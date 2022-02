Spet diši po skakalni medalji

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je danes čas za novo skakalno preizkušnjo. Fantje se bodo potegovali za odličja na veliki napravi. Slovenija ima kar nekaj železa v ognju za skok do tako želene kolajne. Peter Prevc, ki se mu je bron na srednji skakalnici izmaknil za pol točke, je bil v kvalifikacijah tretji. Slovenija bo danes od 12. ure z nestrpnostjo pričakovala, kaj bodo pokazali Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc.

Krog favoritov za medalje je v moški konkurenci zelo širok in tudi odlični Japonec Rjoju Kobajaši, ki je na srednji skakalnici skočil do zlatega odličja, nima kar odprte avtoceste do nove kolajne. Povrhu vsega v kvalifikacijah še ni pokazal tiste forme, ki bi mu zagotavljala nov skok na zmagovalni oder. A lahko pričakujemo, da bo Japonec pokazal zobe, ko bo to štelo največ.

Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota stavi na Petra Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa in Ceneta Prevca.

"Gre za to, da pokažem, da ni bila sreča"

S tretjim mestom v kvalifikaciji je dobro formo pokazal Peter, ki ima v svoji vitrini že vse barve odličij. V Sočiju leta 2014 je bil na posamičnih preizkušnjah srebrn in bronast, letos v Pekingu pa se je veselil še zlate medalje. Blizu novi kolajni je bil tudi na posamični tekmi, na kateri je za vsega pol točke izgubil bron.

Kam bo poneslo Timija Zajca? Foto: Guliverimage

"Gre za to, da pokažem, da ni bila sreča. Nimajo vsi priložnosti sploh nastopiti na olimpijskih igrah, že v Sloveniji jih je kar nekaj ostalo doma. Zato je treba priložnost, ki jo imaš, izkoristiti," je za STA povedal 29-letni Peter.

Timi je imel v kvalifikacijah težave pri preletu, kar pa ga ne bo zmotilo, izhajal bo iz skokov, ki jih je kazal na treningu. "Tehnika je zelo dobra. Tudi razmere se morajo sestaviti. Miren sem. Vse skoke sem tukaj dobro opravil. Kvalifikacijski je bil najkrajši," je za nacionalno televizijo dejal Timi.

Širok krog kandidatov za medalje

Kos je prav tako dobro skakal na treningu in v poskusnem skoku pred kvalifikacijami. Te se mu niso izšle najbolj po željah, a verjame, da lahko danes naredi korak naprej.

Mlajši od bratov Prevc bo doživel krst na olimpijskih igrah. Zanj bo to prva olimpijska tekma, s posameznimi skoki pa je pokazal, da je lahko prav tako konkurenčen za vidnejše uvrstitve. Potrebuje dva konstantna skoka in tudi njega bi lahko videli v zgornjem delu lestvice.

Rjoju Kobajaši je bil junak na srednji skakalnici. Foto: Guliverimage

Boj za odličja bo neizprosen, prav tako tudi za zlato medaljo. Norvežani so prebujeni na veliki napravi. Zmagovalec kvalifikacij Marius Lindvik je vroč, prav tako Halvor Egner Granerud. Konstanten z dobrimi skoki je tudi Avstrijec Stefan Kraft, visoko lahko ponese rojaka Manuela Fettnerja, ki je bil srebrn na srednji skakalnici. Pri Nemcih se prebuja Markus Eisenbichler, negotovost vlada pri vodilnem v skupnem seštevku svetovnega pokala Karlu Geigerju. Dobro še naprej skačeta Rusa Danil Sardejev in Jevgenij Klimov.

Rjoju Kobajaši bo nedvomno dvignil raven skakanja in ga lahko pričakujemo v družbi najboljših. Močan je še Daniel Andre Tande, ki mu je le uspelo priti na igre, potem ko je imel težave s pozitivnimi rezultati na testiranju na koronavirus. Veliko bo odvisno od tega, kako bo pihal veter in kakšno bo vreme na skakalnici v Džangdžjakovu, prav tako pa so mogoča presenečenja, kot ga je na manjši napravi pripravil Poljak Dawid Kubacki, ta je za pol točke Prevcu izpred nosu vzel medaljo.