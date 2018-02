ŽAN KRANJEC

Kdo se spominja četrtih mest Bojana Križaja v veleslalomu v Lake Placidu 1980, Mirana Tepeša na srednji skakalnici v Calgaryju 1988, Mateje Svet v veleslalomu v Calgaryju 1988, Mitje Kunca v slalomu v Lillehammerju 1994 in Tine Maze v kombinaciji v Sočiju 2014? Podobna usoda najverjetneje čaka tudi Žana Kranjca, četrtega na veleslalomu v Pjongčangu. Odlična uvrstitev, predvsem za 25-letnega Bukovčana, ki je v svoji karieri le enkrat stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu. A prav na olimpijskih igrah je razlika med tretjim in četrtim mestom večja kot kjerkoli. Med omenjenima dosežkoma je pač meja, ki loči večno slavo in vrhunskost, ki gre hitro v pozabo.

So misli po dveh prespanih nočeh že bolj sveže?

S svojim nastopom in uvrstitvijo sem lahko zadovoljen. Predvsem na svojo drugo vožnjo sem lahko še posebej ponosen. Se pa še vedno sprašujem, kaj bi bilo, če bi bilo … Predvsem mi miru ne da misel, kaj bi se zgodilo, če bi mi uspeli res dve popolni vožnji. Po drugi strani sem dovolj realen in vem, da so bili Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault na ta dan boljši. Kdo si ne bi želel kolajne? Toda tudi s četrtim mestom moram biti zadovoljen. Vem, da me bodo še kdaj preganjale podobne misli. Moram pa naprej.

Če sklepamo po vaši starosti, boste imeli še vsaj eno ali dve priložnosti za odličje.

Prav gotovo me čakajo še kakšne olimpijske igre. Želim si le, da bi se jih udeležil v vrhunski formi, ki bi mi dovoljevala spogledovanje z najboljšimi rezultati.

Žan Kranjec v družbi Špele Pretnar ob spremljanju razpleta veleslalomske tekme, v trenutku, ko je postalo jasno, da na stopničkah ne bo Slovenca. Foto: Stanko Gruden, STA

Si kaj očitate?

Ne. Verjamem, da sem se na tekmo dobro pripravil. Vem, da nisem bil povsem sproščen, vseeno pa so to olimpijske igre. To ni običajna tekma. Pomanjkanje sproščenosti se je poznalo predvsem v prvi vožnji. V drugi sem bil v položaju, ki mi je omogočil sproščeno napadanje.

Ste že ob ogledu prve proge slutili, da vam postavitev ni pisana na kožo?

Želel bi si bolj zaprte postavitve, čeprav sem letos že pokazal dobro smučanje tudi na takšni postavitvi. A če že iščeva, kje bi se dalo pridobiti kaj časa, je to nedvomno prva vožnja. Sicer pa sem zadovoljen s svojo stabilnostjo v tej sezoni. Če se dobro pripravim, sem lahko na vsaki tekmi med najboljšimi.

Je to tudi napoved pred pokalom Vitranc?

Zanesljivo bom na domači tekmi nastopil še bolj samozavestno. A to bo nova tekma, na katero se bo treba maksimalno pripraviti. Verjamem, da se znova lahko borim za najvišja mesta.

V Pjongčangu še na ekipni tekmi in v slalomu, nato pa ga že prihodnji konec tedna čaka pokal Vitranc. Foto: Stanko Gruden, STA

Marcel Hirscher se je prav zaradi priprav na pokal Vitranc odpovedal nastopu na ekipni tekmi. Vi s tem nimate težav?

Prav gotovo bi mi prav prišel kakšen dodaten dan za počitek, prilagajanje na časovni pas in pripravo na podkorensko tekmo. Po drugi strani pa so to olimpijske igre. Veselim se ekipne tekme. Zame bo velika čast, da bom lahko branil slovenske barve.

Ste si v Pjongčangu vzeli tudi kaj časa zase in za obisk kakšnega tekmovanja ali sprehod ob slikoviti obali?

Ne, žal ne. Z veseljem bi si ogledal kakšno tekmo, toda do zdaj sem bil osredotočen na pripravo na veleslalom. Nato sem misli preusmeril na slalom. Obisk kakšnega tekmovanja vzame veliko časa, jaz pa ga potrebujem za počitek in treninge.