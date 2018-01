Ruska številka športnikov za OI po odločitvi MOK iz 500 padla na 389

Končni seznam 27. januarja

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je za 111 imen oklestil seznam ruskih športnikov, ki bodo lahko nastopili na zimskih olimpijskih igrah prihodnji mesec v Južni Koreji. Rusija je predložila seznam 500 ruskih športnikov, ki bi si zaslužili nastop na igrah v Pyeongchangu. Vodilni predstavniki Moka pa so ta seznam skrčili na številko 389.

Mednarodna skupnost, zlasti ZDA, Nemčija in Velika Britanija, Rusijo obtožujejo, da je pred zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju izvajala s strani države podprt sistem dopinga. Ruski športniki v Pyeongchangu ne bodo smeli nastopati pod ruskimi državnimi oziroma nacionalnimi barvami in simboli, temveč bodo tekmovali pod nevtralno zastavo, na igrah pa bodo nastopili zgolj tisti športniki s posebnim povabilom Moka.

Dokončni seznam 27. januarja

Mednarodni olimpijski komite bo dokončni seznam ruskih športnikov, ki bodo odpotovali v Južno Korejo, potrdil na sestanku 27. januarja v Pyeongchangu. Posebna obravnava ruskih športnikov pa zadeva tudi igranje himne. Na protokolarnih dogodkih oziroma podelitvah kolajn z navzočnostjo ruskih športnikov bodo njim v čast igrali le olimpijsko himno.

Ruska delegacija bo v Južni Koreji nastopala kot "Olimpijski športniki iz Rusije" oziroma angleško "Olympic Athlete from Russia (OAR)". V ruskih športnih krogih poudarjajo, da gre za novo generacijo ruskih športnikov z brezmadežnim dopinškim kartonom. Več kot 80 odstotkov športnikov in športnic, ki so bili uvrščeni na seznam, ni tekmovalo na domačih igrah pred štirimi leti v Sočiju.