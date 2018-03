Zgodovinsko drugo mesto za Slovenijo

Na prvi tekmi finala so slovenski tekmovalci osvojili zgodovinsko drugo mesto na ekipnem paralelnem šprintu. V snegu, oblačnem in občasno meglenem vremenu pri štirih stopinjah pod ničlo so naši v prvem krogu premagali Nemčijo, potem ko so od treh dvobojev dobili dva. Za zmagi sta poskrbela Špela Mičunovič in Jure Aleš, medtem ko je tretji naš predstavnik, Sašo Aleš grdo padel, a je bilo z njim vse v redu.

V drugem krogu so naši ugnali še domačo Švico, prav tako z 2:1 v zmagah. Mičunovičeva in Jure Aleš sta znova zmagala, Sašu Alešu pa se tokrat ni izšlo za zmago po trdem boju.

V zadnjem krogu proti Franciji je Mičunovičova izgubila prvi dvoboj, podobno se je zgodilo tudi v dvoboju Jureta, kateremu je tekmec celo polomil palico. Sašo Aleš je bil do ciljne črte v rahli prednosti, na koncu pa je bil tudi on poražen in Slovenci so osvojili sijajno drugo mesto.

Dobra motivacija za posamično tekmo

"Za nami je še en super dan. Drugo mesto na ekipnem paralelnem šprintu je odličen dosežek. Zgodovinski za Slovenijo in hkrati tudi prve stopničke zame. Z rezultatom sem res zadovoljna, tako kot tudi s svojimi vožnjami. Izločila sem kar nekaj težkih nasprotnic in to mi vliva dobro popotnico za sobotni posamični paralelni šprint. Dokazali smo, da kot ekipa dobro funkcioniramo in da smo več kot konkurenčni drugim svetovnim ekipam," je po prvih stopničkah v karieri povedala Mičunovičeva.

Jure Aleš pa je dodal: "Še en super dan. Kot ekipa smo se zelo izkazali. Tudi sam sem dobro nastopil, bil sem suveren. To je bil odličen trening za sobotno tekmo, a moram reči, da tega seveda nisem vzel zgolj kot trening, temveč kot resno tekmo. Občutki mi bodo nedvomno koristili za jutrišnjo tekmo. Zelo sem vesel končnega rezultata cele ekipe in verjamem, da smo vsi dobili dobro motivacijo za jutrišnjo posamično tekmo."