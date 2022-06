Kako na dolgi rok znižati račun za elektriko?

Oglasno sporočilo

Z lastno sončno elektrarno si zagotovite energetsko neodvisnost in dolgoročni prihranek pri ceni električne energije.

Naložba v sončno elektrarno je dolgoročna investicija, ki pa se v povprečju povrne že v osmih letih. Pri tem je v obdobju naraščajočih cen elektrike in številnih negotovosti pri dobavi energentov bistveno dvoje – energetska neodvisnost in zagotovljena nizka cena električne energije za celotno življenjsko dobo sončne elektrarne. Dolžina zadnje pa je odvisna od kakovosti komponent. Na vas je, da izberete zanesljivega proizvajalca, katerega izdelki so izdelani in certificirani po najstrožjih merilih, kar velja predvsem za evropske proizvajalce, kot je slovenski BISOL.

Izberite slovensko kakovost, ki navdušuje svet

Skupina BISOL Group proizvaja solarne module v okviru najsodobnejše avtomatizirane proizvodnje v Latkovi vas pri Preboldu. Inovativno slovensko podjetje , ki spada med svetovne voditelje fotovoltaične industrije, se podpisuje pod več kot 400 izvedenih projektov na ključ v 12 državah v skupni moči več kot 50 vršnih megavatov, s solarnimi moduli BISOL pa je podjetje prisotno že v skoraj sto državah sveta. Skoraj 20 let izkušenj na področju fotovoltaike, najsodobnejša tehnološka oprema, ki so jo z lastnim znanjem nadgradili na raven tipa industrije 4.1, popolna sledljivost proizvodnje in visoko usposobljen kader zagotavljajo vrhunsko kakovost solarnih modulov BISOL.

Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno

Sončne elektrarne BISOL zaradi svoje vrhunske zmogljivosti proizvedejo do 24 odstotkov več električne energije v primerjavi z naslednjim najboljšim konkurentom, ponašajo se z nizko stopnjo degradacije in jamčijo najmanj 85 odstotkov izhodne moči za 25 let delovanja. Svetovno inovacijo na področju nizke degradacije solarnih modulov predstavlja serija BISOL Supreme™, ki ponuja kar 25-letno stoodstotno jamstvo izhodne moči.

Koliko nižji bo račun za elektriko?

Z investicijo v sončno elektrarno lahko povprečno gospodinjstvo v 20 letih prihrani med 25 tisoč in 30 tisoč evri. Izračun upošteva, da en kilovat nameščene moči na leto proizvede 1.100 kilovatnih ur energije pri sončnem sevanju tisoč vatov na kvadratni meter, kar je relevanten povprečen podatek za Slovenijo.

Vredno je poudariti, da sončna elektrarna proizvede dovolj sončne energije za oskrbo vašega doma, tudi če njena lega ni idealna in tudi kadar je v senci oz. je vreme oblačno. Kadar sonca ni, ponoči, se bo vaš dom napajal iz omrežja po sistemu neto meritev. Uporabnik tako plača razliko med količino, ki jo je v tem času prevzel iz omrežja, in količino proizvedene elektrike, ki jo je oddal v omrežje. Od trenutne položnice za električno ostanejo zgolj še stroški omrežnine ter prispevkov za SPTE in OVE, katerih višina je odvisna od obračunske moči odjemnega mesta.

Z investicijo v sončno elektrarno lahko povprečno gospodinjstvo v 20 letih prihrani med 25 tisoč in 30 tisoč evri.

Več uporabnih informacij o sončnih elektrarnah na ključ.

