Stvari, ki jih o Jakovu Faku morda še niste vedeli #video

Imamo novega olimpijskega junaka. Jakov Fak je na olimpijskih igrah v biatlonu na 20-kilometrski razdalji osvojil srebro in na noge dvignil vso Slovenijo. Pred odhodom v Pjongčang nam je Jakov zaupal nekaj zanimivih stvari, ki jih morda o njem še niste vedeli.

Več kot očitno je, da je Jakov Fak tako imenovano afero zastava vrgel čez ramo in se osredotočil na svoje nastope. Tik pred odhodom nam je zatrdil, da v Južno Korejo odhaja povsem sproščen in da je dobro pripravljen na svoj nastop. Poleg tega smo mu postavili še nekaj vprašanj in razkril nam je marsikaj zanimivega.

Vsak bi pričakoval, da je kot otrok pred televizijskim zaslonom podrobno spremljal svoje športne idole in sanjal, da bo enkrat tudi sam nastopil na tako velikem tekmovanju, kot so olimpijske igre. No, ni bilo ravno tako.

Katerih olimpijskih iger se najbolj spominjate kot otrok?

Izkazal se je tudi s svojo iskrenostjo. Priznal je, da ne ve, ali mu bo ostalo kaj časa, da bi si lahko ogledal še kakšne druge naše nastope, saj bo imel veliko dela s svojimi nastopi. Vsekakor pa ne spregleda nobenega slovenskega rezultata.

Vam bo na olimpijskih igrah uspelo navijati tudi za preostale naše športnike?

Jakov Fak, ki sicer prihaja iz sosednje Hrvaške, je bil pred igrami o številu medalj zelo optimističen. Olimpijske igre so namreč posebna tekma in vsak tekmovalec začne iz nič. Čeprav nikoli ni skrival, da meri na olimpijsko medaljo, sebe ni izpostavljal.

Koliko medalj napovedujete na olimpijskih igrah?

Tridesetletni biatlonec je že pred začetkom olimpijskih iger vedel, da ga v Pjongčangu čaka izredno mrzlo vreme. Jakov je pred sedmimi leti v Rusiji, natančneje v Hanti Mansisku, utrpel hude ozebline kazalca, prsta, s katerim na puški pritiska na petelina. Ozebline so bile tako hude, da še danes čuti posledice. A kot je v našem pogovoru dejal, mraz ni samo njegova težava, ampak težava vseh športnikov.

Vam bodo nizke temperature na prizorišču povzročale težave?