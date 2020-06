Stari dami stoji na poti do 36. scudetta le Lazio

Na Apeninskem polotoku so pod strogimi varnostnimi in zdravniškimi ukrepi kot uverturo v nogometno dogajanje izpeljali pokalno tekmovanje. Juventus in Napoli sta sredi minulega tedna na povratnih polfinalnih obračunih pred praznimi tribunami - takšni ukrepi bodo sprva veljali tudi v ligaškem tekmovanju, čeravno je predsednik italijanske nogometne zveze (FIGC) Gabriele Gravina pred dnevi namignil, da bi se gledalci na tribune morda lahko vrnili že sredi julija - unovčila "kapital" s prvih polfinalnih tekem ter izločila oba kluba iz lombardijske prestolnice.

Drevišnji finalni obračun se bo na olimpijskem stadionu v Rimu začel ob 21. uri. Zasedba iz Torina bo naskakovala 14., iz Neaplja pa šesto pokalno lovoriko.

Josip Iličić blesti v dresu Atalante. Foto: Reuters

Trdno odločeni osvojiti deveti naslov

Sloviti klub iz Torina je v zadnjem desetletju absolutni vladar na domačem prizorišču, v tej sezoni pa je trdno odločen osvojiti deveti zaporedni in skupno 36. scudetto. Če se je v minulih letih bolj ali manj sprehodil do prvih mest, pa mu v tej sezoni pošteno meša štrene Lazio. Zasedba iz večnega mesta je do marčevske prekinitve kazala stalne in učinkovite predstave ter vseskozi dihala za ovratnik papirnatemu favoritu iz Piemonta.

V prvem delu sezone je bil stari dami iz Torina in sinje modrim iz Rima povsem konkurenčen tudi Inter. V drugem delu prvenstva je milanska zasedba, kjer ima zelo vidno vlogo tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, malce izgubila sapo in bolj ali manj že izpadla iz boja za prvaka, a ohranila možnosti, da si v prihodnji sezoni izbori nastop v ligi prvakov, kjer v tej sezoni - po zaslugi slovenskega "nogometnega čarodeja" Josipa Iličića - naravnost blesti Atalanta.

Zasedbi iz Bergama sijajno kaže tudi v serie A. Trenutno je na četrtem mestu, ki v prihodnji sezoni prav tako zagotavlja nastop v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini, a Iličić in njegovi soigralci - sploh po izjemno prepričljivih predstavah v osmini finala, ko so špansko Valencio na obeh tekmah premagali kar z 8:4 - želijo v tej sezoni pustiti globoke sledi tako na domačem kot mednarodnem prizorišču.

V italijanski ligi še štirje Slovenci

Atalanta ima pred petouvrščeno Romo tri točke prednosti, v primeru nedeljske zmage na zaostali tekmi 25. kroga s Sassuolom pa bo pred njo podvojila svojo točkovno prednost.

V elitni italijanski ligi nastopajo še štirje Slovenci. Valter Birsa je član Cagliarija, Jasmin Kurtić igra za Parmo, Žan Majer za Lecce, Rok Vodišek pa za Genoo. Parma in Cagliari sta na sredini lestvice, v spodnjem pa Genoa in Lecce, ki se bosta poskušala izogniti nehvaležnemu 18. mestu in nazadovanju v serie B. Temu se - če se ne zgodijo pravi čudeži - ne bosta mogla ogniti trenutno zadnjeuvrščena Spal in Brescia.

V nadaljevanju italijanskega prvenstva bodo vse tekme potekale ob strogih zaščitnih ukrepih. Ekipi bosta v času tekme uporabljali po dve garderobi, ločeno za igralce prve enajsterice in rezerviste. Prav tako bosta ekipi na stadion prispeli v najmanj dveh avtobusih. Na stadionih bo lahko največ 300 ljudi, tekme pa bodo potekale brez prisotnosti gledalcev. Običajnih stiskov rok, skupinskega fotografiranja in skupnega prihoda na igrišče ne bo, igralci pa bodo morali med dvobojem "vzdrževati" predpisano razdaljo 1,5 metra od sodnika.

Na Apeninskem polotoku načrtujejo, da bodo sezono 2019/20 pod streho spravili med 20. junijem in 2. avgustom, sezona 2020/21 naj bi se predvidoma začela 12. septembra.