu rednih letnih servisov in vzdrževanja zagotavljajo dolgo življenjsko dobo njihovih produktov, zato jih skrbno izvajajo. Foto: Orca Energija

Možnosti subvencij in financiranja

Država s pomočjo subvencij Eko sklada spodbuja vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do tisoč evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 2.500 oz. 3.200 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko.

Poleg spodbud Eko sklada, ki subvencionira do okolja prijazne in energetsko učinkovite toplotne črpalke, imajo lastniki nepremičnin, ki bodo vgradili toplotno črpalko, tudi možnost pridobitve kredita Eko sklada. Minimalni znesek kredita znaša 1.500 evrov, maksimalen pa največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar v okvirne kreditne sposobnosti kreditojemalca. Spremenljiva obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,0 odstotka, fiksna pa 2,8 odstotka. Odplačilna doba kredita je do deset let.

