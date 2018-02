Fakove ostre besede dvigujejo prah na Hrvaškem

Fakove ostre besede odmevajo na Hrvaškem

Biatlonec Jakov Fak, ki je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil srebrno medaljo za Slovenijo, je s pojasnilom, zakaj je leta 2010 prenehal nastopati v hrvaškem dresu, dvignil nemalo prahu v domovini. Dogodkov izpred osmih let so se spomnili tudi predstavniki vodstva Biatlonske zveze Hrvaške (BZH) in Hrvaškega olimpijskega odbora (HOO).

Prvi junak slovenske olimpijske odprave v Pjongčangu, ki bo danes nastopil v mešani štafeti, je pred osmimi leti osvojil olimpijsko medaljo za domovino Hrvaško. Kmalu po zgodovinskem uspehu v Vancouvru se je odločil, da bo športno pot nadaljeval pri Slovencih. Ko se je osem let pozneje v slovenskem dresu znašel na zmagovalnem odru na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, je Hrvaško zanimalo, zakaj je leta 2010 sploh zapustil domače vrste in se pridružil severnim sosedom.

"Po športni plati je bila odločitev o prestopu v Slovenijo pravilna. Biatlon je na Hrvaškem obroben šport, ki takrat ni imel perspektive, ker Hrvatov ne zanima. Zaradi nekaj nesposobnih ljudi, ki so brez ambicij in vizije, s tem mislim na ljudi, ki so takrat zvezo vodili, nisem želel zapraviti svojega talenta," je Jakov Fak povedal v mikrofon novinarja hrvaške javne radiotelevizije, ki mu je v nedeljo postavil vprašanje, zakaj se je leta 2010 odločil za zamenjavo reprezentance.

Edina zahteva: stalni trener in dobri pogoji za trening

V slovenski olimpijski hiši v Pjongčangu je po velikem uspehu sijal od zadovoljstva. Foto: Stanko Gruden, STA Hrvaški dnevnik Večernji list je stopil v stik z Robertom Kontakom, takratnim sekretarjem Hrvaške biatlonske zveze, ki je priznal, da je bilo takratno vodstvo krovne zveze dokaj staromodno in ni sledilo smernicam razvoja svetovnega biatlona.

"Na koncu se je izkazalo, da je Jakov napravil dobro potezo, saj ne moremo z gotovostjo trditi, da bi bil dvakratni svetovni prvak, če bi ostal na Hrvaškem," je dejal Kontak, ki je takrat tesno sodeloval s predsednikom zveze Nikolo Županićem, in potrdil, da je bilo med izvršnim odborom zveze in predsednikom kar nekaj nesoglasij. Zaplet se je začel na ZOI v Vancouvru, ko se je vodstvo zveze sprlo s Fakovim matičnim klubom Bjelolasica Mrkopalj.

Hrvaški biatlonski zanesenjak Marijan Petrović, prvi trener Faka v rojstnem mestu Mrkopalj, danes pa podpredsednik BZH, poudarja, da takratno vodstvo zveze ni bilo kos izzivom, ki jim jih je s svojimi uspehi postavil Jakov.

"Edina Fakova zahteva je bila, da bi imel stalnega trenerja in primerne pogoje za trening. Le to. Takrat bi se lahko finančno bolj okoristil na Hrvaškem kot v Sloveniji, a na drugi strani tudi ne bi mogel tako napredovati. Njegova kariera bi bila siromašnejša. Zato v Mrkoplju slavimo njegove medalje, kot da bi jih osvojil za Hrvaško,'' je pojasnil Petrović.

Na Hrvaškem bi zaslužil več kot v Sloveniji

Ko je osvajal odličja za Hrvaško, je že tesno sodeloval z Urošem Velepcem. Foto: Vid Ponikvar Fak je pod hrvaško zastavo osvojil dve medalji na velikih tekmovanjih. Tako na svetovnem prvenstvu kot tudi olimpijskih igrah je osvojil bronasto odličje, do odmevnih podvigov pa mu je pomagal Uroš Velepec. Fak je takrat ustvaril tesno vez s slovenskim trenerjem. Na tekme se je pripravljal v Sloveniji, skupaj s slovensko biatlonsko reprezentanco. Sodelovanje z Velepcem je želel nadaljevati. Ker pa je bil Velepec zaposlen pri Slovenski vojski, ni mogel delati na Hrvaškem. Tako je Fakova želja, da bi še naprej zastopal hrvaške barve in ostal varovanec Velepca, ostala neuresničena.

Pri Hrvaškem olimpijskem odboru (HOO) so se takrat zavedali, da bo Velepca nemogoče pripeljati na Hrvaško. "Jakovu smo ponudili boljše finančne pogoje od tistih, ki so ga pričakali v Sloveniji. Bili so enaki tistim, ki jih je imel Ivica Kostelić," je za Večernji list povedal Josip Čop, nekdanji nogometaš in generalni sekretar HOO in dodal, da se je Fak odločil za Slovenijo, ker ni hotel prekiniti sodelovanja z Velepcem.

Vse ponudbe odbil zaradi trenerja Velepca

Slovenski junak ZOI 2018, ki bo danes nastopil na tekmi mešanih štafet, je z besedami, da je Hrvaško zapustil zaradi nesposobnih posameznikov, ki so neposredno vplivali na usodo hrvaškega biatlona, dvignil veliko prahu. Po "razkritju", da je vse ponudbe, ki mu jih je ponudil HOO, odklonil zaradi želje, da bi nadaljeval športno pot pod vodstvom Velepca, na Hrvaškem prevladujejo deljena mnenja.

Na ZOI 2010 je osvojil bronasto olimpijsko medaljo za Hrvaško. Foto: Reuters

Hrvaški portal Tportal tako navaja, da se je že pred leti pisalo o tem, da je vodstvo zveze Faku, če bi ostal na Hrvaškem, ponudilo boljše finančne pogoje od tistih v Sloveniji, zaposlitev v Hrvaški vojski, možnost napredovanja, pozneje pa tudi ugodno pokojnino. "Vse ponudbe je odbil zaradi slovenskega trenerja Velepca," poročajo in se sprašujejo, ali se bo Fak odzval na te besede.