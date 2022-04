Naša zaveza za lepši jutri!

Oglasno sporočilo

Ozaveščenost glede ključnih težav naše prihodnosti, podnebnih sprememb in (plastičnih) odpadkov, v katerih se utapljamo, se iz leta v leto povečuje. Zdaj smo na vrsti posamezniki, da se dejavno vključimo v reševanje našega planeta in s preprostimi spremembami navad prispevamo k lepši prihodnosti. Ena od zavez, da Zemljo čim manj onesnažujemo, je nakupovanje v eko slogu. Predstavljamo vam nekaj idej, kako lahko vsak od nas to zavezo tudi uresničuje.

Odori, nakup z lastno embalažo.

Ponovno napolni– refil!

Vedno več ljudi se zaveda, da je ponovno polnjenje embalaž nujno za prihodnost človeštva. Dober primer ponovne uporabe oz. refila je prav gotovo zgodba o uspehu Nine Slapšak in njeni naravni liniji čistil in kozmetike Odori, ki jo je zasnovala v projektu Štartaj Slovenija.

šestih trgovinah INTERSPAR: Citypark, Aleja Šiška in Vič v Ljubljani, Europark v Mariboru, Supernova v Kranju in BTC v Murski Soboti prazno embalažo čistil in pralnih praškov lahko napolnite s pomočjo refilnih avtomatov Odori. Nina na preprost in dostopen način spreminja naše potrošnike navade, saj je v sodelovanju s Sparom poskrbela, da že vprazno embalažo čistil in pralnih praškov lahko napolnite s pomočjo

Na ta način prihranimo, saj plačamo samo količino izdelka, ki ga natočimo, varčujemo z odpadno embalažo in skrbimo zase in okolje. Njen osebni in poslovni moto je ohranjanje narave in temu je sledila tudi pri snovanju svojih izdelkov. Linija čistil in kozmetike Odori je naravnega izvora, veganska in certificirana, vsi njeni izdelki pa so tudi v za okolje prijazni embalaži, iz aluminija ali reciklirane plastike. Nina si še prizadeva, da bi embalaže vseh njenih izdelkov imele možnost ponovne uporabe.

S seboj v trgovino prinesite prazno embalažo čistil Odori in jo ponovno napolnite s priljubljenim izdelkom.

Kako uporabiti polnilne postaje Odori, si lahko ogledate v kratkem videoposnetku:

Nakupujte z lastno embalažo

Ekologi brez meja so na svoji spletni strani Manj je več* zapisali: "Vsak Evropejec letno proizvede 173 kg odpadne embalaže!" Seveda gredo prizadevanja evropskih držav v smer, da bi v prvi vrsti preprečili proizvodnjo embalaže, a tudi zmanjševanje količine plastične embalaže, uporaba biorazgradljivih materialov, ločevanje odpadkov in večkratna uporaba embalaže so rešitve, ki vodijo k bolj trajnostnemu vsakdanu.

Ali ste vedeli, da prehranske izdelke lahko nakupujete povsem brez uporabe nove embalaže? Vse, kar morate imeti, je le lastna embalaža, ki jo prinesete od doma. Vanjo nato napolnite izdelke, uporabite pa lahko različne steklene posode, steklene kozarce ali drugo rabljeno embalažo – v domači shrambi boste zagotovo našli kaj uporabnega.

Z lastno embalažo lahko v trgovinah Spar kupujete izdelke na vseh postrežnih oddelkih (delikatesa, mesnica, ribarnica, toploteka) ter na oddelku sadja in zelenjave. Tudi živila, ki jih kupite v restavracijah INTERSPAR, lahko odnesete s seboj v lastni embalaži.

Nakupujte z lastno embalažo, ki jo prinesete od doma.

Zakaj za nakupovanje izbrati rinfuzo?

Odgovor je preprost: poleg tega, da nakupujete brez embalaže in ne proizvajate novih odpadkov, lahko količino živil popolnoma prilagodite svojim potrebam. Tako prihranite denar, obenem pa poskrbite tudi za odgovorno ravnanje s hrano.

V trgovini INTERSPAR Citypark poldrugo leto ponujajo več kot 49 živil v rinfuzi!

