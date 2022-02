V živo: sprejem slovenskih olimpijskih junakov v Kranjski Gori

Olimpijske igre v Pekingu so se prevesile že v drugo polovico tekmovanj, po velikih uspehih pa so se v Slovenijo v tem tednu vrnili tudi nekateri nosilci olimpijskih odličij. Danes bodo v Kranjski Gori na prizorišču slovenske olimpijske vasice tako pozdravili ekipo smučarskih skakalk in deskarjev na snegu, a bo dogodek zaradi omejitev proti koronavirusu žal potekal brez gledalcev in navijačev.

Sprejem olimpijcev v Kranjski Gori from Turizem Kranjska Gora on Vimeo.

V četrtek so v Polhovem Gradcu pripravili sprejem za slovenske smučarske skakalke, danes pa bodo za njih sprejem pripravili še v Kranjski Gori, kjer bosta tudi bronasta deskarka Gloria Kotnik in srebrni Tim Mastnak, a bo dogodek potekal brez prisotnosti gledalcev.

Za 26-letno smučarsko skakalko Uršo Bogataj so sanjske olimpijske igre. Osvojila je vse, kar se je osvojiti dalo. Na obeh preizkušnjah, na katerih so sodelovale skakalke, je osvojila zlato olimpijsko odličje. Bogatajeva je prvo zlato odličje osvojila na srednji napravi, ko sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Nemka Katharina Althaus in rojakinja Nika Križnar. Drugega pa je osvojila na premierni tekmi mešanih ekip, ko so z Niko Križnar, Petrom Prevcem in Timijem Zajcem zanesljivo opravili s tekmeci. Srebro so osvojili Rusi, bron pa Kanadčani.

Izkušena tekmovalka v deskanju, Gloria Kotnik, pa je v Pekingu s senzacionalno predstavo povsem nepričakovano osvojila bronasto olimpijsko medaljo. Še stopničko višje je isti dan stopil odlični Tim Mastnak.

Ves čas olimpijskih iger na smučišču Kranjska Gora poteka poseben olimpijski program.

