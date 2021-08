Zgodovinski uspeh nordijske kombinacije v Sloveniji

Že v soboto je 18-letna Ema Volavšek nakazala, da je odlično pripravljena, dan pozneje pa je 11. mesto še močno popravila. Po skokih je bila četrta, 51 sekund za vodilno Avstrijko Annaleno Slamik. Na 5 km preizkušnji je Volavškova prehitela tako omenjeno Avstrijko, kot Italijanko Anniko Sieff, ki je imela 46 sekund prednosti, zaostala pa je le za sovrstnico iz Norveške, Gydo Westvold Hansen, ki je ubranila 12 sekund prednosti.

Slovenska junakinja dneva: Upam, da se izkažem tudi pozimi

Volavškova je več kot zanesljivo zasedla sijajno drugo mesto, kar so prve slovenske stopničke na tekmah poletne velike nagrade. Tretja je bila z zaostankom 21 sekund Slamikova. "Nisem tako presenečena, saj sem že včeraj videla, da znam zelo dobro teči. Danes pa sem še dobro skočila. Sem pa zelo vesela! Zdaj sem drugim dokazala, videla pa sem tudi sama pri sebi, da znam in skočiti in teči pri vrhu. S tem v glavi bom šla v zimo in upam, da se tudi tam tako izkažem," je bila po tekmi več kot vesela Volavškova, ki je skupno po dveh tekmah na 4. mestu.

Ema Volavšek postavlja nove mejnike nordijske kombinacije v Sloveniji. Foto: Sportida

Na tekmi kombinatorcev je dobro nastopil Vid Vrhovnik, ki je po 20. mestu po skokih v tesnem boju zasedel končno 17. mesto, za sedmim mestom je zaostal le dobrih deset sekund. Zmagal je domačin Johannes Rydzek pred rojakom Vinzenzom Geigerjem, tretji je bil Finec Ilkka Herola. Gašper Brecl je zasedel 38. mesto, Matic Hladnik pa je končal na 50. mestu.

Naslednja postaja bo sredi tedna nemški Oberviesenthal.