Izbirate lahko med pestro ponudbo izdelkov, poleg oreščkov in suhega sadja lahko izberete še žita, različne stročnice, testenine, riž in več vrst kaš …, ki jih preprosto napolnite v papirnate vrečke ali v lastno embalažo. Izdelke v rinfuzi pa lahko najdete tudi v nekaterih drugih trgovinah INTERSPAR ter SPAR, kjer lahko izbirate med različnimi oreščki in suhim sadjem.

Količino nakupljenega živila lahko popolnoma prilagodite porabi svojega gospodinjstva.

Uporabite vrečke za večkratno uporabo

Ker plastične vrečke in zavitki za hrano lahko v okolju vztrajajo tudi več sto let, smo zmanjšali množično uporabo plastičnih vrečk. Ob tem so se aktivirali trgovci, tudi Spar. Ta se že nekaj časa dejavno zavzema za rešitve, ki potrošnikom omogočajo nakupovanje brez embalaže. Na svoje police zato daje in razvija za okolje prijaznejše izdelke (biorazgradljive) in plastično embalažo menja z za okolje prijaznejšimi alternativami.

Trajnostna torba, nepogrešljiva spremljevalka naših nakupov.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR je več kot 70 % vsega sadja in zelenjave na voljo v rinfuzi, torej brez embalaže, za nakup pa lahko uporabite trajnostne mrežaste vrečke, ki so izdelane namensko za nakupovanje svežega sadja in zelenjave. So iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk. Večkratna uporaba ni težava, saj so trajne, se preprosto perejo in so trpežne. Na vrečki je priročen všitek, na katerega namestite nalepke s tehtnice, in sicer lahko ena vrečka služi za do tri različne vrste sadja ali zelenjave. Izbirate lahko med različnimi velikostmi: dve večji ali štiri manjše vrečke v paketu.

Zmanjševanje porabe plastike se je začelo z uporabo trajnostnih vrečk, danes pa je alternativ plastični embalaži vedno več. Spar Slovenija ima v svoji ponudbi 100-odstotno biorazgradljive nakupovalne torbe, biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, trajno nakupovalne torbe iz reciklatov, papirnate vrečke in tudi SPAR Online vračljive papirnate vrečke. To ob dostavi ob naslednjem nakupu vrnete, v Sparu pa jo bodo ponovno uporabili. Pri njih vseskozi razvijajo izdelke iz za okolje prijaznih materialov in teh je na njihovih policah čedalje več.

Vračljiva steklena embalaža

V skoraj vseh trgovinah INTERSPAR in SPAR so že vrsto let na voljo avtomati za povratno embalažo Tomra za prazne steklenice in zaboje s praznimi steklenicami piva in mineralne vode. In kaj se zgodi s steklenicami, ki jih oddate v avtomate Tomra?

Po prevzemu se prazna embalaža vrne dobaviteljem in polnilnicam, kjer se ponovno napolni. Krog je sklenjen, ko se polna steklenica vrne na prodajne police in je pripravljena na ponovni nakup. Te avtomate z leti uporablja vse več Slovencev, samo v letu 2021 so kupci v trgovinah INTERSPAR in SPAR prek omenjenih avtomatov Tomra vrnili skoraj tri milijone povratnih steklenic in 316 tisoč zabojev.

V trgovinah SPAR je mogoče ločevanje odpadkov, na voljo so tudi posebni zbiralniki, v katere lahko oddate odpadne baterije in odpadne sijalke, v primeru nakupa nove elektronske opreme pa lahko v trgovino, v kateri ste opremo kupili, oddate svoj stari aparat.

Trajnostno z Nikom Škrlecem Če vas zanimajo triki Nika Škrleca, ki kupuje v trgovinah Spar, potem kliknite tu.



Nik Škrlec svetuje, kako živeti še bolj ekologično.

Z vsakim korakom in vsi skupaj lahko poskrbimo, da bo naša okoljska prihodnost svetla, tudi s trajnostnimi nakupovalnimi navadami. Razmislite, kako lahko vsak dan prispevate, da bo naš planet okoljsko manj obremenjen.

Še več nasvetov in idej najdete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA D.O.O.