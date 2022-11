Zelena luč tudi za hitre preizkušnje v Lake Louisu

Od 25. do 27. novembra bodo v kanadskem Lake Louisu na svoj račun prišli tudi alpski smučarji v hitrih disciplinah. Po današnjem snežnem pregledu je Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis dala zeleno luč za petkov smuk in superveleslaloma, ki bosta v soboto in nedeljo, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.