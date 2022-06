Brez finančnega vložka do lastne sončne elektrarne

Solarni sistemi so smiselna naložba tudi za podjetja. Znižate lahko operativne stroške in zagotovite brezskrbnost pred naraščajočimi cenami električne energije ter postanete okoljsko odgovorno podjetje, ki je osredotočeno na strategije trajnostne energije.

Skoraj 20 let izkušenj na področju fotovoltaike, najsodobnejša tehnološka oprema, popolna sledljivost proizvodnje in visoko usposobljen kader zagotavljajo vrhunsko kakovost solarnih modulov BISOL.

Zamenjava poslovnega dobavitelja energije je hiter in preprost način za znižanje stroškov za električno energijo. A prehod na obnovljive vire energije pomaga še dodatno znižati stroške in celo pomaga pri ugledu vašega podjetja.

Pridobite informativno nezavezujočo ponudbo za sončno elektrarno na domači hiši ali poslovnem/industrijskem objektu.





**Navedena na računu dobavitelja električne energije, običajno zgoraj ali pred specifikacijo.

Sončna elektrarna na strehi vašega podjetja povsem brez kapitalskih vložkov! Vse stroške namestitve, obratovanja in vzdrževanja prevzame BISOL. Sončna elektrarna prvih 15 let (oz. obdobje po dogovoru) tako ostane v lasti podjetja BISOL, pri čemer od njih v celotnem časovnem obdobju elektriko odkupujete po isti, fiksirani ceni, ali variabilni, glede na tržne razmere. Po pretečenem 15-letnem obdobju sončna elektrarna postane vaša.​ Glede na naraščajoče cene električne energije vam sončna elektrarna zagotovi bistveno nižjo ceno elektrike že za prihodnjih 15 let.​ Po 15 letih boste povsem brez kapitalskih vložkov postali lastnik sončne elektrarne z življenjsko dobo tudi do 70 let. Za več informacij jih kontaktirajte info@bisol.si ali pridobite personalizirano ponudbo za svoje potrebe.

Postanite neodvisni od spreminjanja cen električne energije

V zadnjih mesecih smo priča spremenljivim cenam električne energije. Za podjetja to lahko predstavlja velike izzive. Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika se je samo v zadnjem letu povišala za kar 76 odstotkov. Ob nestabilnih geopolitičnih razmerah pa vprašanje energetske neodvisnosti postaja še pomembnejše. Na ceno električne energije ne morete vplivati. Lahko pa vplivate na stroške svojega podjetja.

Z odločitvijo za namestitev sončne elektrarne na strehi svojega podjetja boste zmanjšali ali odpravili odvisnost od naraščajočih cen električne energije. Električna energija, ki jo boste ustvarili, namreč ni podvržena ne kratkoročnim ne dolgoročnim višanjem cen električne energije iz omrežja. Še več – bolj ko se cene elektrike na trgu dvigajo, večji bodo vaši prihranki.

Najbolj zaupanja vredna znamka na področju fotovoltaike BISOL Group je letos ponovno med prejemniki prestižnega znaka zaupanja kupcev Top Brand PV na kar petih evropskih trgih, vključno z domačim. Na podlagi izčrpnih analiz solarnega trga in poglobljenih intervjujev z več kot 1.200 inštalaterskimi podjetji s področja fotovoltaike je slovenski prvak fotovoltaike postal najbolj zaupanja vredna znamka v Belgiji (tretjič zapored), Franciji (tretjič zapored), Avstriji (drugič zapored), Italiji (znova po letu 2020) in Sloveniji (drugič zapored). Slovenski BISOL Group je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev solarnih modulov, ki ponuja inovativne solarne rešitve. Podjetjem omogočajo prihranke pri stroških energije in energetsko neodvisnost.

