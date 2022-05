Grmički sivke na Petrolovih bencinskih servisih hranijo urbane čebele

Oglasno sporočilo

V dneh, ko sta odgovoren odnos do narave in čim večja samooskrba s hrano še posebej pomembna, je namreč prav, da se zavedamo pomembnosti teh drobnih bitij tudi za naš obstoj, pravijo v podjetju.

Medovita sivka na bencinskih servisih po vsej Sloveniji

S čebelami za biotsko raznovrstnost skrbijo tudi v Petrolu. Zato so maja v Petrolu po več kot 300 bencinskih servisih razdelili 1.500 sadik medovite trajnice sivke in s tem poskrbeli za dodatno zalogo hrane za čebele, te tako pomembne opraševalce.

Vsak bencinski servis je na svoji zelenici ali v cvetličnih koritih, kjer se čebele pasejo že zdaj, poiskal še dodatni prostor za grmičke sivke. Ti so nezahtevni za skrb in hkrati odlična paša za čebele in čmrlje.

Obljuba Petrola je, da z energetsko tranzicijo ustvarja zeleno prihodnost ter pomembno prispeva k zaščiti okolja, v katerem živimo. Tudi ko gre za že četrti Svetovni dan čebel, ki so ga na slovenski predlog razglasili Združeni narodi. Tematika letošnjega dneva čebel je namreč Bee engaged: Build Back Better for Bees in opozarja, da je angažiranost vseh posameznikov, družbe in vseh držav pomembna za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev.

S čebelami do biotske raznovrstnosti – tudi na strehi poslovne stavbe

Medovite rastline pred prodajnimi mesti pa niso edini pristop Petrola k urbanemu čebelarjenju. So namreč tudi del projekta Čebelja pot v mestu Ljubljana, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbi za dobrobit čebel v mestu, ter podporniki projekta Urbano čebelarstvo, del katerega so že od leta 2018.

Pred nekaj leti so v Petrolu tako medse namreč sprejeli pet čebeljih družin, ki so nov dom dobile na terasi 14. nadstropja Petrolove poslovne stavbe v Ljubljani. V posameznem panju tu domuje od 30 tisoč do 40 tisoč čebel, v sezoni nabiranja pa tudi do 50 tisoč. Čebele pridelujejo gozdni med, s svojo potjo do bližnjih obronkov parkovnih nasadov in gozdov pa skrbijo za opraševanje in zdravo plodnost zelenega ekosistema.

Z zasaditvijo sivke na bencinskih servisih so svoj urbani čebelnjak v Petrolu še razširili, pove Gorazd Trušnovec, urbani čebelar, ki skrbi za Petrolove čebele. "Skrb za čebele in druge opraševalce je skrb za našo skupno zeleno prihodnost in prehransko varnost," pravi. "Letošnja zasaditev krasno dopolnjuje urbano čebelarjenje, saj je sivka medovita rastlina, ki pomaga k preživetju tudi drugim pomembnim opraševalcem, kot so čmrlji. Vsekakor pa lahko zatrdimo, da v času, ko se srečujemo s hitrimi spremembami ozračja, vsaka dodatna cvetoča rastlina šteje."

Naročnik oglasne vsebine je Petrol.