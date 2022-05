S sončno elektrarno do samooskrbe z električno energijo

Zelena prihodnost vse bolj vstopa v naš vsakdan. Že tako povečano zanimanje za obnovljive vire energije se je dodatno povečalo ob zadnjih dvigih cen energentov. Možnost samooskrbe za gospodinjstva in tudi številna podjetja prinašajo sončne elektrarne, katerih izkoristek je lahko ob ustreznem načrtovanju dovolj velik ne glede na regijo, v kateri je posamezen objekt. Skrivnost je v ustrezni moči elektrarne, porazdelitvi ustvarjene električne energije in po potrebi tudi njenem hranjenju. Skrbi glede ustreznosti strehe so odveč. Ni potrebe, da bi bili sončni moduli nameščeni le na strehi. Obstajajo tudi številne druge, vse bolj priljubljene rešitve.

V podjetju Enertec Moja elektrarna ljudi navdušujejo za energetsko neodvisnost in izrabo sončne energije, s čimer izboljšujejo kakovost življenja, pravi direktor prodaje pri Enertec Moja elektrarna Goran Stamenčić. Strankam, pa naj gre za gospodinjstva ali večja podjetja, ponujajo zelene rešitve na ključ. Poleg sončnih elektrarn, solarnih nadstreškov, baterijskih hranilnikov in polnilnic za električne avtomobile kot del poti do samooskrbe ponujajo toplotne črpalke. Goran Stamenčić, direktor prodaje pri Enertec Moja elektrarna Foto: Bojan Puhek Obnovljivi viri so prava pot za lepšo prihodnost, saj so osnova odgovornega ravnanja do okolja ter s tem tudi do človeka in njegove prihodnosti. Poleg trajnostnega vidika sončne elektrarne uporabnikom omogočajo samooskrbo, katere prednost je postala še posebej opazna ob zadnjih dvigih cen energentov, ki jih lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Prav to pa je tudi razlog za vse več povpraševanja po sončnih elektrarnah. Gradnja sončne elektrarne zahteva začetno investicijo, a mesečni prihranki so opazni že prvi mesec. Prav zaradi dviga cen energentov se tudi začetna investicija povrne izjemno hitro, v od šestih do osmih letih, nam je še povedal Stamenčić.

Sončne elektrarne vstopajo v vse slovenske regije

Nekatere regije se lahko pohvalijo z več sonca, a načeloma velja, da so vse regije ustrezne za postavitev sončne elektrarne, nam je na vprašanje o razlikah med regijami odgovoril Bojan Horvat, tehnični direktor podjetja Enertec Moja elektrarna. Prav tako je sončno elektrarno mogoče postaviti na različnih strešnih površinah. "Idealna streha je obrnjena na jug in ima kot večji od 20 stopinj, a tudi to danes ni več pravilo, kot je veljajo včasih." Sončna elektrarna lahko dobro deluje tudi na strehi, katere lega je postavljena na vzhod in zahod. Preprosto je treba to le upoštevati pri načrtovanju in meriti na izplen sončne elektrarne, ki bo ustrezal potrebam uporabnika.

Ob pomanjkanju strešnih površin je lahko odlična rešitev solarni nadstrešek z lastno polnilnico za električno vozilo. Foto: Bojan Puhek

Presežke ustvarjene energije lahko porabite ob slabem vremenu

Tipičen poletni dan ima od štiri- do petkrat večjo proizvodnjo električne energije kot zimski, zato so za izračune ključnega pomena prav poletni in prehodni meseci. Tukaj se pojavlja vprašanje, kaj torej storiti s presežki energije, ko ti nastanejo, in kako zadovoljiti potrebe po električni energiji, ko te iz sončne elektrarne ni dovolj. Rešitev je več, pojasnjuje Horvat.

Bojan Horvat, tehnični direktor Enertec Moja elektrarna Foto: Bojan Puhek Presežke ustvarjene energije, ki jih uporabnik ne porabi sproti, lahko preusmeri nazaj v električno omrežje, od koder jih lahko črpa v zimskem času oziroma ob slabem vremenu, a je za distribucijo energije nazaj v omrežje potrebno soglasje območnega distributerja električne energije. Ta soglasja so potrebna še v fazi pred samo gradnjo sončne elektrarne. Kot pojasnjuje Horvat, ni vse izgubljeno, tudi če uporabniki prejmejo omejeno soglasje ali celo zavrnitev. Prva možnost je dograditev baterijskega hranilnika, kjer se skladiščijo presežki energije, ki jih lahko uporabnik uporabi kasneje. Druga rešitev, ki se dobro sklada s pravo, pa je povezana z načinom uporabe in zahteva aktivnega uporabnika. To pomeni, da uporabnik svojo potrošnjo električne energije prilagodi delovanju sončne elektrarne, torej na primer več energije porablja podnevi in manj popoldne oziroma zvečer.