Slovenskemu BISOL Group zaupajo številna svetovna znana podjetja. Med drugim so njihovi moduli nameščeni na kioskih na kolesarski dirki Tour de France, solarnih avtomobilskih nadstreških podjetja Volvo, 120 trgovinah LIDL v Franciji, podjetju IKEA v Italiji ter prestižnem zasebnem monaškem liceju FANB, ki ga med drugimi obiskujeta tudi otroka monaškega princa Alberta.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Solarni moduli, izdelani po evropskih merilih, so neprimerljivo boljša izbira

Če ste se že zanimali za solarne sisteme, ste gotovo naleteli na številne azijske blagovne znamke sončnih kolektorjev. A njihove morebitne nižje cene se odražajo tako v slabši kakovosti modulov kot v njihovem pomanjkljivem delovanju. Azijski proizvajalci pogosto nimajo dovolj dobrega nadzora nad kakovostjo materialov, kar lahko vpliva na drastičen upad moči modula. Številni tudi poskušajo prihraniti na račun količine materiala, kar vodi v delaminacijo, korozijo celic in spojev ter prav tako padec moči modula.

Trpežnost izdelka je seveda neločljivo povezana z njegovo kakovostjo izdelave, ta pa je v proizvodnji BISOL v primerjavi z azijskimi konkurenti izkazana na praktično vsakem procesnem koraku. Fotonapetostni moduli podjetja BISOL so izdelani v skladu z najvišjimi industrijskimi standardi. Sestavne dele in pri proizvodnji uporabljene materiale, ki so predhodno certificirani, preizkušeni in izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti, priskrbijo uveljavljeni dobavitelji.

Na dolgi rok je prav gotovo kakovost cenovno ugodnejša in seveda bolj trajnostna. Fotonapetostni moduli BISOL so znani po izredno nizki degradaciji.

Vodilni svetovni fotonapetostni moduli izdelani v Sloveniji Solarni moduli BISOL so oblikovani in proizvedeni v Sloveniji, natančneje v Latkovi vasi pri Preboldu. Sestavljeni so izključno iz komponent najvišje kakovosti. Ponudijo vam lahko tudi edini fotonapetostni modul BISOL Supreme™ na svetu, ki jamči 25 let sto odstotkov izhodne moči. Bližina proizvajalca znatno zmanjša čas od naročila do montaže sončne elektrarne in omogoči boljšo ter bolj osebno pomoč strankam. Izpolnite obrazec in prejeli boste nezavezujočo ponudbo, prilagojeno vašim potrebam.

Robotizirano proizvodnjo BISOL si lahko brezplačno ogleda vsak kupec njihove sončne elektrarne.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Do okolja prijazno delovanje ni dobro le za okolje, pač pa tudi za poslovanje

Proizvodnja električne energije s pomočjo sonca pomeni, da vaše podjetje uporablja manj fosilnih goriv, ​​kar zmanjšuje onesnaževanje in emisije toplogrednih plinov. Sončna energija je obnovljiva, čista in trajnostna. Vaše podjetje s prehodom na sončno energijo prispeva k boju proti podnebnim spremembam in zmanjšanju odvisnosti od neobnovljivih virov energije. Koristi segajo še dlje – trajnostno poslovanje ne samo zmanjša vaše operativne stroške, pač pa pozitivno vpliva na ugled podjetja, saj je vedno več potrošnikov, ki jim je pomembna okoljska odgovornost podjetij.

Delna analiza življenjskega cikla (analiza LCA) proizvodnje solarnih modulov BISOL dokazuje, da je ogljični odtis teh ničen. Skupina BISOL Group je kot lastnica 73 sončnih elektrarn leta 2021 proizvedla celo desetkrat več zelene električne energije, kot je je porabila za proizvodnjo fotonapetostnih modulov.

Če je eden od ciljev vašega podjetja "biti zelen" in stremite k sprejemanju do okolja prijaznih odločitev, potem je odločitev za sončni sistem na strehi vašega podjetja smiseln korak v želeno smer. Namestitev sončne elektrarne je dokaj enostavna, mogoče pa jo je namestiti tudi ob vaši stavbi.