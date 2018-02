Nepričakovan udarec za Žana Koširja

Sprememba deskarskega urnika tekmovanja na ZOI 2018

Slovenski deskarji in deskarka bodo še malce počakali z nastopi na letošnjih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Čeprav bi se morali v kvalifikacijah pomeriti v četrtek, so se prireditelji zaradi nepredvidljivega vremena, najbolj moteč dejavnik je silovit veter, odločili za spremembo. Tako bodo kvalifikacije šele v soboto, na dan tekme. Med nastopajočimi, ki bi jim lahko sprememba naprtila dodatne težave, izstopa Žan Košir.

Edini slovenski deskar, ki je na zimskih olimpijskih igrah že osvajal odličja, je 33-letni Žan Košir. Ko je odpotoval v Južno Korejo, je imel v beležnici obkrožena dva datuma, četrtek, 22. februarja, in soboto, 24. februarja. Pričakoval je, da se bo v četrtek udeležil kvalifikacij, nato pa dva dneva pozneje izzival srečo na tekmi v paralelnem veleslalomu, ki mu je v karieri prinesla veliko lepega.

"Dejstvo je, da je za moje zdravje bolje, če v enem dnevu opravim manj voženj. V tem pogledu je torej zame novost dobrodošla," je pred dnevi zaupal Sportalovemu poročevalcu z zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu Martinu Pavčniku, ki ga je vprašal, ali mu odgovarja spored deskarskih tekmovanj na ZOI 2018.

Veter kroji spored tekmovanja

Močan veter je prireditelje ZOI spravljal v težave že v uvodnih dneh velikega športnega dogodka. Foto: Reuters Sprva je bilo mišljeno, da bodo deskarji in deskarke kvalifikacije za sobotno veleslalomsko tekmo opravili že v četrtek, a iz te moke ne bo kruha. Nepredvidljivo vreme in strah prirediteljev, da bi lahko jutri pokvarili deskarski kvalifikacijski spektakel v Bokwangu, sta poskrbela, da bodo kvalifikacije šele na dan tekme. Prireditelji so se skupaj s tekmovalno žirijo Mednarodne smučarske zveze (Fis) odločili, da bo soboto zaznamoval dvojni deskarski spored.

To pa je nekaj, čemur se je želel Košir izogniti. V zadnjih sezonah mu zdravstvene težave nagajajo do te mere, da je vesel vsakega počitka med vrhunskimi izzivi. V soboto si ga med kvalifikacijami in glavno tekmo, če se bo na njo uvrstil, ne bo mogel privoščiti. Podobno velja za njegove rojake (Rok Marguč, Tim Mastnak in Gloria Kotnik), pa tudi vse nastopajoče na ZOI 2018.

Hitro se bo videlo, kam lahko meri

Košir je še edini slovenski kandidat, ki je osvojil medaljo v Sočiju in se lahko znajde na stopničkah tudi v Pjongčangu. Foto: Sportida Ljubitelji deskanja bodo tako na svoj račun v Pjongčangu prišli v soboto. Kvalifikacije bodo v soboto ob enih zjutraj po slovenskem času, finale pa ob 5. uri in 30 minut. Košir se vseeno zaveda, da možnosti za vrhunski dosežek zaradi spremembe urnika še zdaleč niso izgubljene.

"A če ne bom deskal tako, kot znam, mi to (da bi imel kvalifikacije v četrtek, tekmo pa v soboto, op. p.) ne pomaga. Hitro se bo videlo, ali bom na želeni ravni. Že po dveh zavojih bom lahko ocenil, kam lahko merim. Ko sem šel na zadnjem treningu v dva zavoja, sem se takoj odločno počutil. To potrebujem!" razmišlja dvakratni dobitnik olimpijskih medalj, ki je lahko v zadnjih sezonah tekme, na katerih je nastopil povsem zdrav, preštel na prste ene roke.

Zaradi neugodne vremenske napovedi so prestavili tudi kvalifikacije smučarskega krosa za predstavnice nežnejšega spola. Na sporedu bodo v četrtek že ob 2. uri zjutraj, finale pa bo dan pozneje, ponovno ob 2. uri.