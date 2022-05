Gnojilo in uničevalec plevela, ki ga pridelamo sami #video

Poleg očitnih pozitivnih učinkov kompostiranja ta način ravnanja z biološkimi odpadki omogoča, da po kompostiranju pridobimo sekundarne produkte, ki jih lahko uporabljamo v svojem gospodinjstvu.

Uporaba fermentacijske tekočine za zalivanje rastlin

Dodajanje efektivnih mikroorganizmov med biološke odpadke v Bokashiju deluje kot pospeševalec procesa. Posip je narejen iz otrobov, ki so jih pomešali z melaso, oplemeniten je s koristnimi mikroorganizmi (mlečnokislinske bakterije, kvasovke, fotosintezni organizmi, aktinomiceti in encimsko aktivne glive). Foto: Ana Kovač

Med dragocenimi sekundarnimi produkti bokashi kompostiranja sta baza za kompostiranje in fermentacijska tekočina, ki nastaja pri razgradnji organske snovi. Pridobimo ju, ko je fermentacijski proces v kompostniku končan.

Fermentacijsko bazo lahko zakopljemo na vrtu, odvržemo na tradicionalni kompost ali pa vržemo v zunanji zabojnik za biološke odpadke. Tako sklenemo bokashi zanko in naši biološki odpadki postanejo nov vir.

Fermentacijsko tekočino, ki se nabira pod cedilnikom v spodnjem delu kompostnika, je treba redno odlivati. Uporabi se lahko za zatiranje plevela in čiščenje odtokov, razredčena pa je odlična za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin.

Odlično gnojilo za zalivanje sobnih in vrtnih rastlin bomo dobili, če bomo tekočino razredčili z vodo v razmerju 1:200, torej en deciliter tekočine na 20 litrov vode ali pet mililitrov na en liter vode.

Foto: Ana Kovač

Domače gnojilo, ki je bogato s hranilnimi snovmi

V času, ko se trudimo biti čim bolj trajnostni, je zelo dobrodošlo, če lahko sami pridelamo tudi gnojilo za sobne in vrtne rastline. Z Bokashijem pridobimo kakovostno gnojilo, ki je bogato s hranilnimi snovmi za rastline. Vsebuje aerobne in anaerobne bakterije, različne encime, naravne antibiotike in antioksidante. Pazimo, da ga ne polivamo po listih in da ga ustrezno razredčimo, saj je nerazredčeno zelo močno in ga lahko uporabimo za zatiranje plevela.

Količina tekočine oziroma gnojila, ki ga pridobimo s kompostiranjem, je odvisna od vrste bioloških odpadkov, ki jih odlagamo v Bokashi. Suhi odpadki bodo "dali" manj tekočine, medtem ko bomo z obilico sadja in podobnih odpadkov pridelali več tekočine.

Po prvi uporabi kompostnika bomo na fermentacijsko tekočino čakali nekaj tednov, potem pa količina znaša od enega do dva decilitra dnevno.

Foto: Ana Kovač

Ravnanje z odpadki v gospodinjstvih

Foto: Ana Kovač

Najpogostejša metoda predelovanja bioloških odpadkov je kompostiranje. Postopek anaerobnega kompostiranja se imenuje kar bokashi kompostiranje. To je vedno bolj priljubljeno za uporabo v gospodinjstvih, saj je primerno za tiste, ki nimajo vrta. Temelji na uporabi efektivnih mikroorganizmov, ki jih v obliki posipa ali tekočine med polnjenjem dodajamo v posodo.

Anaerobno kompostiranje se odvija v posebnih kompostnikih, imenovanih Bokashi Organko, ki jih je razvilo podjetje Plastika Skaza. Kompostne posode so lične in jih lepo umestimo v kakršnokoli kuhinjo. Z Bokashijem bomo naredili korak proti trajnostnemu odnosu do okolja, saj z Bokashijem zmanjšamo količino bioloških odpadkov kar za četrtino.

Kompostno maso, ki jo pridobimo po kompostiranju, lahko zakopljemo v gredo ali zemljo na vrtu oziroma dodamo na kompostni kup. Z njo izboljšamo prst na vrtu, saj se v prsti hitro razgradi ter izboljša fizikalne in kemijske lastnosti prsti, s tem pa tudi njeno rodovitnost.

Fermentiramo lahko: večino bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih: ostanke hrane, olupke, sir, mlečne izdelke, meso, manjše kosti, kavno usedlino, ovenele cvetlice, čajne vrečke, manjše količine papirnatih robčkov ... Ne smemo dodajati tekočin, kot so kis, sok, mleko, olje, voda, iztrebkov, velikih kosti in pepela.

Biološki odpadki lahko postanejo nov vir

Biološki odpadki so lahko eden največjih sovražnikov okolja, če ne poskrbimo za pravilno odlaganje in recikliranje. Predstavljajo kar 34 odstotkov vseh odpadkov in na odlagališčih povzročajo izpuste toplogrednih plinov. Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki se začne kar doma, na kuhinjskem pultu.

Bokashi Organko, ki je sestavljen iz posode za kompostiranje, tlačilke, pokrova, pipice in dozirne lopatke, lahko uporabljamo kar doma na pultu in je primeren tudi za tiste, ki nimajo vrta, saj omogoča ločevanje bioloških odpadkov brez smradu, mušic in gnitja.

Fermentacija, ki se v Bokashiju odvija s pomočjo efektivnih mikroorganizmov, je naraven proces, ki poskrbi, da razgrajevanje odpadkov ne povzroča neprijetnega vonja, ki bi privabljal mušice, pa tudi črvi se ne začnejo razmnoževati.

