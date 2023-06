Revolucionarni način ogrevanja prihodnosti: enostaven, cenovno ugoden in energetsko učinkovit

Ogrevalna sezona se je zaključila in nič se nam ne mudi, da bi se ukvarjali s prihodnjo. Je pa zdaj ravno idealen čas za potencialne spremembe v načinu ogrevanju. Podjetja še bolj pospešeno pripravljajo različne akcije, razmišljajo o prihodnjih izboljšavah in škoda bi bilo, da tega ne izkoristimo. A na kateri ogrevalni sistem staviti? Primerjave, izračuni o porabi in časovnica povrnitve naložbe kažejo, da bi moralo biti ogrevanje z IR-paneli na vrhu seznama "želja". To je spoznal tudi investitor, ki bo v okviru nakupu starejše hiše na Dobrni, vanjo namestil IR-panele podjetja Ekosen . Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja Ekosen Alešem Babičem.

Ekosen je prvo podjetje v Sloveniji na področju IR-ogrevanja in je na trgu vodilno že več kot desetletje. A v čem se IR-paneli Ekosen razlikujejo od drugih ponudnikov IR-ogrevanja? Med ponudniki obstajajo oblikovne in tehnološke razlike, pa seveda tudi razlike v kakovosti, iz katerih izhajajo razlike v življenjski dobi, varnosti, namenu uporabe in učinkovitosti izdelkov. Prodajalci pogosto navajajo eksotične novosti, ki so navadno samo teoretične izboljšave že znanih rešitev, medtem ko zanemarjajo osnovno: življenjsko dobo, preizkušenost, varnost in videz. IR-paneli Ekosen so nastali v sodelovanju z vodilnimi proizvajalci IR-panelov na svetu. Za paneli z razlogom stojijo kar 15-letna garancija in številna priporočila zadovoljnih uporabnikov. Ne smemo pozabiti tudi na edinstveni IR-Sun WiFi-regulator, ki ogrevalni sistem spremeni v najbolj udobnega in natančnega.

Foto: Ana Kovač

Zakaj se vedno več ljudi odloča za IR-ogrevanje z IR-paneli?

Za to obstaja mnogo razlogov. IR-paneli Ekosen so preverjeni produkti in ustrezno certificirani. Najboljši imajo 12-letno garancijo, imajo do 40 let življenjske dobe in so idealni kot glavni način ogrevanja. So finančno dostopni, saj je naložba možna tudi po korakih (danes opremite kopalnico, jutri dnevno sobo ...). Ker ne potrebujete kurilnice, kotlovnice in dimnika, je naložba bistveno nižja v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja. Občutek IR-toplote je izredno prijeten in naraven. Hitro nam postane toplo, prostor pa dolgo zadrži toploto. Toplota med tlemi in stropom je enakomerno razporejena brez temperaturnih razlik. Temperaturo lahko nastavimo za vsak prostor posebej.

Dodatno: IR-ogrevanje odpravlja vzroke za plesen in vlago, kar posledično pozitivno vpliva na vaše zdravje. Upravljanje IR-panelov je enostavno. Z IR-regulatorjem IR-Sun imate popoln nadzor nad želeno temperaturo, ki jo lahko nastavite za vsak prostor posebej. Montaža je enostavna, brez velikega posega v prostor v primerjavi s centralnim ogrevanjem. Za vas jo izvajajo samo licencirani električarji monterji, ki IR-panele estetsko in optimalno namestijo v vsak prostor posebej. Zaradi njihove oblike in barve so v prostoru skoraj neopazni in lahko predstavljajo čudovit detajl, saj jih lahko uporabite kot sliko, ogledalo ali tablo.

V 90-odstotkih IR-panele montirajo na strop, kar zagotovi najboljši izkoristek energije, montirajo jih pa lahko tudi na steno. IR-paneli nimajo gibljivih delov, zato vzdrževanje ni potrebno, pa tudi podaljšujejo življenjsko dobo zgradbe.

IR-panel je ekološki produkt, saj se zaradi nizke teže pri izdelavi in recikliranju porabi veliko manj energije v primerjavi s klasičnimi sistemi ogrevanja. IR-paneli skrbijo za udobno bivanje in prijetno počutje, so prijazni do okolja ter predstavljajo trajno in celovito rešitev za ogrevanje v vseh objektih.

Foto: Ana Kovač

"Ne kupujte na pamet, prek spleta in brez obiska strokovnjakov!"

Trend IR-ogrevanja zelo narašča. Pojavlja se vedno več podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. "Težava nastopi, ko ljudje IR-panele kupujejo na pamet in prek spleta, kar je postala prava modna muha. Nujno je, da si preverjeni strokovnjak ogleda objekt in da se na podlagi tega naredi natančen predhodni izračun," pove direktor podjetja Ekosen.