Rešitev za Gostilno Pec, kjer porabijo vso energijo, ki jo ustvarijo Pred dvema letoma je imel lastnik Gostilne Pec kopico težav, ko si je ob obnovi gostinsko-storitvenega objekta želel preiti k rabi zelenih tehnologij. Obstoječi kurilni sistem je zamenjal s toplotno črpalko, za proizvodni vir električne energije pa si je v želji po samooskrbi izbral sončno elektrarno. Težava je nastopila, ko je od distributerja električne energije dobil soglasje za priključitev sončne elektrarne, s katerim je bila, zaradi omejitev obstoječe infrastrukture, dovoljena priključitvena moč bistveno manjša, kot je bila zaprošena. Kot nam je pojasnil Horvat, nadgradnja infrastrukture ni bila mogoča rešitev, saj bi s seboj prinesla previsoke stroške. Gostilna Pec, kjer porabijo vso električno energijo, ki jo sami ustvarijo. Foto: Bojan Puhek Lastnik se je za pomoč obrnil na ekipo Enertec Moja elektrarna, kjer so poiskali optimalne rešitve za izzive, s katerimi so se spoprijemali v Gostilni Pec. Zgradili so strešno elektrarno na vseh obstoječih strešnih površinah, tudi na strehi pokrite terase, posebej pa so dogradili še solarni nadstrešek, na katerega so prav tako namestili sončne module in polnilnico za električna vozila. Za regulacijo odstopanja med proizvodnjo sončne elektrarne in soglasjem distributerja električne energije so na objektu namestili še hranilnik električne energije. "Sončna elektrarna Gostilne Pec praktično nobenega kilovata ustvarjene električne energije ne odda v omrežje, kar pomeni, da vso energijo, ki jo proizvede, tudi porabi. Za vse presežke pa poskrbi hranilnik električne energije," je še pojasnil Horvat. Njihovi gostje lahko svoja električna vozila parkirajo pod solarnim nadstreškom, kjer jih lahko tudi brezplačno napolnijo. V gostišču Pec so postavili tudi solarni nadstrešek, kjer lahko gostje brezplačno napolnijo svoje električno vozilo. Foto: Bojan Puhek

Mesečni račun za elektriko tudi do 120 evrov nižji

Štiričlanska družina je lahko s sončno elektrarno popolnoma samooskrbna. Kot je pojasnil Hrovat, "gre za tipičen primer, pri katerem lahko pri porabi deset tisoč kilovatnih ur električne energije na leto s sončno elektrarno, veliko devet kilovatov, posamezno gospodinjstvo pridela dovolj energije, da pokrije vse svoje potrebe po električni energiji skozi vse leto".

Učinki sončne elektrarne pa se bodo poznali tudi na družinskem proračunu, in sicer že prvi mesec uporabe. "Če letno povprečje porazdelimo na mesece, bi povprečna družina na mesec prihranila med 100 in 120 evri, kar pomeni, da bi se povprečni mesečni strošek za električno energijo znižal s 140 evrov na od 15 do 20 evrov na mesec," je učinek na družinski proračun ponazoril Horvat.

