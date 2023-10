Kako hitro se povrne investicija v toplotno črpalko?

Toplotne črpalke so tehnološki biser sodobnega ogrevanja in hlajenja, ki že dolgo niso več zgolj prihodnost, temveč postajajo nepogrešljiv del našega vsakdana. Njihove prednosti so nam že dobro znane: zmanjšanje stroškov ogrevanja, izjemna energetska učinkovitost in pozitiven vpliv na okolje. Čeprav se mnogim zdi namestitev toplotne črpalke velika naložba, je njen dolgoročni prihranek vsekakor vreden vsakega vloženega evra.

Namestitev toplotne črpalke zahteva večje začetne naložbe v primerjavi s sistemi ogrevanja na fosilna goriva. Velikost investicije je sicer odvisna od več dejavnikov, kot so vrsta toplotne črpalke, izolacija, velikost vašega doma in s kakšno napravo je toplotna črpalka povezana (radiatorji, talno gretje, itd.).

Začetna investicija se povrne hitreje, kot si morda mislite. To je odvisno od vrste toplotne črpalke in dejanske učinkovitosti v vašem domu, na katero pa vpliva tudi izolacija zidov in stavbnega pohištva. Toplotna črpalka sicer omogoča izjemno učinkovito pretvorbo električne energije v toploto, pri čemer proizvede od tri do štiri kilovate obnovljive toplote iz okoljskega zraka za vsak porabljeni kilovat električne energije. To pomeni izboljšanje učinkovitosti od 300 do 400 odstotkov.

Država spodbuja prehod na trajnostne načine ogrevanja. Na voljo so nepovratna sredstva Eko sklada, pri čemer vam lahko povrnejo do 2.500 evrov začetne investicije.

Največja učinkovitost se izkaže v dobro izoliranih domovih

Pogosto velja zmotno prepričanje, da so toplotne črpalke primerne le za novogradnje. A dejstvo je, da so primerne tudi za vse, ki obnavljajo sistem ogrevanja in pri tem iščejo energetsko učinkovitost, ki jim ne bo prinašala visokih mesečnih stroškov.

Toplotne črpalke so izjemno vsestranski sistem tako za ogrevanje in hlajenje doma kot pripravo tople sanitarne vode, kar jih postavlja v središče udobnega bivanja. V tem kontekstu je izbira toplotne črpalke najbolj smiselna odločitev tudi za vse, ki obnavljajo ali želijo zamenjati dotrajani ogrevalni sistem. Toplotne črpalke bodo delovale učinkoviteje v bolje izoliranih domovih, zato je vredno razmisliti tudi o morebitni nadgradnji izolacije in zaščite pred prepihom, da bi dosegli najvišjo stopnjo učinkovitosti.

O nadgradnji ogrevalnega sistema je treba razmišljati, preden temperature padejo. Zato je prav zdaj čas, da se lotite zadeve in si zagotovite učinkovito ter varčno ogrevanje.





Katere vrste toplotnih črpalk ustrezajo vašim potrebam?

Za različne potrebe pri ogrevanju in hlajenju obstajajo različne vrste toplotnih črpalk. Pri novogradnjah, energetsko učinkovitih stavbah in zamenjavi električnih ogrevalnih sistemov se najbolje izkažejo nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda. Te lahko zagotavljajo ogrevanje, toplo sanitarno vodo in učinkovito hlajenje. Toplotne črpalke zrak-zrak so znane kot klimatske naprave in predstavljajo cenovno dostopnejšo izbiro. Oboje pa energijo pridobivajo iz okoliškega zraka, kar omogoča učinkovito ogrevanje in hlajenje doma.

V primeru renovacij in zamenjave starejših plinskih kotlov pa so najboljša rešitev visokotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda. Prilagajajo se obstoječim cevovodom in radiatorjem, ki delujejo pri višjih temperaturah. Omogočajo učinkovito ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in, če je potrebno, tudi hlajenje. Uporaba vode kot medija za prenos energije zagotavlja optimalno udobje v vašem domu, kar je še posebej pomembno pri obnovah, kjer je ohranjanje obstoječe infrastrukture ključnega pomena.

Pri izbiri toplotne črpalke je udobje tišine pomemben dejavnik

Zunanja enota toplotne črpalke lahko ustvari moteč hrup, vendar so nove generacije Daikinovih toplotnih črpalk precej tišje. Njihova zasnova je optimizirana za minimalen hrup, kar omogoča skoraj neslišno delovanje. Na standardni ravni zvoka je zvočni tlak na oddaljenosti treh metrov komaj 38 dBA, kar je tišje od ščebetanja ptic in primerljivo s stopnjo hrupa v knjižnici. Udobje tišine je tako zagotovljeno ob vseh letnih časih, brez motečih hrupov.

Redno vzdrževanje je pomembno za zagotavljanje učinkovitosti

Tako kot katerikoli drug sistem za ogrevanje in hlajenje, tudi toplotne črpalke zahtevajo redno vzdrževanje, da ohranijo svojo učinkovitost, zanesljivost in trajnost. Redne preglede naj zato izvajajo pooblaščeni strokovnjaki za ogrevalno tehniko, najbolje pred začetkom vsake ogrevalne sezone, enkrat oziroma vsaj na vsaki dve leti, kar je priporočljivo tudi zaradi jamstva.

Vzdrževanje stane nekaj dodatnih deset evrov, a vam omogoča brezskrbno uživanje v nizkih stroških ogrevanja in dolgi življenjski dobi toplotne črpalke. Z rednimi servisi lahko preprečite visoke stroške popravil, saj je tako mogoče prej prepoznati morebitne težave ali nepravilnosti in jih takoj odpraviti.