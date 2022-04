Zvezdnik bo nadaljeval kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann bo kot kaže še naprej član reprezentance svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na danes objavljenem spisku reprezentantov je Amman, ki bo poleti dopolnil 41 let, član švicarske reprezentance A, ki ima status švicarske druge reprezentance.

V prvi ekipi sta v Švici le Killian Peier in Gregor Deschwanden, Ammann, olimpijski prvak leta 2002 in 2010, pa je del ekipe A, so danes potrdili na švicarski smučarski zvezi.

Zimzeleni športnik, ki so ga v mladosti pogosto primerjali s Harryjem Potterjem, bi tako lahko nadaljeval kariero tudi po letošnji olimpijski sezoni, za katero so številni trdili, da bo njegova zadnja.