Svoboda medijev omejena, ogroženost novinarjev še vedno visoka

Ozračje sovraštva do novinarjev in vse pogostejši poskusi nadzora nad mediji so grožnja demokraciji po vsem svetu. Vodilne v gonji proti svobodi medijev so supersile ZDA, Rusija in Kitajska. V Evropi se je stanje poslabšalo.

Novinarji v Evropi zaradi svojega dela niso več tako varni kot pred leti. Foto: Matej Leskovšek

Kot ugotavlja novinarska organizacija Novinarji brez meja, je ozračje sovraštva do medijev v indeksu medijske svobode, ki zajema 180 držav, vse opaznejše.

Sovražnost političnih voditeljev do novinarjev ni več omejena le na avtoritarne države, temveč tudi vse več demokratično izvoljenih voditeljev v medijih vidi nasprotnika, ki ga odkrito napadajo.

Evropa vse bolj medijsko ogrožena

Če je Evropa včasih veljala za najvarnejše območje novinarskega delovanja, je stanje danes zaradi močnih voditeljev in premika k politiki populizma ogroženo.

Dogajanja na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem so sprožila val strahu. Poročilo organizacije izpostavlja primer nekdanjega slovaškega premierja Roberta Fica, ki je novinarje označil za "umazane protislovaške prostitutke" in "idiotske hijene".

"Spodbujanje sovraštva do novinarjev je nevarno in je grožnja demokraciji," je za francosko tiskovno agencijo AFP poudaril vodja Novinarjev brez meja Christophe Deloire. Dodal je, da politični voditelji, ki podžigajo sovraštvo do novinarjev, spodkopavajo koncept javne razprave, ki ne temelji na propagandi, ampak na dejstvih.

Smrt slovaškega preiskovalnega novinarja je v zadnjem času dodatno spodbudila k razpravi o svobodi medijev in novinarski ogroženosti.

Skandinavija najvarnejša, v svobodi medijev napredovala tudi Slovenija

Med sovražnimi voditelji sta izpostavljena tudi ameriški predsednik Donald Trump in Vladimir Putina, ki širi svojo propagandno mrežo ravno z mediji.

Ne zaostaja niti Kitajska, ki je vse bližje sodobni različici totalitarizma in ima popoln nadzor nad mediji s pomočjo novih tehnologij. Na dnu lestvice svobode medijev je Severna Koreja kot država, kjer so novinarji najbolj zatirani.

Kljub strogim nadzorom medijev in novinarjev so tudi države, ki so na lestvici svobode medijev napredovale. Med njimi so Ekvador, Gambija in Kanada.

Glede na indeks svobode medijev je letos v primerjavi z lanskim letom za pet mest napredovala tudi Slovenija, ki se je s 37. povzpela na 32. mesto. Sam vrh je še vedno rezerviran za skandinavske države.