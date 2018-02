Pripravljeni na Čudež na ledu, 2. del

POGOVOR S HOKEJSKIM KAPETANOM JANOM MURŠAKOM

Olimpijske igre vselej pišejo posebne zgodbe, ki odmevajo še bolj kot bi, če se ne bi odvijale pod mogočnimi petimi krogi. Marsikatere so bile tudi osnove za igrane filme. Takšen je bil recimo finale olimpijskega hokejskega turnirja leta 1980 v Lake Placidu, ko so Američani premagali tedaj favorizirano Sovjetsko zvezo.

Svojevrsten čudež na ledu pa pišejo tudi slovenski hokejisti, ki so se leta 2013 senzacionalno uvrstili na olimpijske igre v Sočiju, kjer so nato drago prodali svojo kožo proti ZDA in Rusiji ter ugnali Avstrijo in Slovaško. V četrtfinalu je bila nato boljša Švedska.

"Nadaljevanje pravljice je povsem realno"

Zdaj je Slovenija znova med olimpijsko hokejsko elito. Znova kot palček. Pripravljena na drugi del Čudeža na ledu? "Ko smo pred štirimi leti odpotovali v Soči, ni nihče računal na nas. Zdaj so, tudi zaradi predstav v Rusiji, pričakovanja javnosti večja. Čeprav smo, vsaj na papirju, verjetno najslabša reprezentanca v Pjongčangu, pa verjamem, da je nadaljevanje zgodbe iz Sočija povsem realno. A ne obremenjujemo se s pričakovanji. Želimo pokazati, kaj znamo. Verjamem, da lahko koga presenetimo," odgovarja Jan Muršak.

Spomin na Soči 2014: Anže Kopitar Jan Muršak Foto: Sportida

Mariborčan je rojen osem let po izvirnem čudežu na ledu. Nastopil je že v Sočiju, kjer je bil sicer še v senci prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja. Zdaj bo na ledeno ploskev stopil s kapetanskim znakom, ki ga je pred štirimi leti ponosno nosil Tomaž Razingar. "Kapetan nosi dodatno odgovornost. Pritisk je zaradi tega večji. A ob sebi imam več pomočnikov, zato mi je lažje, predvsem pa trdim, da mora ekipo na boljše igre pripraviti predvsem selektor. Prepričan sem, da bo svoje delo opravil. Jaz pa se bom trudil po svojih močeh," pravi 30-letni reprezentančni napadalec, ki si kruh služi na Švedskem (Frölunda).

Ključna naloga: zdržati 60 minut

"Čeprav nismo novinci na ZOI in smo večkrat zaigrali tudi med elito na svetovnih prvenstvih, nas tekmeci podzavestno še vedno podcenjujejo. A na to se nikakor ne gre zanašati. Verjamem, da se bodo trenerji tekmecev dobro pripravili na našo igro ter motivirali svoje igralce tudi proti nam," je prepričan Muršak, čigar olimpijski nastop je zaradi težav z zapestjem sicer visel v zraku. A zdaj je nared, kar je pokazal že na nedavni pripravljalni tekmi z Južno Korejo, ki so jo risi v Seulu dobili z rezultatom 2:1.

"Tekmo smo začeli dobro, celo nad pričakovanji. Nato smo popustili. Delali smo napake. Sistemsko in drsalno smo bili na prenizki ravni. Šele v tretji tretjini smo se zbrali in zmagali. S tem se ponavljajo težave, ki so nas pestile že na zadnjem svetovnem prvenstvu. Ne znamo sestaviti dobrih 60 minut. Če igraš 40 minuto dobro, nato pa v 20 minutah prejmeš več golov, ti to ne pomaga prav veliko. Igrati moramo bolj zbrano. Kondicijsko in fizično smo dobro pripravljeni. Zdaj manjka tisti delček za preskok," pred začetkom olimpijskega turnirja dodaja Jan.

Jan Muršak o tekmecih v Pjongčangu

O ZDA (14. 2. ob 13.10): "Ker v svojih vrstah nimajo hokejistov iz lige NHL, so morda na papirju res manj kakovostni. A trdim, da bo proti njim še težje igrati. Gre za skupino olimpijskih debitantov, ki bodo igrali s posebno energijo."

O Rusiji (16. 2. ob 8.40): "Po mojem mnenju najmočnejša ekipa na turnirju. Ne vidim šibke točke v njihovi ekipi. Verjamem, da bodo zaradi zadnjega dogajanja in kaznovanj še bolj motivirani. Skušali bodo dokazati, da spadajo na vrh, četudi le pod nevtralno zastavo. Osebno menim celo, da tukaj niti ne bi nastopali, če ne bi bili kandidati za vrh."

O Slovaški (17. 2. bb 13.10): "Čeprav veljajo za slabše od Rusov in Američanov pa so v Južno Korejo prišli z močno ekipo, sestavljeno iz igralcev, ki igrajo v močnih evropskih klubih. Takšni hokejisti so pogosto bolj motivirani kot pa zvezdniki iz lige NHL."