"Ljudje niso neumni in hitro ločijo zrno od plevela. Nekateri energenti obljubljajo zavidljive številke, pa se potem v praksi izkaže druga zgodba. Pri nas ni tako. Naše obljubljene številke so preverljive, dokaz za to so zadovoljne stranke in pozitivna beseda, ki se širi od ust do ust. V primerjavi z drugimi načini ogrevanja smo še vedno majhni, a verjamem, da se bo tudi to spremenilo, ko bo splošna javnost odpravila nekatere zgrešene stereotipe o takšnem načinu ogrevanja. Če ne bi bil tako prepričan o tem produktu, bi ta posel že zdavnaj končal," nadaljuje direktor podjetja Ekosen Aleš Babič.

In kaj je tisto, kar jih loči od konkurence? "Smo hitri, imamo kakovost, največ izkušenj, smo specialisti, odzivni. Imamo tri salone v Sloveniji, po prodaji pa smo nekajkrat večji od najbližjega konkurenta. Tudi v svetu smo vedno bolj prepoznavni. Konkurenca v svetu nas zelo ceni, pozna pa tudi naš edinstveni IR-regulator, ki je prilagojen izključno IR-ogrevanju," odgovori.

Foto: Ana Kovač

Naložba, ki se hitro povrne

Ko so IR-paneli nameščeni kakovostno in ustrezno, omogočajo precejšne prihranke v primerjavi s preostalimi načini ogrevanja na trgu. IR-ogrevanje je ob upoštevanju zakonitosti večinoma eden najcenejših sistemov, predvsem ko primerjamo celotne stroške v daljšem obdobju (20, 30 let), torej z upoštevanimi naložbo, porabo, servisi in vzdrževanjem, ki jih pri kakovostnem sistemu IR-ogrevanja ni. "Če je objekt star, se naložba povrne približno v petih letih. Pri novogradnji pa je naložba že trikrat nižja kot pri preostalih ogrevalnih sistemih, dodaten plus pa vsekakor prinaša potencialna kombinacija s fotovoltaiko," pove Aleš Babič.

Miti, povezani z IR-paneli

Tako kot pri vsakem načinu ogrevanja so se tudi okoli IR-panelov spletli nekateri pomisleki, predvsem tistih, ki ogrevalnega sistema IR-panelov ne poznajo dovolj. Prvi mit je, da IR-paneli ne segrejejo dovolj. "IR-paneli veliko lažje segrejejo prostor, vsi predmeti so enakomerno topli, toplota je prijetna. Bojazni, da bi vas zeblo v noge, ni, saj strop­ni IR-paneli ogrevajo tudi tla in zato je občutek podoben kot pri talnem gretju," razloži Aleš Babič.

Drugi mit se nanaša na visoko porabo IR-panelov. "Ta je denimo za 50 odstotkov nižja od kurilnega olja. Gre za drugačen princip ogrevanja. Ne gre za konvekcijsko ogrevanje. Veliko ljudi to meša. IR-toplota se širi po predmetih naprej in potem predmeti oddajajo toploto. Nekateri so glede IR-ogrevanja v dvomih tudi zato, ker so nekateri drugi, klasični ogrevalni sistemi, trenutno še močni na trgu. A položaj, percepcija se spreminjata," meni sogovornik.

Marsikdo je tudi mnenja, da IR-paneli sproščajo negativno sevanje. "Tudi to ne drži. IR-toplota je blagodejna za človeka. Navsezadnje tudi inkubatorji, kamor v porodnišnici položijo novorojenčke, vzdržujejo do zdravja prijazno toploto prav z IR-valovanjem," razloži direktor podjetja Ekosen.

Foto: Ana Kovač

Postati prvi na svetu

IR-paneli so dobavljivi v različnih oblikah in barvah ter tako primerni za vsakogar. V podjetju Ekosen so prepričani, da imajo na voljo panele, ki zadostijo še tako zahtevnim strankam − tako po kakovosti kot tudi vizualno. Izbirate lahko med klasičnimi grelnimi paneli in tudi takšnimi v obliki kocke, kvadra ali pa celo slike ali ogledala.

Pri Ekosenu so do zdaj opremili več kot 12 tisoč objektov. "Številka raste, velike načrte imamo tudi v tujini. Cilj je, da v treh, štirih let prodamo približno 60 tisoč IR-panelov letno," napoveduje direktor podjetja Ekosen.

In kje se podjetje Ekosen vidi čez deset let? "Naša vizija je, da spreminjamo trende ogrevanja. Želimo biti največji 'igralec' na svetu na področja IR-ogrevanja. Zametke tega lahko pokažemo že danes, poudariti pa velja, da nas cenijo tudi tujci. Mi smo že zdaj četrti po prodaji IR-panelov na svetu. Cilj je, da postanemo prvi. To nas žene naprej. Kot podjetje bomo vsekakor rasli, pomembneje pa nam je, da se spreminja tudi trend IR-ogrevanja," sklene.