Izračunajte potencial sončne elektrarne za svojo streho Aplikacija vam bo pomagala oceniti naklon vaše strehe. Foto: Bojan Puhek V zadnjih dveh letih so v podjetju Enertec Moja elektrarna postopek poslovanja digitalizirali in se tako še bolj približali uporabnikom. "Razvili smo aplikacijo, s pomočjo katere lahko vsakdo izračuna potencialno velikost svoje sončne elektrarne glede na streho in lokacijo samega objekta," nam je modernizacijo poslovanja pojasnil direktor marketinga Igor Kozlar. Igor Kozlar, direktor marketinga v podjetju Enertec Moja elektrarna Foto: Bojan Puhek Uporaba aplikacije je do uporabnika izjemno prijazna in ne zahteva predhodnega poznavanja delovanja sončnih elektrarn. Vnesti morate le nekaj osnovnih parametrov, ki pa vam jih bo, če jih sami ne poznate, pomagala določiti kar sama aplikacija. Z njeno pomočjo lahko določite naklon in orientacijo strehe ter lokacijo objekta. Vnesete še podatek o letni porabi, ki ga lahko preverite s pomočjo svojih računov za električno energijo, in aplikacija bo, skladno s potrebami vašega gospodinjstva, izvedla simulacijo delovanja vaše potencialne sončne elektrarne. Če vas zanima podrobnejši izračun in si želite ponudbe, lahko povpraševanje na podlagi dobljene simulacije oddate kar prek aplikacije. Kot pojasnjuje Kozlar, pa aplikacija spremlja uporabnika tudi kasneje, po sami namestitvi sončne elektrarne, saj mu omogoča napredno spremljanje njenega delovanja. Inovativna digitalna rešitev je na voljo za uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android, iOS in Huawei.

Simulacija delovanja sončne elektrarne Foto: Bojan Puhek

Kaj storiti, ko na strehi ni dovolj prostora?

Tako gospodinjski odjemalci kot tudi poslovni uporabniki se zaradi pomanjkanja prostora na strehi ali zgolj praktičnosti vse pogosteje odločajo tudi za solarne nadstreške. Gre za odlično rešitev, ki prinaša številne prednosti. Poleg uporabnosti samega nadstreška, ki vozilom ponuja zaščito pred vročim soncem in snegom v zimskih mesecih, lahko takšna sončna elektrarna, ko govorimo o individualni hiši, ustvari dovolj električne energije za oskrbo doma, pojasnjuje Horvat.

Solarni nadstreški pri Energetiki Maribor, s katerimi so izrabili proste površine za obnovljiv vir energije ter hkrati poskrbeli za jeklene konjičke zaposlenih in poslovnih partnerjev. Foto: Bojan Puhek

Za solarni nadstrešek so se odločili tudi pri Energetiki Maribor, za katero je podjetje Enertec Moja Elektrarna zgradilo 250 kilovatov veliko sončno elektrarno, ki se razteza tako na strešni površini enega izmed objektov kot tudi na kar petih nadstreških, ki skupaj ponujajo 58 pokritih parkirnih mest in 170 kilovatov veliko elektrarno. Kot pojasnjuje Horvat, so "sončni moduli na nadstreških navadno takšni, da lahko zajemajo svetlobo tako z zgornje kot tudi spodnje strani, torej tudi odbito svetlobo, ki pada med posameznimi moduli in se nato odbije. Tako ti moduli omogočajo dodaten izplen sončne energije."

V Mariboru bodo s sončno elektrarno oskrbeli do 155 gospodinjstev letno Alen Kolman, razvojni inženir pri Energetiki Maribor Foto: Bojan Puhek Na Energetiki Maribor so se za namestitev sončne elektrarne odločili z namenom, da izkoristijo proste površine za obnovljive vire energije, znižanje stroška električne energije in povečanje stopnje samooskrbe, nam je v pogovoru pojasnil Alen Kolman, razvojni inženir pri Energetiki Maribor. Ocenjujejo, da bodo s sončno elektrarno, ki je zaživela šele leta 2022, proizvedli okrog 278 megavatnih ur električne energije na leto, kar pomeni, da bodo s to električno energijo lahko oskrbeli od 150 do 155 štiričlanskih gospodinjstev letno. Če so sprva še računali, da se jim bo začetna investicija povrnila v 12 ali 13 letih, pa so glede na trenutno rast cen energentov izračunali, da se je to obdobje skrajšalo na od osem do deset let, je še povedal Kolman. Sončna elektrarna na strehi Energetike Maribor Foto: Bojan Puhek

Površine za sončne elektrarne lahko najdemo povsod

Trend montaže sončnih elektrarn na strehe se bo v prihodnje zagotovo spremenil, pravi Horvat, ki meni, da so možnosti praktično neomejene. Strešnih površin marsikdo nima na voljo dovolj. Vse več je zanimanja za solarne nadstreške in druge alternativne rešitve, med katerimi so tudi sončna elektrarna na fasadi ali ograji.