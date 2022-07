S subvencijo tudi do 30 odstotkov vrednosti gradnje pasivne hiše

Z rastjo cen energentov se danes vse bolj zavedamo, kako pomembna je samooskrba in tudi varčno ravnanje z energenti. Takšno vedenje ima namreč več prednosti, saj poleg tega, da dolgoročno blagodejno vpliva na družinski proračun, pušča tudi manj ogljičnega odtisa na okolju. Trajnostno obnašanje ni več zgolj moderno, pač pa je nujno potrebno za našo skupno prihodnost.

Standard kakovostne gradnje tako danes predstavljajo pasivne hiše, ki posamezniku omogočajo optimalno udobje bivanja ob minimalni porabi energije iz obnovljivih virov. Tako ni presenetljivo, da se vse več ljudi odloča za pasivne hiše, pa naj gre za gradnjo ali prenovo, saj imajo taki objekti občutno manjši izpust CO2 v ozračje kot hiše starejših letnikov, hkrati pa zagotavljajo občutno manjše letne stroške ogrevanja.

Foto: Shutterstock

Kaj vpliva na ceno gradnje pasivne hiše?

Višina potrebne investicije se razlikuje od številnih dejavnikov, kot so izbira ponudnika, oblike in velikosti hiše ter vgrajenih materialov. Velja ocena, da je pri gradnji pasivne hiše skupna vrednost investicije za 20 odstotkov višja kot pri gradnji standardnega tipa hiše, in sicer zaradi vgradnje boljših materialov, naprednih ogrevalnih sistemov, večje količine vgrajene izolacije ter drugih dejavnikov. Številni se odločijo tudi za sisteme energijske samooskrbe.

Vsekakor mora gradnja pasivne hiše upoštevati mednarodno sprejete standarde, ki natančno določajo:

največjo dopustno toplotno prevodnost konstrukcije in elementov na ovoju stavbe,

odsotnost toplotnih mostov,

raven zrakotesnosti, ki je nadzorovana s tlačnim preizkusom,

zasteklitve Uw pod 0,8 W/(m2 K),

okenske okvirje z vrednostjo Uf pod 0,8 W,

učinkovito izrabo električne energije v gospodinjstvu,

največjo dovoljeno rabo primarne energije,

letno porabo ogrevanja, ki mora biti manjša od 15 kWh/(m2a).

Foto: Shutterstock

Subvencija v višini do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe

Okolju prijazne naložbe spodbuja tudi država, ki prebivalcem ponuja subvencije za različne trajnostno naravnane investicije. Eko sklad tako nudi subvencije za:

ogrevanje in prezračevanje,

izolacijo in okna,

vozila,

električno samooskrbo,

nakup/gradnjo/celovito obnovo stanovanjske stavbe,

menjavo cevi in oblog,

vodo,

odpadke in

gospodinjske aparate.

Med naštete investicije tako spada tudi gradnja pasivne hiše. Eko sklad zagotavlja subvencije tako za skoraj ničenergijske in nizkoenergijske stavbe, pa naj gre za samostojne stanovanjske hiše ali večstanovanjske objekte, gradnjo ali le prenovo.

Subvencija za samostojno naložbo v ničenergijske in nizkoenergijske stavbe omogoča povrnjena sredstva investicije v višini do 30 oziroma do 40 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se višina do 30 odstotkov nanaša na gradnjo nove stavbe, subvencija v vrednosti do 40 odstotkov investicije pa je predvidena za skoraj ničenergijsko prenovo.

Foto: Shutterstock

Postopek pridobivanja spodbude Kot je zapisano na spletni strani Eko sklada, postopek pridobivanja subvencije skoraj ničenergijske stavbe poteka v sedmih korakih: Zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo. Oddaja vloge na Eko sklad. Začetek z deli za izvedbo naložbe. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno treh mesecih. Podpis pogodbe. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije. Nakazilo subvencije v dveh do treh mesecih. Postopek za pridobitev subvencije se torej začne še pred prvimi gradbenimi deli, sredstva pa v primeru odobritve prejmete šele kasneje. To torej pomeni, da morate investicijo predhodno poravnati sami, a lahko velik delež dobite kasneje povrnjen. Tukaj pa vam lahko naproti stopi banka, ki podpira zelene naložbe.

Banka, ki podpira zelene naložbene priložnosti

Preden se lotite prenove ali gradnje, preverite, koliko imate lastnih finančnih sredstev, koliko nepovratnih sredstev Eko sklada lahko pridobite in koliko stanovanjskega kredita potrebujete oziroma ga lahko dobite. Razmislite, za koliko bodo vaši mesečni stroški bivanja nižji v pasivni hiši. Ti prihranki ne bodo zanemarljivi, zato jih upoštevajte pri izračunu mesečne anuitete, ki jo boste lahko brez težav namenili za odplačevanje stanovanjskega kredita.

Foto: Shutterstock

Ugodni krediti za trajnostne rešitve

NLB Zeleni stanovanjski krediti so ugodnejši in trajnostni, namenjeni so nakupu ali gradnji pasivne hiše ter nakupu in montaži sončne elektrarne z baterijo ali brez nje, toplotne črpalke, polnilnice, IR-panelov ali plinskih kotlov.

Adaptacija ali gradnja pasivne hiše je praviloma dražja od navadne, zato so tudi potrebe po financiranju večje, česar se zavedajo tudi v NLB. V želji po spodbujanju trajnostnega delovanja so zato za svoje stranke pripravili ugodnejšo ponudbo za nakup ali gradnjo pasivnih hiš. To je NLB Zeleni stanovanjski kredit, ki ima posebne ugodnosti, in sicer:

do 0,5 odstotka nižjo obrestno mero od izhodiščne in

od izhodiščne in 100 evrov nižje stroške odobritve.

Kredit je namenjen vsem strankam, ki se odločajo za financiranje nakupa ali gradnjo pasivne hiše. Ta mora ustrezati standardom pasivne gradnje ter s tem prispevati k velikim energetskim prihrankom in torej trajnostno naravnani prihodnosti.

NLB Zeleni stanovanjski kredit lahko dobite za dobo do 30 let, izbirate lahko med spremenljivo in nesprejemljivo obrestno mero. Odobritev je hitra in enostavna, dodatne dokumentacije pa vam ni treba priložiti (poskrbite le za dokumente, ki jih morate tudi sicer predložiti pri najemu kredita).

Z gradnjo hiše na ključ do višjega kredita

Prednost NLB Zelenega stanovanjskega kredita je tudi, da se pri zavarovanju, če se odločate za gradnjo "hiše na ključ" pri partnerjih NLB, upošteva prihodnja vrednost nepremičnine, ne le vrednost zemljišča, ki je v trenutku najema posojila, torej pred začetkom gradnje edina otipljiva nepremičnina. Tako lahko dobite višji znesek kredita kot v primeru, da se pri zavarovanju upošteva le vrednost zemljišča.