Hiša, v kateri je račun za elektriko nižji kot račun za telefon

V podjetju Žiher hiše od leta 2004 orjejo ledino na področju varčne gradnje montažnih hiš – naj gre za nizkoenergijske, pasivne ali skoraj ničenergijske hiše. Montažna hiša Cubus Classic velja za eno izmed najbolj priljubljenih hiš v prodajnem programu podjetja Žiher ter za eno izmed najbolj zaželenih in prodajanih hiš. V katalogu Žiher hiš so investitorjem na voljo najrazličnejši tipi hiš glede na etažnost, uporabno površino in obliko strehe.

Žiher, d. o. o., je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Žiher hiše so ekipa profesionalnih, prilagodljivih in vsestranskih strokovnjakov na vseh ravneh gradnje vašega sanjskega doma prihodnosti – od načrtovanja do predaje objekta. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke. Njihovo delo sega tudi prek slovenskih meja in zelo so ponosni na prisotnost objektov Žiher v kar nekaj evropskih državah.

Foto: Gal Ancelj

Individualna montažna hiša

Pri procesu gradnje in izbire ustrezne montažne hiše je še kako pomembna vloga arhitektov. "Ne glede na to, da imamo v svojem naboru ponudbe tipske hiše, se zagotovo več kot 95 odstotkov strank odloči za individualne objekte. To pomeni, da izhajamo iz enega modela hiše, ki je investitorju najbližje tako po videzu kot tudi po bivanjskih potrebah in uporabni površini. Izhajamo iz izbranega modela, iz katerega potem naredimo unikatni izdelek, prilagojen stranki, investitorju. Vsaka naša stranka ima na razpolago neki kataloški nabor hiš, ampak na koncu je rezultat vedno individualen, personaliziran, saj se skupaj z naročniki usedemo in analiziramo različne dejavnike. Naredimo analizo potreb, kaj vse oni pravzaprav potrebujejo in kakšen je njihov način življenja. Pogledamo lokacijo, na kateri bi se hiša gradila, in skupaj načrtujemo njihovo sanjsko hišo," uvodoma pove Tina Preac, arhitekta in solastnica podjetja Žiher.

Foto: Gal Ancelj

Minimalizem in prestižen videz Tipsko izvedenko hiše Cubus Classic odlikujejo minimalizem, estetika in urejenost. Značilna moderna arhitektura in jasne linije dajejo hiši sodoben in prestižen videz. V neverjetnem udobju velikih in svetlih prostorov je počutje v hiši prijetno, varno in nekaj posebnega. Zasnovana je za družinske dogodivščine. Premišljena razporeditev V spodnji etaži je v tipski različici velik in svetel dnevni prostor, povezan s kuhinjo in jedilnico. V pritličju so še garderoba, spalnica in kopalnica, tehnični prostor, WC za goste in velik predprostor. V zgornji etaži so kabinet, kopalnica, garderoba, dve veliki spalnici in prostoren hodnik. Premišljena razporeditev prostorov bo zagotavljala udobno bivanje vsem družinskim članom.

Hiša, prilagojena življenjskemu slogu

"V različici hiše Cubus Classic na Ptuju smo notranje tlorise popolnoma prilagodili lokaciji, pogledom s same terase, iz prostora, kjer se bodo lastniki največ zadrževali. Potem smo samo hišo prilagodili tudi njihovemu načinu življenja. So glasbeniki, so umetniki, zato smo velik poudarek namenili glasbeni sobi, ki je za naročnike neki osrednji prostor, kjer se večino časa tudi zadržujejo, saj ustvarjajo novo glasbo. Ta hiša je načrtovana tako, da so v pritličju vsi prostori čim bolj povezani z okolico, z naravo, kjer lastniki te hiše preživijo največ časa. Intimni prostori pa so v zgornji etaži, kjer imajo spalne prostore in kopalnice," nadaljuje sogovornica.

Foto: Gal Ancelj

Čedalje več manjših hiš

Kot pravi Tina Preac, so trenutni arhitekturni trendi pri nas še vedno dokaj zadržani. "Ni nekih posebnih novosti, še vedno prevladuje minimalizem. Tako se pri nas bolj ali manj izmenjujeta klasična dvokapna streha in ravna streha, kakršno ima tudi proučevana hiša. Je pa res, da gre zadnja leta trend predvsem v smer manjše kvadrature. Ta hiša je na primer velika 145 kvadratnih metrov, kar je precej glede na trende zadnjega leta, ko ljudje iščejo predvsem manjše rešitve, manjše hiške. Posledično v zadnjih letih načrtujemo tudi veliko pritličnih hiš, tako z ravno kot tudi dvokapno streho. Vsekakor se za hiše v velikosti 200 kvadratnih metrov ljudje odločajo redkeje, kot so se mogoče v preteklosti. Ključne so seveda bivanjske potrebe, iz katerih vseskozi izhajamo," razloži.

Kot arhitektki ji je izjemno pomembno, da skupaj z naročnikom zasnujejo takšno hišo, ki bo na sami lokaciji pravilno umeščena. "Da bo v hiši še dovolj svetlobe, da bo hiša dovolj osvetljena in, ne nazadnje, da bo v hiši pravilno umeščena tehnika. "To pomeni, da bo hiša dovolj topla, dovolj zračna, prezračena, s primernim sistemom rekuperacije in, ne nazadnje, da bo tudi varčna. Pri tem nam je v veliko pomoč in v veselje sodelovanje z našim dolgoletnim partnerjem, podjetjem Viessmann," razloži Tina Preac.

