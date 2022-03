Ali se postavitev sončne elektrarne splača? #nagradna igra

Sončna energija je trajnostna, obnovljiva in bogata. Naložba v sončno elektrarno posmazniku in družbi kot celoti prinaša številne finančne in okoljske koristi. Z okoljskega vidika bo sončna elektrarna znatno zmanjšala vaš ogljični odtis, s finančnega pa prinaša prihranke in zmanjša račune za elektriko. S svojo sončno elektrarno boste poskrbeli za svojo prihodnost energetske neodvisnosti.

Sončna elektrarna proizvede dovolj sončne energije za oskrbo vašega doma, tudi če njena lega ni idealna in tudi kadar je v senci oz. je vreme oblačno. Kadar sonca ni, ponoči, se bo vaš dom napajal iz omrežja po sistemu neto meritev.

Če razmišljate o lastni sončni elektrarni, v nadaljevanju preverite njene glavne prednosti, ki jih je treba pri tem upoštevati in izključite še zadnje dvome, ki se vam morda porajajo.

Prihranite denar in zmanjšajte račune za elektriko

Glavna prednost lastne sončne elektrarne je prihranek pri mesečnih stroških električne energije. Prehod na sončno energijo pripomore k neodvisnosti od električne energije iz omrežja, saj vam fotonapetostni moduli omogočajo proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca. Zmanjšanje stroškov za porabo električne energije bo povečalo vaše prihranke. Od trenutne položnice za električno energijo vam bodo namreč ostali zgolj stroški omrežnine ter prispevkov za SPTE in OVE*, katerih višina je odvisna od obračunske moči odjemnega mesta.

Po izkušnjah slovenskega solarnega proizvajalca BISOL Group povprečno gospodinjstvo v 20 letih prihrani med 25 tisoč in 30 tisoč evrov. Natančnejši izračun za vaše gospodinjstvo lahko prejmete v personalizirani informativni ponudbi. Čeprav postavitev sončne elektrarne zahteva večjo naložbo vnaprej, so prihranki sončnih modulov, ki nastanejo skozi življenjsko dobo, dovolj, da se vam stroški investicije pri povprečni samooskrbi povrnejo že v osmih letih, tako navajajo uporabniki sončnih modulov BISOL.

Če vas zanima, kako hitro bi se stroški povrnili za vaše gospodinjstvo, izpolnite spodnji obrazec in prejeli boste informativni izračun.

** Navedeno na računu za dodajanje električne energije, običajno zgoraj ali pred specifikacijo.

Slovenski izdelek, ki navdušuje svet Podjetje BISOL je aktivno v solarni industriji od leta 2004 in je nedvomno prvak slovenske fotovoltaike. Letno postavijo več kot 400 sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu. Z znanjem in izkušnjami ga na evropskem solarnem trgu ne more prekositi nobeno drugo podjetje. Fotonapetostni moduli BISOL so zasnovani in izdelani v Sloveniji, v proizvodnji v Latkovi vasi pri Preboldu. Izdelki BISOL po kakovosti spadajo v sam svetovni vrh solarnih izdelkov, o čemer priča dejstvo, da so razširjeni v več kot 90 državah širom sveta. Evropska proizvodnja je v solarni industriji prava redkost, saj zahteva mnogo višje standarde nadzora kakovosti v primerjavi z azijskimi izdelki. Poznavalci fotovoltaike evropski proizvodnji dajo prednost ne le zaradi neprimerljivega standarda izdelave, temveč tudi zaradi kasnejše strokovne podpore, uveljavljanja jamstev in druge administracije, ki je v Evropi mnogo učinkovitejša in bolj transparentna.

Vsakdo, ki se odloči za namestitev sončne elektrarne BISOL, prejme brezplačen voden ogled njihove proizvodnje z letno kapaciteto več kot 700 MW v Latkovi vasi, da se na lastne oči prepriča o njeni neprekosljivi kakovosti.

