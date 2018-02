Iz zavetrja: Ko se ponudi priložnost, jo je treba izkoristiti

Smukačem dan (ne)pričakovanega počitka. Foto: Reuters

Da so možnosti za izvedbo nedeljskega smuka kot enega od vrhuncev zimskih olimpijskih iger zaradi napovedanega močnega vetra minimalne, je bilo jasno že v petek. Scenarij se je uresničil. Veter je bil tako močan, da se vodstvu tekmovanja ni zdelo smiselno čakati in prestavljati načrtovanega štarta, temveč je preizkušnjo že tri ure pred nastopom Avstrijca Hannessa Reichelta odpovedalo in dokončno prestavilo (na četrtek). Obenem je postalo tudi jasno, da ponedeljkovega kombinacijskega treninga ne bo. Kombinacija ostaja na urniku za sredo. Superveleslalom pa so zdaj prestavili na petek.

Iz dneva v dan

"Možnosti za izvedbo tekme seveda ni bilo. Fantje so dovolj izkušeni, da so se sicer pripravili, a so to tudi pričakovali. Premikamo se iz dneva v dan. Za nami je pet dni dobrega in količinsko obsežnega smučanja. Današnji dan pa bomo izkoristili za regeneracijo in pripravo na prihodnji teden. V smučanju je pač tako, da moraš biti vseskozi pripravljen. Ko se ponudi priložnost, jo je treba zgrabiti z obema rokama. Ko bodo torej fantje dobili priložnost, morajo opraviti tri dobre ogrevalne vožnje ter se pripraviti na tekmovalni nastop," je po tem, ko se je umaknil v zavetrje, dejal glavni trener slovenske ekipe za hitri disciplini Peter Pen, ki bo zdaj ponedeljek izkoristil za pripravo na torkovo kombinacijo.

Bo Kline sezono reševal na olimpijskih igrah? Foto: Reuters Boštjan Kline tekmovalno, a z napakami

Vtis, da slovenski smukaški vrsti letos še zdaleč ne gre vse po načrtih, je v prvi vrsti posledica slabše sezone prvega moža Boštjana Klineta, zato veseli, da je na zadnjem sobotnem treningu vendarle pokazal nekaj več igrivosti ter, kar sicer ni njegova navada, že na preizkusu proge izzival hitrost in iskal napadalne linije. Bil je 15., na najhitrejšim pa je zaostal 1,11. "To je bila tekmovalna vožnja, a s kar nekaj napakami. Predvsem v drugem in zadnjem sektorju je bilo smučanje daleč od optimalnega," po analizi ugotavlja glavni trener. Kaj pa ostali? "Martin Čater je v svojem filmu in ima svoj ritual stopnjevanja. Opozoril pa sem ga na slab štart in posledično skromno osnovno hitrost. Miha Hrobat je nastopil zelo dobro. Deloma tudi Klemen Kosi, ki pa ima še nekaj težav. Je pa pri analizi treninga vedno uganka, kakšne smuči so imeli najboljši, predvsem pa je v ozir treba vzeti tudi pristop ostalih. Gradimo preko smučanja. Narava in material pa sta pogosto v božjih rokah," odgovarja Pen.

Martin Čater: slovenski adut za kombinacijo. Foto: Reuters

Čater: Poskušal bom presenetiti

Ob Klinetovi rezultatski krizi pa je velik napredek uspel Martinu Čatru, ki je v svetovnem pokalu letos celo najboljši Slovenec. "Vseeno menim, da je Boštjan še vedno prvo ime. V prihodnje pa bi bilo lepo, če bi si ta status delila. Kdo ve, morda bi bila lahko kot Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud," se je pošalil Celjan, ki je bil sicer na uradnih treningih zadržan. Zdaj pa bo najbolj osredotočen na kombinacijo, v kateri bi lahko poskrbel za viden rezultat. "Na prvem mestu so maksimalni pristop in dobre vožnje. Je pa tako, da na olimpijskih igrah štejejo kolajne. Potrudil sem bom in poskušal presenetiti, je še dodal Čater.

Prenovljen smučarski program za moške

Torek, 13. 2.: kombinacija (3.30/7.00)

Četrtek, 15. 2.: smuk (3.00)

Petek, 16. 2: superveleslalom (3.00)

Nedelja, 18. 2.: veleslalom (2.15/5.45)

Četrtek, 22. 2.: slalom (2.15/5.45)