Foto: Gal Ancelj

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno in poskrbi, da je bivanje prijetno, stroški pa nizki, je sestava sten. "V tej hiši smo na željo lastnika uporabili steno MultiTec, ki je narejena z izbranimi materiali. V notranjosti je uporabljena mavčno-vlaknena plošča, ki pomaga, da vzdržujemo primerno vlažnost v prostoru. Na zunanji steni je nameščena prezračevalna fasada, s katero v vročih poletnih mesecih preprečujemo pregrevanje konstrukcije, hiša pa ima tudi vizualni učinek. Za to fasado lahko izberemo poljubno oblogo, keramično, leseno, aluminijasto, vse po željah lastnikov. Steno MultiTech je mogoče s kakršnimikoli dvobarvnimi učinki narediti še bolj atraktivno, zanimivo in individualno," pove direktorica podjetja Žiher hiše Melita Žiher.

Foto: Gal Ancelj

Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije

Poleg sestave sten je glavni razlog, da so Žiher hiše resnično energijsko samozadostne, tudi Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije. Usklajene sistemske komponente, tri v enem – toplotna črpalka, prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka in fotovoltaika –, omogočajo preprosto izvedbo in izročitev v obratovanje.

"Tudi sistem ogrevanja v naših Žiher hišah ni izbran naključno. Odločili smo se za partnersko sodelovanje s podjetjem Viessmann, ki ponuja celovite rešitve, na tem področju pa so vodilni na trgu. Torej prezračevanje, talno gretje, toplotna črpalka in na koncu koncev tudi fotovoltaične celice so vse od enega proizvajalca. Tako zagotovimo vrhunsko in nemoteno delovanje ogrevalno-hladilnega sistema," razloži Melita Žiher.

"Podjetje Viessmann je prav tako zelo usmerjeno v novosti, napredek, zato nam velikokrat pomaga pri tehničnih rešitvah. Dejstvo je, da tehnika velja za prostor, ki mu želijo naši naročniki nameniti najmanj prostora. Zato smo z inovativnimi rešitvami prišli na idejo, da se ta tehnika umesti v hišo kot del pohištva in praktično ni videti kot t. i. utility, ampak kot dekorativni element, ki zavzame izjemno malo prostora. Rešitev se imenuje Viessmann Invisible," nadaljuje direktorica podjetja.

V zvezi z omenjeno tematiko Melita Žiher dodaja: "Kar zadeva sončne celice in prihranke energije, se na trgu vedno bolj srečujemo s problematiko, da samooskrbnih presežkov ni več mogoče odprodajati v elektrosistem. Svojim naročnikom smo zato ponudili rešitev, da jim omogočamo ohranjanje lastne elektrike. Vse presežke, ki jih proizvedejo, lahko uporabijo in jih shranijo," omeni Melita Žiher.

Pomislekov čedalje manj

S sogovornico na kratko spregovorimo tudi o potencialnih dvomih in pomislekih o kakovosti in obstojnosti montažnih hiš. "Rekla bi, da je teh čedalje manj. Če povzamem vso prehojeno pot od leta 2004, lahko rečem, da so se na področju montažne gradnje zgodili ogromni premiki. Začetki so bili težki, številni so imeli ogromno pomislekov v primerjavi z zidano gradnjo, a danes se je ta trend tako pospešil, da ga je skoraj nemogoče ustaviti. Verjamem, da bo v nekaj prihodnjih letih montažna gradnja popolnoma prevladala na trgu."

Eden izmed pomislekov nekaterih investitorjev o montažni hiši sta prenos zvoka in zvočna izolativnost izbrane montažne hiše. "Vsi dvomi so odveč. V izbrani hiši smo sicer zvočni izolativnosti posvetili posebno pozornost. V hiši namreč živijo glasbeni ustvarjalci, na njihovo željo pa smo glasbeno sobo, ki smo jo izbrali skupaj z arhitektko, dodatno zvočno izolirali," pove Melita Žiher, ki se dotakne tudi sodelovanje s preostalimi ustaljenimi partnerji podjetja Žiher hiše.

Foto: Gal Ancelj

"Vsaka individualna Žiher hiša je izbrana skrbno v navezi z investitorjem. Za izbiro materialov imamo na razpolago vzorčni studio v Ljubljani in seveda našega arhitekta ali svetovalca, s katerim skupaj izberejo materiale. Vse z namenom, da res ne prihaja do kakršnihkoli barvnih odstopanj. V podjetju Žiher hiše smo zagotovili tudi druge najboljše dobavitelje, imamo ekskluzivno zastopstvo za vrhunske avstrijske parkete Tilo, pri katerih lahko investitorji izbirajo med široko paleto barv lesa, zagotavljamo pa tudi najmodernejše trende ter barve stenskih in talnih keramičnih oblog," pove.

Foto: Gal Ancelj

V prihodnost usmerjene rešitve

Verjame, da so njihove rešitve usmerjene v prihodnost. "Navsezadnje imajo vse naše hiše zadnjih deset let vgrajene sončne celice in nekako smo imeli to videnje, da bo električna energija v prihodnosti velik strošek. Naš razvoj in gradnja hiš zato potekata v trajnostni, zeleni smeri, v okviru katere želimo svojim naročnikom ponuditi to, kar potrebujejo in kar želijo, da je bivanje v naših hišah na visoki ravni in seveda z minimalnimi stroški vzdrževanja. V letih svojega delovanja smo usposobili in razvili najboljšo hišo Žiher na svetu, v kateri je račun za elektriko nižji kot račun za telefon. Lahko rečem, da na koncu stranka plača samo omrežnino, kar je v teh časih še posebej pomembno, saj vemo, da se energenti zelo dražijo," sklene Melita Žiher.

