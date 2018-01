Skakalci Maja Vtič, Žiga Jelar in Domen Prevc so zadnji športniki, ki so odpadli s seznama slovenske reprezentance na 23. zimskih olimpijskih igrah, ki se bodo prihodnji tekem začele v Pjongčangu. Na njem je tako ostalo 71 imen, kar je največ v zgodovini slovenskega zimskega športa, v absolutni konkurenci, torej tudi z upoštevanjem odprav na poletne igre, pa južnokorejsko četico prekašata le ekipi za igre v Atenah 2004 in Sydneyju 2000.

Smučarka tekačica Vesna Fabjan bo na slovesni prireditvi ob otvoritvi iger nosila slovensko zastavo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Glavnina potnikov se je predstavila na javni prireditvi v Ljubljani, kjer je sicer v zraku vseskozi viselo tudi vprašanje o Jakovu Faku, ki se je v petek odrekel kandidaturi za nosilca slovenske zastave na slovesnosti ob odprtju. Zdaj bo to vlogo opravljala tekačica Vesna Fabjan, ki je v spletnem glasovanju ugnala Mitjo Robarja. "To je velika čast. Želim, da so naše misli pozitivne. Lahko pa povem, da bom zastavo vihtela tudi za Jakova Faka," je ob tem dejala Fabjanova.

Predsednikovo opravičilo

Predsednik Bogdan Gabrovec se je opravičil v imenu OKS. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Veseli me, da imamo cvet slovenskega športa, ki bo vzorno predstavljal Slovenijo. Vsi vemo, da je slovenski narod športen in da so uspehi na meji mogočega," je ob predstavitvi reprezentance, ki je bila prežeta tudi s spominom na predhodne odprave, za kar so poskrbeli nekdanji olimpijci v tedanjih kolekcijah, dejal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.

Tudi on se je v svojem govoru dotaknil Faka. "Šport je tisti, ki vzgaja in radosti, združuje in je najboljši izvozni artikel Slovenije," je dejal in dodal: "V imenu slovenske športne javnosti se Jakovu Faku opravičujem za zadnje dogajanje. Upam, da ga bodo pozitivne misli spodbudile."

Predstavitve olimpijcev se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Brez napovedi …

Prvi mož OKS se je tokrat tudi odrekel napovedovanju števila kolajn. A kot na dlani je, da ima Slovenija tokrat v svojih vrstah manj adutov kot na predhodnih igrah v Sočiju. Med tistimi, ki se, vsaj po dosežkih v tekoči sezoni, lahko spogledujejo s stopničkami, izstopa prav Fak. "Srečno vsem. Srečno Slovenija," smo lahko večkrat slišali na predstavitvi.

Zanimivosti s seznama:

Na reprezentančnem seznamu je 71 športnikov, skupaj s spremljevalci pa 160 potnikov.

V ekipi je 52 športnikov in 18 športnic.

Slovenija bo imela drugič kot samostojna država na ZOI hokejsko reprezentanco.

Timi Zajc in Nika Križnar bosta postala prva slovenska zimska olimpijca, rojena po letu 2000.

Čeprav v ekipi ne bo Domna Prevca, ima reprezentanca bratski tandem: Marcel in David Rodman. V tekaški ekipi pa sta tudi Anamarija in Janez Lampič.

Izmed dobitnikov kolajn iz Sočija 2014 bodo v Pjongčangu tekmovali Žan Košir, Vesna Fabjan in Peter Prevc.

V reprezentanci je še en športnik z olimpijsko kolajno, a jo je osvojil za Hrvaško (Jakov Fak).

V delegaciji je še en lastnik olimpijske kolajne: Primož Peterka (pomočnik trenerja pri skakalkah).

Vodja reprezentance bo Franci Petek, ki je na ZOI 1992 nosil slovensko zastavo.

Slovenija na zimskih olimpijskih igrah 2018

Alpsko smučanje

Boštjan Kline, Klemen Kosi, Martin Čater, Žan Kranjec, Miha Hrobat, Štefan Hadalin, Ana Drev, Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Tina Robnik

Biatlon Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Miha Dovžan, Lenart Oblak, Jakov Fak, Urška Poje in Anja Eržen

Deskanje na snegu Rok Marguč, Žan Košir, Tim Mastnak, Glorija Kotnik, Tim Kevin Ravnjak, Tit Štante in Kaja Verdnik

Smučanje prostega sloga Filip Flisar

Nordijska kombinacija Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko

Smučarski skoki Peter Prevc, Anže Semenič, Jernej Damjan, Timi Zajc, Tilen Bartol, Ema Klinec, Špela Rogelj, Nika Križnar in Urša Bogataj



Tek na smučeh Janez Lampič, Miha Šimenc, Anamaria Lampič, Alenka Čebašek, Katja Višnar, Vesna Fabjan, Nika Razinger in Manca Slabanja

Hokejska reprezentanca

Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračnar, Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik, Aleš Kranjc, Mitja Robar, Luka Vidmar, Žiga Pavlin, Jurij Repe, Jan Muršak, Žiga Jeglič, Robert Sabolič, Rok Tičar, Jan Urbas, Anže Kuralt, Boštjan Goličič, David Rodman, Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Miha Verlič, Marcel Rodman in Andrej Hebar