Vaša nova sončna elektrarna – brez obresti, brez pologa, na obroke!

Ste tudi vi v zadnjih mesecih z nelagodjem pogledali na mesečni račun za porabljeno električno energijo? Ste iskali drugega ponudnika? Kaj pa, če bi elektriko ponujali kar sami sebi? Bi proizvajali lastno solarno električno energijo s svojo sončno elektrarno? S tem si lahko zagotovite najugodnejšo ceno, se znebite dvomov o tem, koliko bo jutri stala elektrika, in hkrati še prispevate k zmanjšanju škodljivih izpustov.

Za koga je primerna sončna elektrarna?

Če stanujete v hiši, potem vsi argumenti govorijo v prid lastni sončni elektrarni. Smiselno je, da se zanjo odločite, če porabite vsaj pet tisoč kilovatnih ur elektrike na leto. V povprečju se je investicija pri do zdaj veljavnih cenah povrnila v od osmih do desetih letih, ob naraščanju cen električne energije pa je ta čas še krajši.

Koliko stane postavitev sončne elektrarne in koliko lahko prihranite, če se samooskrbujete z električno energijo? Pripravili smo preprosto spletno orodje. Takoj lahko izračunate, kakšen je električni potencial vaše hiše.

Kako veliko sončno elektrarno postaviti?

Vaš cilj bo, da ta na letni ravni proizvede toliko električne energije, kot je porabite. Če v bližnji prihodnosti oziroma hkrati načrtujete povečanje porabe elektrike (če se boste na primer odločili tudi za nakup toplotne črpalke ali električnega avtomobila in boste potrebovali domačo polnilnico), je priporočljivo, da tudi to upoštevate pri izračunu. In ne, za izračune prav tako kot za načrtovanje sončne elektrarne ne potrebujete posebnega tehničnega znanja. Na voljo so vam namreč strokovnjaki, ki vam pomagajo v vseh fazah, od zamisli in odločitve o kapaciteti do postavitve solarnih modulov iz najbolj kakovostnih monokristalnih sončnih celic ter do navodil in podpore pri vzdrževanju. Kontaktne podatke strokovnjakov znamke MOON najdete tukaj.

Ali lahko sončno elektrarno kupite na obroke in brez obresti?

Živimo v času, ko se spet pogovarjamo o inflaciji in se iz meseca v mesec ne višajo le cene, ampak tudi obresti za kredite. Zato je še toliko bolj dobrodošla informacija, da si lahko svojo sončno elektrarno omislite ugodno, brez pologa in obresti. Pri znamki MOON, celostnem ponudniku storitev in produktov, ki jih danes narekuje vrhunska e-mobilnost, je namreč za spodbudo v času, ko je podražitev dovolj že na drugih področjih, na voljo posebna brezobrestna ponudba za nakup sončne elektrarne. Namenjena je za postavitev na klasični stanovanjski hiši (z močjo do 14 kW). Odločite se lahko za odplačilo v obdobju do sedmih let – brez obresti, torej z vnaprej znanim zneskom, ki ga boste odplačevali mesečno.

