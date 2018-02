Večji upad od Slovenije občutila le užaljena velesila

Kaj pravi statistika na seznamu držav dobitnic medalj? #infografika

Slovenska olimpijska odprava se je v Sočiju razveselila rekordnih osmih medalj, tokratna bera v Južni Koreji pa se je po zaslugi Jakova Faka in Žana Koširja ustavila pri dveh. Slovenija je s tem občutila strm upad. Večjega je izkusila le dopinško očrnjena Rusija. A to je le ena izmed številnih statističnih prvin. Obstajajo tudi takšne, v katerih spada dvomilijonska dežela na sončni strani Alp med najboljše na ZOI 2018.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu so se na zmagovalnem odru največkrat znašli predstavniki in predstavnice Norveške. Zibelka nordijskih športov je v Južni Koreji osvojila kar 39 medalj in s tem popravila rekord ZDA izpred osmih let (38). Poskrbela je za novi mejnik, saj toliko medalj kot Norvežani v zgodovini največjega športnega zimskega tekmovanja ni osvojila še nobena država.

Vikingom, kot vse kaže, ustrezajo tekmovališča v Aziji, kar je imenitna popotnica za prihodnji olimpijski izziv, ko se bodo najboljši športniki in športnice na svetu leta 2022 družili v Pekingu. Če so v Vancouvru osvojili 23, v Sočiju pa 26 medalj, je njihov izkupiček v Južni Koreji temeljito poskočil (39).

Najbolj strmoglavile ruske številke

Ruski hokejisti so zadnji dan ZOI 2018 poskrbeli šele za drugo zlato medaljo ruskih športnikov, ki so v Pjongčangu nastopili pod olimpijsko zastavo. Foto: Reuters Norveški sta se na lestvici osvajalcev medalj na ZOI 2018 še najbolj približali Nemčija (31) in Kanada (29). Vse tri države so v primerjavi s prejšnjimi olimpijskimi igrami v Sočiju (2014) naredile ogromen napredek. Podobno velja tudi za gostiteljico Južno Korejo, kar je bilo glede na prednost domačih tekmovališč, večjih vložkov in bučnega občinstva mogoče pričakovati. Več uspeha so imeli tudi športniki in športnice iz Švice ter Japonske.

Največji upad so v štirih letih občutili Rusi, ki so v primerjavi z rekordno žetvijo olimpijskih medalj v Sočiju (33) osvojili le 17 odličij, od tega zgolj dve zlatega leska. Zaradi dopinških škandalov v Sočiju, ki so vrgli temno senco na ves ruski šport, so morali v Pjongčangu nastopiti brez številnih zvezdnikov, na dresih ni bilo državnih simbolov, na tekmovanjih pa jih je spremljala olimpijska zastava.

Slovenija štirikrat manj kot v Sočiju

Žan Košir in Jakov Fak sta poskrbela, da je Slovenija na ZOI 2018 osvojila dve medalji. Foto: Stanko Gruden, STA Na seznamu udeleženk ZOI 2018, ki so osvojile manj odličij kot pred štirimi leti v letovišču ob Črnem morju, je na drugem mestu Slovenija. Če so športniki s sončne strani Alp v Sočiju blesteli tako, da so prekosili večino optimističnih napovedi in se na koncu v domovino vrnili kar z osmimi odličji, so v Pjongčangu zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, največji udarec je pomenila poškodba v prejšnji sezoni zelo vroče smučarke Ilke Štuhec, osvojili dve medalji.

Za prvo je poskrbel biatlonec Jakov Fak, ki se je v tekmi na 20 km povzpel na drugo mesto in dokazal, da ga nepotrebno izgubljanje energije zaradi potencirane afere z izborom slovenskega zastavonoše na slovesnosti ob odprtju ni vrglo s tira, za drugo pa predzadnji dan ZOI 2018 Žan Košir. Izkušeni deskar je v paralelnem veleslalomu po škandaloznem razpletu v polfinalu, ki je močno odmeval v svetu in opozarjal na nepravičen poraz Tržičana, zbral dovolj moči in zbranosti, da je v malem finalu osvojil bron.

Slovenski tabor je tako osvojil dve medalji, šest manj kot leta 2014. Pet manj so jih zbrali športniki in športnice iz ZDA, po štiri pa Poljaki in Nizozemci, strastni zbiralci medalj v hitrostnem drsanju, kjer držijo mesto prve svetovne velesile. Če bi se upoštevala razlika v številu osvojenih medalj na milijon prebivalcev, bi se na zadnjem mestu med vsemi znašla prav Slovenija.

Petouvrščena Slovenija med Švico in Švedsko

Tina Weirather je poskrbela, da se je Liechtenstein znašel na vrhu številnih statističnih obdelav. Foto: Getty Images Če primerjamo standard kupne moči (BDP) s športnimi dosežki, izraženimi prek kolajn, najbolj izstopa Liechtenstein. Majhna državica med Avstrijo in Švico se je po zaslugi Tine Weirather, ki nadaljuje poslanstvo slovite smučarske dinastije Weirather-Wenzel, znašla med dobitniki medalj.

Vrh omenjene lestvice v celoti pripada evropskim državam. Blizu najboljših je tudi Slovenija, ki zaseda peto mesto. Na razpredelnici se je vrinila med Švico in Švedsko. Dokazala je, da glede na kupno moč spada med največje športne velesile.

Liechtenstein krepko tudi vodi v statistiki osvojenih medalj na milijon prebivalcev. Ima le nekaj več kot 35 tisoč prebivalcev. Slovenija jo v tem pogledu prekaša za skoraj 60-krat, na omenjeni lestvici pa se je zavihtela na visoko osmo mesto in bila v statistiki vodena še kot zadnja država, ki je osvojila vsaj medaljo na milijon prebivalcev.

Pjongčang je v dobrih dveh tednih poskrbel za obilico nepozabnih športnih zgodb. Foto: Reuters

Imenitno drugo mesto se je znašlo v lasti Norveške, najmanj pa so se medalje razpršile med prebivalstvom v Ukrajini (Evropa) in na Kitajskem (svet), gostiteljici prihodnjih zimskih olimpijskih iger, ki bo naredila vse, da leta 2022 v Pekingu izboljša število medalj in se v večini zimskih športov približa najboljšim.