Sončna elektrarna omogoča energetsko neodvisnost

Sonce je neskončen vir energije, sončne celice pa je mogoče namestiti praktično povsod. Nabor izdelkov BISOL je izredno širok in med nosilnimi konstrukcijami BISOL EasyMount™ obstaja rešitev za vsak tip strehe. Obstajajo tudi moduli, ki nadomestijo standardno strešno kritino, kar vam bo prišlo prav, če bi hkrati menjavali strešno kritino in se odločili za investicijo v sončno elektrarno. Med povsem novimi izdelki boste našli tudi takšne s transparentno hrbtno folijo, da lahko skozi njih pronica svetloba, odlikujejo pa jih tudi dvostranske celice, da fotonapetostni modul moč pridobiva tudi s hrbtne strani modula. Uporaba sončnih modulov vam omogoča, da zmanjšate odvisnost od drugih virov, ​​kar vodi do bolj stabilnega in predvidljivega računa za elektriko, zlasti v času, ko je povpraševanje po njej veliko.

Sistem sončne energije zagotavlja celoletno učinkovito storitev. Slovenski sistem samooskrbe z električno energijo deluje po sistemu neto meritev. Višek proizvedene električne energije uporabnik odda v shranjevalnik oziroma v omrežje, kadar pa uporabnikova elektrarna za njegov dom ne proizvede dovolj elektrike, se dom napaja iz tega omrežja. Višek električne energije, ki ga vaša elektrarna proizvede poleti, lahko brezplačno torej porabite v zimskih mesecih.

Moduli BISOL obstajajo v klasičnih srebrno- ali črno-beli kombinaciji, v elegantni povsem črni različici, ponujajo pa celo barvne module v beli, oranžni, temno rdeči in zeleni barvi.

Prispevajte k čistejšemu okolju

Medtem ko je prihranek denarja na splošno glavni razlog, da se ljudje odločijo za namestitev sončne elektrarne, je pomoč okolju dodatna prednost sončne energije. Sončne celice ustvarjajo čisto in obnovljivo energijo za vaš dom. Zmanjšujejo onesnaženost zraka, saj ni onesnaževalcev, povezanih s proizvodnjo sončne energije. Vsaka proizvedena kilovatna ura sončne energije zmanjša emisije toplogrednih plinov in tako prispeva k čistejšemu okolju za vse nas.

Z vgradnjo sončnih sistemov boste torej vložili v zelen in obnovljiv vir energije, ki je koristen za okolje. Sončna energija ne onesnažuje zraka, ne onesnažuje vode in ne povzroča toplogrednih plinov. Brez krivde boste uživali v obnovljivi, čisti energiji vsak dan.

Dolgoročno varna in trajnostna rešitev, ki se splača

Če iščete način, kako dolgoročno prihraniti pri stroških energije, je prava izbira odločitev za sončno elektrarno. Čeprav so stroški namestitve lahko visoki, so prihranki in koristi očitne: namestitev sončne elektrarne v vaš dom je finančno in okoljsko odgovorna. Uporaba sončne energije bo znižala vaše račune za elektriko. Ko preidete na sončno energijo, zmanjšate svojo odvisnost od drugih virov.

Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno Znamka BISOL je ponosna nosilka prestižnega naslova Top PV Brand v Italiji, Belgiji, Franciji, Avstriji in seveda tudi v domači Sloveniji, ki dokazuje njeno priljubljenost med inštalaterji in uporabniki. Sončne elektrarne BISOL zaradi svoje vrhunske zmogljivosti proizvedejo do 24 % več električne energije v primerjavi z naslednjim najboljšim konkurentom, kar investitorju omogoča znatno zmanjšanje začetne naložbe. Če upoštevamo tudi njihovo nižjo stopnjo degradacije, kar posledično podaljša njihovo življenjsko dobo, je elektrika, ki jo proizvajajo sončne elektrarne BISOL, celo za 20 % cenejša. Tudi na področju jamstev je BISOL neprekosljiv. Zajamčijo najmanj 85 % izhodne moči za 25 let delovanja. V prvem letu je zagotovljeno vsaj 97 % izhodne moči, čemur v naslednjih 24 letih sledi največ 0,5 % letnega zmanjšanja. To v 25. letu pomeni 6,25 % večji izplen kot pri običajnem linearnem jamstvu v tej panogi. Vse to velja za vse module BISOL, razen za serijo BISOL Supreme™, ki kot edina na svetu jamči celo 25 let 100-% izhodne moči. Sončna elektrarna je priložnost za vsakogar, ki želi znižati mesečne račune za elektriko in narediti dolgoročno varno in trajnostno naložbo z nizkim tveganjem. Izpolnite obrazec in prejmite neobvezujočo ponudbo za sončno elektrarno za vaše gospodinjstvo.